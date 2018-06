Exponen jóvenes de Casa Down en Mazatlán - Noroeste

Exponen jóvenes de Casa Down en Mazatlán

Muestran trabajos manuales, en el Centro Cultural Multiversidad

Noroeste / Redacción

El público admira las obras realizadas por alumnos de Casa Down.

MAZATLÁN._ Naturaleza y abstracción reunió 28 trabajos manuales de 13 alumnos integrantes de la Casa Down, que se expone en el Centro Cultural Multiversidad.

La muestra está compuesta por una serie de cuadros en los que los estudiantes rellenaron de color y textura las figuras de animales y composiciones abstractas.

En los muros de la sala de exposiciones se pueden apreciar las figuras de timbiriches, búhos, rinocerontes, ardillas, venados, caballitos de mar, rana, flamingos y tigres entre otros miembros del reino animal que escogieron como su animal preferido cada uno de los estudiantes de pintura.

También expusieron una serie de piedras pintadas que estuvieron a la venta, para ser usadas como pisa papel, o como objeto decorativo.

Asistieron a inaugurar la exposición Olga María Enciso, directora del Centro Cultural Multiversidad; Celia Ibarra, en representación de Alcalde; Federico Páez, presidente del patronato Casa Down; Lizbeth Michel, directora de Casa Down, y Lourdes Rubio, maestra de artes de Casa Down.

“Cumplimos 13 años de ser una institución de asistencia privada para apoyar a personas con síndrome Down. Nuestra misión es proporcionar la oportunidad de tener una vida mejor dándoles un servicio que les permita una oportunidad de desarrollar sus habilidades, y ser lo más independientes, productivos y felices que se pueda”, compartió Federico Páez Osuna.

“La pintura es una de las asignaturas que los jóvenes con síndome Down reciben en esa institución. El tema que eligieron para desarrollar la expresión de los chicos fue la naturaleza, que el público podrá apreciar tomando en cuenta el esfuerzo de la maestra Lourdes Brito y los jóvenes y niños de Casa Down”.

Durante la inauguración se rifó entre los asistentes un cuadro que tenía plasmada una libélula y en la terraza del edificio de la institución los jóvenes rompieron una piñata y compartieron con su familia los refrescos y canapés que se ofrecieron en medio de una entusiasta convivencia.