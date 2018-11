COLUMNA

Expresiones de la Ciudad: Cultura para el hazmerreír público

Julio Bernal

Que sí. Mire que casi lo juro con mi mano sobre la Biblia. Lo que quiero decir, y digo, es que Jesús Estrada Ferreiro no debe tener ni la más mínima idea sobre el significado de cultura, que el tema no le interesa y que para él nada más es una contingencia, algo que debe cumplir por mera formalidad, seguro que con la creencia de que el Instituto Municipal de Cultura Culiacán fue un invento para hacer tronar los cohetes cada 29 de septiembre, en ocasión de los aniversarios de la ciudad. Y párele de contar. Y ni se le ocurra pedirle explicaciones. Y que viva el macho, carajo.

Por eso el desdén. De allí la irreflexión. La desmesura. El ajá como si nada. El tú la traes y córrele porque te pego. Y ha jugado al billar político con tal desfachatez, que el cargo de cultura se volvió un hazmerreír público. Un columpio en el que medio cristo a la redonda se montó sólo para añadirle diversión al asunto. Un juguete. Un objeto de deseos desaforados. Una moneda al aire. O quizá, a estas alturas, un regalo a capricho del presidente sobre las vísperas navideñas. Pero sin fundamento. Desorientado. Como piñata para que le den de palos y a ver, por suerte, qué dulces caen.

Pero gracias a Dios, o a quien sea, el tema de la cultura es ya de interés público, no un cofrecillo a sucederse de capilla en capilla. Y aunque la retórica ubique este renglón en terceros o cuartos niveles, existe un cuerpo ciudadano de mirada vigilante. Que replica. Exige. Denuncia. Propone o señala. Que está dispuesto a rodar cabezas. O -al menos- morir en el intento. Y sin busca de prebendas. Por la cultura en sí. De modo honorable. Con honestidad.

Este fue lo que Jesús Valdés no llegó a entender en sus años de presidente. Y regaló la dirección del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Se limitó a cumplir un compromiso. Desatendió el sentir ciudadano. Desdeñó proyectos. Desconoció el espíritu de la cultura. Simuló. Dijo escuchar y puso oídos sordos. Y fue vituperado. Lo exhibieron.

Así, sobre el devenir en cuanto a la decisión que haya tomado (o tome) el señor Estrada, no habrá silencio que valga. Ni funcionario o funcionaria non plus ultra con respetos anticipados. El honor se gana. A rajatabla. Con propuestas. Sobre resultados. A cabalidad. Cumpliéndole a este Culiacán al que han querido conformar con bailecitos de circo. Y justo con los cohetes cada 29 de septiembre. Y punto. Comentarios: expresionesdelaciudad@hotmail.com