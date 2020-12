COLUMNA

EXPRESIONES DE LA CIUDAD: Aquella mansión de la Chapultepec que se coló a una novela

.

Julio Bernal

A mí la residencia que se ubicaba en la esquina del Boulevard Anaya y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Chapultepec, siempre me había parecido hermosa y la contaba entre las fincas preferidas, quizá porque mis gustos siempre se han inclinado hacia la estética decadente, entendido el término como algo pasado de moda. Desconozco cómo definiría un arquitecto dicha preferencia, porque un repostero podría estar refiriéndose, por ejemplo, a una lujuriosa tarta de chocolate.

Pero esa mansión que se distinguía por sus acabados en cantera, y por estar rodeada de un vistoso jardín, hace tiempo dejó de existir y de su exuberancia nada más queda el enrejado perimetral.

Porque así fueron las cosas, tal residencia pasó a la literatura el lunes 11 de febrero del año 2002, cuando en horas de la tarde llevamos a Arturo Pérez-Reverte para que la conociera, después de que a mí se me ocurriera que ese podría ser el sitio ideal para representar la casa asegurada por el gobierno, en la novela La Reina del Sur; y en donde alojarían a Teresa Mendoza, el personaje, después de ser extraditada de España para que rindiera su declaración en contra de don Epifanio Vargas, otro personaje, trazado como un narco de altos vuelos que quería ser presidente de México.

Cuando la vio, Pérez-Reverte quedó convencido y pidió que ensayáramos un traslado desde allí a la Procuraduría (Archivo Histórico), como si fuésemos la patrulla que llevaba a la Mendoza a declarar.

Todo empezó en el domicilio de don Miguel Tamayo, que en paz descanse, ubicado por el viejo malecón Niños Héroes. Semanas atrás, había andado yo en apuros buscando un espacio cálido para organizarle una comida al escritor español, de lo que se enteró Miguel y me ofreció su casa para ese cometido, incluido un lujoso menú, sin ningún costo, con la condición de que nada más fueran ocho los invitados, porque era la cantidad de personas que cabían en su regio comedor estilo provenzal.

Con tremendo cuidado, armé la lista: Arturo Pérez-Reverte, el periodista de La Jornada César Güemes, nuestro escritor Élmer Mendoza, su esposa Leonor Quijada, el poeta y comunicador Ulises Cisneros, la literata Rosa María Peraza (que en paz descanse), el anfitrión y quien esto escribe. Según cálculos, era el grupo adecuado para celebrar lo que habría de acontecer, para sorpresa del español.

Y es que César Güemes le había hecho un corrido a Pérez-Reverte, con música de Élmer Mendoza; y según esto, con arreglos míos. Lo que hice fue acudir al Trío San Miguel para que se lo aprendiera, quien debía estar listo en punto de las 3 de la tarde, tras la puerta principal de la casa de Miguel.

En el justo instante me levanté de la mesa, abrí la puerta y entonces el Trío accedió cantando el Corrido de Pérez-Reverte: el escritor volteaba de un lado a otro la cabeza, zaca, zaca, sin dar crédito a lo que estaba oyendo, profundamente emocionado. Pasado el éxtasis, nos despedimos de Miguel Tamayo y entonces Arturo, ya en la calle, nos dijo a Élmer, a César y a mí que acababa de decidir que su obra La Reina del Sur no concluiría en la Ciudad de México, como ya estaba escrito, sino en Culiacán. Fue cuando nos pidió una casa para el desenlace y a mí se me ocurrió la de la Chapultepec.

La verdad, yo respiré feliz tras la decisión, porque no me gustaba la idea de que la historia de Teresa concluyera fuera de Culiacán. Permiso, nos dijo Arturo: voy a hablarle a mi mujer a España, para decirle que ni Carlos Fuentes tiene un corrido. Y punto. comentarios: [email protected]