Expresan mexicanos su amor a través de la comida - Noroeste

LA COMIDA EN MÉXICO

Expresan mexicanos su amor a través de la comida

Los mexicanos celebran, cuidan de los demás y muestran cariño a través de hábitos no tan sanos

Noroeste / Redacción

29/05/2018 | 12:20 AM

De acuerdo con las estadísticas, siete de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso u obesidad, no obstante esta situación sólo tiene relevancia hasta el momento en que las familias se ven obligadas a modificar sus hábitos de alimentación en la vida cotidiana.

Es por eso que hablar de un “problema” sería asumir que los connacionales afectados se van a dar por aludidos cuando no es así.

Esto lo reveló el diagnóstico antropológico “Hábitos y decisiones cotidianas: Percepciones y realidades socioculturales, funcionales y simbólicas en torno a la alimentación de la familia de clase media mexicana”, el cual fue realizado por la casa de estudios cualitativos Bitácora Social.

Con la participación de 40 antropólogos que entrevistaron a 81 familias de clase media en 10 ciudades del país, el estudio identificó que culturalmente, los mexicanos se “cuidan” y tienen remedios, pero al mismo tiempo son compensatorios e indulgentes, controlan y festejan, cuidan de los otros y muestran cariño mediante la comida. Además, los conceptos de comida y alimentación tienen significados antagónicos, pues comer no es lo mismo que alimentarse.

Y es que reconocen que aquello que los alimenta es lo sano, bueno y natural, siempre y cuando se conozca su origen. También relacionan el “bueno” en diferentes contextos, por ejemplo, “una buena comida” es abundante, sabrosa y en compañía, mientras que “comer bien”, puede tener dos significados: acabarse la comida o que ésta sea saludable (palabra con diferentes acepciones para individuo o familia).

¿Malas decisiones?

Este diagnóstico evidenció que para los mexicanos comer se trata de un concepto relacionado con los rituales diarios de alimentación. Cuando las personas hacen conciencia de qué comieron, la mayoría sólo menciona lo ingerido durante esos tres momentos, no entre comidas.

Por lo tanto, no se puede decir que haya desinformación, sino que utilizan la información para tomar sus decisiones según convenga el contexto. De esta manera se forma un “catálogo” de decisiones que se usan para justificar lo que comen, con criterios arraigados desde la infancia e información obtenida de medios.

Parecería que quienes tienen un problema de sobrepeso u obesidad no están tomando las decisiones correctas. Sin embargo, según los investigadores, dichas personas consideran que su decisión es la mejor, aunque esté basada en criterios y códigos simbólicos, más que si es sana o baja en calorías.

El estudio consideró seis ejes, el primero: “Me merezco esto porque…”, donde la comida es un reconocimiento a un logro; el segundo, “Se engorda en familia pero se adelgaza en solitario”, donde las personas se sienten en contracorriente de los usos y costumbres de su familia; el tercero, “Buscamos certezas a través de la comida”, en el sentido de brindar nutrición a la familia como un generador de bienestar.

El cuarto: “Solo existe el presente”, refiere a la falta de prevención o de consecuencia en torno a la alimentación y la salud. El quinto, “Yo no hago deporte, pero sí me muevo”, donde la actividad cotidiana no es parte de una lucha en contra del sedentarismo.

Y “Puedo adelgazar cuando quiera”, se trata de una falsa sensación de control sobre la comida, pareciera que las personas pueden decidir en qué momento dejan de comer de la manera en que lo hacen, pero no es así.

Cabe agregar que los investigadores trabajaron 19 semanas entrevistando a las familias en temas como cotidianidad e historia de vida, alimentación, administración económica, sobrepeso-obesidad e información y construcción de opinión.