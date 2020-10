COLUMNA

EXPRESIONES DE LA CIUDAD: El volcán del Évora

.

Julio Bernal

Anduve de errante cultural durante la rectoría de David Moreno, el hombre que no perdonó el hecho de que una vez, en el edificio central donde encabezaba una rueda de prensa, Miguel Tamayo le gritara: ¡Baila, gordo; baila, gordo!, provocando que este exquisito promotor de las artes se fuera un tiempo de la UAS, hasta ser rescatado por Rubén Rocha Moya, quien años atrás había sido dado de baja como Secretario General, por el propio Moreno, ¡frente a los periodistas de la fuente!

Eso de andar de nómada me dio una idea bárbara sobre el mapa artístico, cultural e intelectual de varias regiones del estado, arrasando con la estrechez mental de que Culiacán era lo preponderante.

Quizá ello abonó para que escribiera a favor de María Luisa Miranda, cuando el entonces gobernador Mario López la nombró directora del Instituto Sinaloense de Cultura, por los días en que se había soltado la jauría para denostarla, prácticamente porque la señora no era miembro de ninguna capillita cultural de la ciudad capital; que al paso del tiempo haya ofrecido el perfil de una funcionaria del tipo elemental, pues eso fue otro cantar y se puso de manifiesto lo que tenía que decirse, pero no porque fuera de Los Mochis, que bien podría haber sido culichi, o de Bamoa pueblo.

Y en eso del ambulantaje me estacioné por un tiempo en Guamúchil, donde trabajé para el Ayuntamiento de Salvador Alvarado y para la Universidad de Occidente, en sus áreas culturales.

Fue allí donde coincidí con un puñado de personajes extraordinarios que se acercaron como abejas a la miel, cuando -a las órdenes de Felipe Contreras (ya fallecido)- empecé a ofrecer eventos que ellos estimaban de buena factura, como cuando presenté el espectáculo Los estruendos del silencio con la actriz Martha Salazar y la cantante Esperanza García, hilvanado con poemas de Rosa María Peraza, Ulises Cisneros, Nora Arellano y Josefina Rayas, entre otros literatos sinaloenses.

La actriz Martha Salazar

Y también cuando osadamente espabilé el bar del Hotel Davimar para darles voz a varios poetas y para que asistieran personas que nunca se habían asomado allí, especialmente mujeres, acción cultural que consideraron novedosa, porque nadie nunca se hubiera imaginado, por ejemplo, tener allí a una argentina (Martha Sánchez) leyendo su extraordinaria obra Réquiem para un sobreviviente.

En eso de coincidir con personas de valía, se cuentan los nombres de Arturo Avendaño y Jesús Manuel Sánchez; y desde luego el del doctor Enrique Peña Gutiérrez, avecinado en el cerquísima Mocorito. Los tres ya fallecieron, dejando una estela amplia y luminosa de sus pasos por la vida.

Ya conocía a Peña Gutiérrez por sus continuas charlas en Culiacán, justo en la Casa de la Cultura de la UAS, y desde el primer día me intrigó que Rosa María Peraza lo llamara ‘El volcán del Évora’, que desentrañé cuando supe de su altura intelectual. Varios años después, Arturo Avendaño habría de pedirme que me encargara de presentar su libro Fueron cinco de a caballo, que diseñé como un espectáculo con canciones y fragmentos de su obra. Esa vez lo vieron llorar emocionado; y ahora a mí regresa la nostalgia porque su hija Olga Peña me enviado de regalo la antología de su obra.

Se trata de un libro en cuyo subtítulo se le reconoce como Patriarca de las Letras Sinaloenses, que estoy leyendo de a poco y del que ya les contaré cuando me asista la visión correcta de su aportación literaria. Pero su grandeza no se discute. Y punto.

Comentarios: [email protected]