EXPRESIONES DE LA CIUDAD: Nueva normalidad cultural o alcanzar a jÃ³venes gracias al virus

COLUMNA

EXPRESIONES DE LA CIUDAD: Nueva normalidad cultural o alcanzar a jóvenes gracias al virus

Sin estar conscientes de estar picando una nueva veta extraordinaria, varias instituciones culturales se vieron urgidas de presentar trabajo, corrieron a las redes sociales y se empezaron a ver ofertas ingeniosas

Julio Bernal

04/06/2020 | 08:21 AM

Al inicio de este flagelo mundial que pareciera una excesiva trama hollywoodense, recuerdo haber visto en las noticias a una doctora lamentando la baja inversión en el sector salud, al tiempo de espetar con ironía y coraje que habría que ir a exigir dinero a los deportistas, pero a esos tipos imbéciles y excéntricos, a quienes el mundo decidió pagar millones por hacer que rodaran los balones en la cancha. Pienso y siento lo mismo, aunque incluyo a la sarta de artistas bobos que, cuando están en la cima, cobran un dineral extravagante y asumen actitudes despectivas desde la altura de sus soberbias, que para ejemplo actual está el caso de Mon Laferte, estrellita que fue una cuando se coló a un festival de la UAS, y otra muy distinta cuando el Isic la presentó en Mazatlán.

El virus Covid-19 ha puesto al desnudo muchas miserias humanas, que ojalá desaparecieran como por acto de magia; pero también oportunidades o ventanas que nunca se habían abierto.

Sin estar conscientes de estar picando una nueva veta extraordinaria, varias instituciones culturales se vieron repentinamente urgidas de presentar trabajo; pero como no podían hacerlo de viva presencia, corrieron a las redes sociales, y como nunca en el devenir sinaloense, en los Smartphone, las tabletas y las computadoras se empezaron a ver ofertas ingeniosas y entretenidas.

El caso que experimenté en carne propia fue el Festival Internacional Universitario de la Cultura, cuyo impacto trascendió las expectativas de los organizadores, que se tradujo en cantidad de usuarios de la red durante transmisiones en vivo, en número de reproducciones de videos, en navegación en portales, en vistas, aumento de seguidores, en nuevos ‘me gusta’ y alcance de publicaciones. Los involucrados directos, a decir verdad, esbozaron sonrisas por lo inimaginable.

Por su parte, el Instituto Sinaloense de Cultura quizá fue de los primeros organismos que usó las herramientas cibernéticas para continuar con sus planes académicos; pero también agudizó la creatividad al estrenar la transmisión “El Sinaloense en casa… ¡desde 100 celulares!”, video que convocó la participación de más de 100 artistas, entre músicos, solistas y bailarines, dirigido por Hiram Manjarrez, y con Miguel del Real como productor, autor de letra y dirección virtual.Bien.

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán ha venido haciendo invitaciones periódicas respecto a sus programas digitales, la Sociedad Artística Sinaloense difunde sus cursos online de apreciación y creación artística; y Hortensia López Gaxiola, en Guasave, promueve ‘Poesía desde casa’.

Porque la vida es así, no nada más se está asomando a nuestras vidas una nueva normalidad cotidiana, sino además una nueva normalidad cultural que, desde luego, no ha de significar la negativa al encuentro real, afectivo y efectivo entre artistas y la calidez del público, pero sí un modo más amplio de promoción y difusión, un ensanchamiento de la oferta que quizá, antes de la pandemia, no alcanzaba a muchos jóvenes -que de hecho están por delante de las instituciones en el manejo de la reunión virtual-, y que ahora aquéllas los pueden alcanzar, gracias a un virus.

Quizá esta otra ventana pudiera ayudar a que las instituciones negocien tarifas más económicas con las estrellitas del circo, pero sin toda la parafernalia del quiero un diván rosa y claveles rojos a medio abrir: por presentaciones en streaming. Y punto.

