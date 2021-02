Columna

EXPRESIONES DE LA CIUDAD: Es cuanto, señor Rector

Nuestra hoy Universidad ha sido el astillero a donde miles de sinaloenses han acudido para reparar los sueños

Julio Bernal

Hacia los días de aquellos festivales masivos en el Estadio Universitario, quien esto escribe y parte del equipo de la Jefatura de Prensa de Cultura UAS, nos aparecíamos en el inmueble a la hora de la canícula para conseguir y defender, con los dientes si era necesario, los asientos destinados a los medios de comunicación. Para cuando llegaban los periodistas, nosotros ya habíamos sudado con estrépito, tragado polvo sin remedio y hasta renegado por la fecha de fundación de la institución.

En plan de broma, solía decirles a mis compañeros que don Eustaquio Buelna andaba de farras en Mazatlán, aquel mes de mayo de 1873, cuando dijo: anda, venga, ¡vamos a crear el Liceo Rosales!

Bendita iniciativa la de don Eustaquio, porque desde aquel 5 de mayo de 1873 y hasta la fecha, desde aquel Liceo que devino en otros nombres, nuestra hoy Universidad ha sido el astillero a donde miles de sinaloenses han acudido para reparar los sueños, para darle un sentido a la vida, para ser hombres y mujeres de bien, para construir el futuro propio y del entorno, para hacer florecer los trigales de la esperanza; y por mucho, para sentir el orgullo de pertenecer a la familia universitaria, ya como alumno, ya como maestro, o como la pieza menos ostentosa del tablero de ajedrez laboral.

Lo que tengo y lo que sé, y aun lo que me venga, se lo debo todo a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que reconozco con más vehemencia justo ahora que doy principio al trámite de jubilación.

Cómo no hacerlo, si la UAS significa para mí la fragancia de hogar, si me significa el cobijo, la piedra angular de todo cuanto he conseguido profesionalmente; cómo no hacerlo, cómo no estar agradecido, cómo no emborronar cuartillas por la satisfacción recibida, si fue la casa que me dio estudios; y más aún: la que por casi tres décadas me ha ofrecido el sustento, en lo material y espiritual, en mis veces de promotor, de creador y de periodista, adscrito a las oficinas de Cultura.

Allí, donde una vez vi a Miguel Tamayo haciendo trizas su exquisitez, peleando a grito abierto en defensa de sus amigos en huelga de hambre, entre los que yo me contaba; allí, donde vi llorar a dos exiliados de Argentina frente a un Pedro Calderón que destilaba nostalgia, con su canto; allí, donde doña Jesús Caldera de Barrón traslucía el dolor profundo de las madres con hijos desaparecidos.

Allí, donde una vez observé a un contrariado Óscar Liera, porque de última hora debía representar al ‘Ministro’ en su obra Cúcara y Mácara, porque no llegaba Fito Arriaga; allí, donde vi a Mago de Corona iluminada como sol, porque la Universidad había adquirido su primer piano de concierto.

Allí, donde lloré desconsolado por la muerte de mi amigo Pedro Carreón; allí, donde quedé deslumbrado por Martha Salazar, como ‘Sor Juana Inés de la Cruz’; allí, donde me atormenté con los nervios de Inga Pauwells, aquella vez que leyó un poema de Gorostiza; allí, donde Rosa María Peraza presentó por vez primera las ‘Cartas a Radován’; allí, a donde llevé del brazo a Amparo Ochoa a pie desde palacio, con la tambora tras nosotros, para que cantara en una fiesta de aniversario.

Allí y mañana, porque como dijo el Poeta Universitario: ‘Podemos dividirnos en palabras/a distintas edades del tiempo,/pero nunca podremos ser nosotros/cien por ciento/porque estamos mudando de destino,/porque estamos naciendo a cada instante/y dejamos de ser/para estar siendo’. ¡Es cuanto, señor rector Juan Eulogio Guerra Liera! Y punto.