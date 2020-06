EXPRESIONES DE LA CIUDAD: La fragmentaciÃ³n grupera teatral y teatralizada

OPINIÓN

EXPRESIONES DE LA CIUDAD: La fragmentación grupera teatral y teatralizada

Julio Bernal

Hacia los años 80, en los entretelones de la publicidad sobre el primer y original Festival Cultural Sinaloa, al amanecer de un día las ciudades del estado asomaron tapizadas de carteles anunciando la buena nueva, con un eslogan que decía: “Hoy la cultura apunta al noroeste” y que provocó escozor en parte de la élite intelectual y/o artística que no pertenecía al grupo selecto de la entonces presidenta de Difocur (hoy Instituto Sinaloense de Cultura), María Teresa Uriarte de Labastida, por aquella época en que las primeras damas eran cultas por decreto, aunque la esposa del entonces gobernador Francisco Labastida no ocupó tanto la 'ordenanza', porque se antepusieron sus credenciales académicas en la rama de la antropología.

El autor del eslogan -posiblemente sureño-, se creyó a pie juntillas eso de que la civilización termina donde comienza la carne asada, o como se diga, autoría vieja de José Vasconcelos.

Esto del filósofo y la madre que lo parió da motivo para decir que hace poco la UAS transmitió un enlace con Sergio Galindo; y fue revelador cuando recordó que una vez, frente al casco de un vetusto caserón, ideó recrear en él una carne asada, pero luego sumó al teatro y daría vida al rumoroso Mentidero en Hermosillo, un centro cultural que pondría a Vasconcelos en estado de shock.

El dramaturgo sonorense fue invitado a charlar sobre una de sus obras, 'Más encima… el cielo' puesta en escena con Sabaiba Teatro y dirigida por Lázaro Fernando Rodríguez, con una acogida satisfactoria entre una fracción de seguidores del teatro, que no son pocos -aunque sectarios-, o divididos, desde que el Tatuas de Óscar Liera detonó en destellos de inquietudes y varios de los que salieron, porque así fueron las cosas, se hicieron con el derecho de armar sus propios grupos.

Valga decir que al tiempo de Liera no se le puede adjudicar la gracia de la tradición teatral, fans incluidos, porque sería como caer en un sentido similar al de aquel eslogan del Festival; lo de la tradición teatral deviene de un añejado largo aliento, que las generaciones contemporáneas apenas pueden conocer por crónicas; y lo de los fans, como si el asunto aconteciera genéticamente, porque, aunque no el tumulto que se quisiera, las salas teatrales no están tan vacías durante las temporadas.

Sin embargo el tiempo de Liera sí fue un periodo de liderazgo, y lo que hoy se observa es una fragmentación grupera teatral y teatralizada que no termina por concluir, como si fuera parte de un proceso, como si alguna vez ‘algo’ (o alguien) aglutinará a las partes sueltas tras otra buena época.

Pero suceda o no, ahora se tienen propuestas, por un lado, que de algún modo traslucen una escuela que añoran; por el otro, propuestas en la línea de creencia como de sueño inventor romano. Cada cual tiene, tanto sus razones, como sus propios demonios. Y sus seguidores. Y sus éxitos. Pero además sus fracasos. Y también rumbos por bien definir, como Lázaro Fernando, que podría apostar menos al espectáculo y no perder ese tono brillante que logró con la obra de Galindo, entre los montajes encomiables de la cartelera, junto con 'Marx en el Soho', representado por Fito Arriaga.

Las de aquí, son premisas que deben asumirse como ajenas y cada quien actuar según sus prerrogativas. Pero donde no hay discusión, y en esto se estará de acuerdo, es que los escenarios no deben quedar sin teatro. Y punto. Comentarios: contacto@al100xsinaloa.com