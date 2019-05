MERCADO LABORAL

Exponen mercado laboral en el mundo de los centenial y milenial

Entre la generación milenial y centenial hay una gran diferencia en ciertos puntos claves, sobre todo por el tipo de situaciones en las que les tocó vivir y cuales son sus motivaciones, expresan

Istar Meza

Ya es una realidad que la generación Z se está incorporando al mercado laboral, actualmente el ambiente en los trabajos es muy diverso y las organizaciones se están enfrentando a tener varias generaciones trabajando en conjunto, advirtió Ana Valeria Calvo, directora del Centro de Comercio Detallista en el ITESM campus Sinaloa.

Explica que entre la generación milenial y centenial hay una gran diferencia en ciertos puntos claves, sobre todo por el tipo de situaciones en las que les tocó vivir y cuales son sus motivaciones.

Señala que los estudiosos del tema, en consenso, definen que los millenials nacieron entre 1980 y 1997 y son también conocidos como la generación "Y"; mientras que los centenials lo hicieron entre 1994 y el 2010, también denominados generación "Z", jóvenes que tienen entre 9 y 25 años, que están en el nivel educativo de primaria hasta universidad.

Valeria Calvo dice que hay cosas que siguen siendo similares entre el milenial y el centenial, se sigue buscando flexibilidad no sólo en el trabajo, sino de horarios, sigue buscando espacios abiertos, por lo que actualmente las empresas se encuentran en una ola de cambios.

"El milenial vino a revolucionar el espacio laboral, por lo que siento que para las empresas no va a ser tan complicado hacer un giro más, dentro del giro de 360 grados que traían ya con el millenial, sobretodo porque el centenial es un poco más enfocado y vuelve a valores tradicionalistas del trabajo pero en un entorno de flexibilidad", explica.

Según datos del informe "Tendencias Globales de Talento 2019" de la consultora de recursos humanos Mercer, el 83 por ciento de los ejecutivos en el mundo prevé una disrupción significativa en la industria en los próximos tres años. Y 30 por ciento de las empresas afirman que esta evolución del mercado laboral no será un problema, ya que aseveran tener la capacidad de transformarse rápidamente.

La especialista dice que las empresas tienen que buscar cómo adaptarse ya que hay cuestiones que no están ahí y que son relevantes, como el manejo de los días libres, que es muy importante tanto para el milenial como para el centenial, pues la regulación legal en México te dice que tienes una semana y eso genera mucha frustración, ya que quieren más días vacacionales.

Detalla que las empresas se han venido preparando para el milenial, muy enfocados en darle al milenial lo que él quiere, pero esta generación tiende a tener motivaciones más aspiracionales, que está comprobado busca algo que lo haga sentir bien, algo que le guste.

Dice que es una generación enfocada en el manejo de la felicidad, el balance entre vida y trabajo se vuelve bien importante y las empresas buscan tener estos atributos.

"Tenemos el epítome de la empresa milenial, que es Google, para cumplir con el sueño del milenial, una empresa que se ve flexible, que los espacios de trabajo son abiertos, que el jefe en lugar de ser tu jefe es tu coach y te da retroalimentación no nada más del trabajo, sino de vida, no hay barreras, no hay jerarquías, que me puedo ir de vacaciones, me puedo tomar años sabáticos, son el tipo de organizaciones que busca el milenial", destaca.

Valeria Calvo dice que el milenial se convierte en un "Job Jumpers" si no encuentra la organización que desea, es decir, un brincador de trabajos, por lo que hay milenial que apenas están rosando los 30 años y ya van por su quinto trabajo, en cambio, la generación centenial, es más realista en cuanto a la situación laboral, más dispuesta a trabajar, que entiende es más importante trabajar para generar.

La especialista explica que al milenial le tocó el crecimiento económico, que empezaron sus papás trabajando, con un nivel socieconómico bajo o medio, y empezaron a crecer y lograr abundancia, por eso es aspiracional y de sueños, porque vivió en un mundo "lindo y feliz", en el que era sobreprotejido por los padres, que tenían la manera de hacerlo.

En cambio dice, el centenial nace en una situación difícil, le tocan cambios económicos importantes, nace en una etapa de prosperidad económica, de facilidad para hacerse de patrimonios y ver cómo su familia comienza a perder ese patrimonio y tiene que trabajar mucho para combatir la crisis, lo que va formando al centenial como una persona más aterrizada.

Explica que por eso el centenial es un ente más autónomo que se ha dado cuenta que tiene que trabajar por sí mismo, mientras que el milenial es más colaborativo, de trabajar en proyectos conjuntos.

"El milenial trabaja en cosas que a él lo inspiran, a lo que le encuentra sentido él mismo, es mucho más narcisista, le gusta mucho el reconocimiento, que le den la palmadita en el hombro de 'lo hiciste muy bien', en cambio el centenial no es tan narcisista y busca un bien social, de qué manera su trabajo le está impactando a la sociedad, lo que quiere es recuperar lo que tenía cuando nació y que perdió por las crisis económicas y situaciones políticas mundiales, por eso busca el impacto social", explica.

La especialista destaca que recursos humanos tiene que darse cuenta que cómo empresa tiene que reformularse y ser una empresa aspiracional para el centenial, que se nota que le está dando algo a la sociedad, que cuida el medio ambiente, que es socialmente responsable, que trata bien a sus empleados, el tema de inclusión es muy importante para el centenial.