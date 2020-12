COLUMNA

Expresiones de la Ciudad: Cuando te avergüenzas de la ciudad

.

Julio Bernal

No voy a mentir aquí, por eso voy a confesar que hubo una época en que me avergonzaba de Culiacán y sufría un tremendo pesar cada vez que me tocaba atender a una visita, porque, según yo, esta tierra querida era un páramo a los ojos de los convidados, a quienes veía desmoronándose bajo el sol quemante de por acá, sudando a chorros y sin cristo bendito a la redonda para amainarles los calores, excepto que por aquellos días se me hubiese ocurrido zambullirlos en las aguas del río.

Después de llevarlos a comer a Altata, de que vieran nuestros afluentes y de que les hiciera una foto en La Lomita con la cámara Polaroid, me venía un bloqueo aterrador y el córrele porque me pegan.

Por supuesto que los muy jóvenes desconocen que no hace muchos años sólo existía el malecón viejo y que al otro lado del río nada más se miraban chiribitales; también ignoran que carecíamos de las ofertas gastronómicas de hoy en día, sin menospreciar sabrosuras de cenadurías como La Filo, Doña Lola y La Pícara; eran días en que el internet no te salvaba del aburrimiento, porque aún no se inventaba, y faltaba mucho para que los celulares salieran al mercado. Que yo recuerde, tampoco había gran vida nocturna y ya habían pasado de moda sitios como La Fogata y La Fuente, pero en cambio teníamos discotecas como la llamada Chaplin y luego el Charlot. El O´Lydias vendría después.

Claro que redondeo a partir de mi generación, que en una charla que tuve con Gabino Palomares, él determinó que era la generación sándwich: no hippy por ser joven, pero tampoco punk por viejo.

Quizá los que vengan detrás piensen la ciudad de otra manera, justo porque la vivieron de otro modo. Tengo presentes aquellas líneas formidables de Martha Castro Cohn respecto al Culiacán de los años 40, donde hablaba de las escapadas a un río de aguas diáfanas, de las romerías a La Lomita, pero sólo en 12 de diciembre, porque ay de aquella muchacha que fuera vista por aquellos lares, que de suceder, era castigada con el desprestigio social, según por culpa de un tal Teodorón Ayala.

A mí de adolescente me tocó ver situaciones nada halagadoras. Por ejemplo, antes la calle Ciudades Hermanas se llamaba Circunvalación, y el tramo entre la Aldama y la carretera internacional era un lodazal tremendo; y muy particularmente veía a la internacional, que era de un solo carril, como un estandarte de vergüenza, más porque era la entrada única a la ciudad para quienes venían del sur.

No existían las grandes cadenas comerciales de ahora. Éramos asiduos a los únicos supermercados de por acá, que eran las tiendas Ley y MZ. Pero nada de que hubiera productos extranjeros en los anaqueles, porque era ilegal, de modo que nada más vendían marcas de La Guacamaya y El Fuerte.

Pero el paisaje de la ciudad empezó a cambiar tras el gobierno de Francisco Labastida, porque el rostro de Culiacán empezó a ser otro con el Desarrollo Urbano Tres Ríos, que nos trajo otro malecón y desde entonces las aguas de los ríos empezaron a ser cuidadas, junto con las riveras. Y en abono de una percepción más gentil, yo también cambié con los años, porque la juventud no me dejó ver que si bien no éramos la gran urbe, en cambio teníamos el encanto de la risa y la franqueza frente al visitante, que podíamos presumir los valles y que causábamos admiración por nuestros mariscos.

Además, el don de la palabra y los recuerdos es magnífica para embelesar a extraños, pero en aquella época a mí no me preocupaba andar de cronista e historiador, pues sólo me dediqué a vivir la vida y a imitar los pasos de John Travolta. Y punto.

Comentarios: [email protected]