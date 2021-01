COLUMNA

EXPRESIONES DE LA CIUDAD: La tierna cárcel urbana de Culiacán

.

Julio Bernal

Secundaria Federal No. 2 Antonio Rosales Flores, de Culiacán.

Hace algún tiempo, cuando aún se podía circular por la Aquiles Serdán en ambos sentidos, un amigo recién llegado de Estados Unidos que me acompañaba en el auto, de repente se le quedó viendo, de frente, al edificio que alberga a la escuela secundaria Federal No.2 “Antonio Rosales Flores”, de Culiacán, y con toda la naturalidad del mundo, sin ninguna malicia de por medio, concluyó que se trataba de una de las cárceles de la ciudad, semejante a las que había visto en el país del norte.

De súbito quedé atónito porque era el lugar en el que pasé tres años de mi vida, pero luego sonreí tras la analogía y entonces recordé correccionales que yo había visto en películas de Hollywood.

Quiero decir, y digo, que a veces me gusta pensar a mi vieja escuela como una tierna cárcel urbana de Culiacán, por lo que dijo mi amigo y por lo que yo mismo corroboré en diversos filmes, de la que quiero hablar ahora porque creo que todo chico de secundaria -o chica- en algún momento de ese lapso estudiantil se asoma al espejo de agua de su vida (parafraseando a Octavio Paz) y se asombra de ser, empieza a auto descubrirse, a ser consciente de su cuerpo y de sus inquietudes, que es parecido a lo que pensamos al inicio de un año: cómo estamos, qué queremos y cuál será el futuro.

Es genial la etapa de la secundaria, porque la abordas en la última etapa de la niñez, luego arriba la adolescencia y al final del tercer grado te empiezas a ver en los prefacios de la primera juventud.

No era tan sencillo entrar a la Federal 2 (claro, excepto quienes gozaban de influencias). Recuerdo que mi madre y yo acampamos en su patio para poder conseguir ficha, que nada más era un número para acceder al examen de admisión, que por fortuna aprobé y luego me ubicaron en el último grupo del turno vespertino (el “L”) y a partir de entonces devinieron experiencias en todos los tonos, incluidos altibajos emocionales, situaciones que marcaron una gran etapa en mi aventura de vida.

A esa edad no concebía a mi escuela como una cárcel; antes al contrario, me maravillaron sus cuatro pisos y cuando ya agarré confianza, solía treparme al último nivel en temporada de beis, justo en el ala que da al Estadio Ángel Flores (a mí me gusta llamarlo con este nombre) y ver a los peloteros en sus prácticas. Por cierto, eran días sin aire acondicionado en las aulas, y ni quién se doliera por eso.

A estas alturas, con un postgrado y a punto de jubilarme, curso la Licenciatura en Gastronomía en el ICAG y digo que este gusto inició en la secundaria: estuve en el Taller de Cocina que tenía por maestra a una dama que me dio su abrazo y su sonrisa, la profesora Columba Vergara de Quintero.

Pero ese período también me provoca otras evocaciones, como el cariño de la bellísima Delia Beltrán Najar, secretaria que me arropó durante una situación difícil. Tuve de maestro de Música al profesor Toñito Soto Castro (el Cepillín), todo sonrisas y todo bromas; y porque la vida es así, a los años conocí a su hijo, el violinista Antonio Soto Sumuano; y también a su nieto, Antonio Soto Bernal, también violinista. Curiosísimo fue que luego, en la Prepa Cervantes, coincidiera en el aula con cinco chicos de mi generación: Célida Pérez Payán, Tere Guerrero, Cecilia Cuén, Paty Ayala y Martín Torres.

Esa época de prefectos que te vigilaban a toda hora, de honores a la bandera los lunes, de profesores a los que tratabas con un respeto absoluto, es un recuerdo perenne cuya esencia despierta cada vez que paso por mi cárcel urbana de querencias. Y punto.