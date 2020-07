EXPRESIONES DE LA CIUDAD: Paâ€™ quÃ© le digo que no si sÃ­

COLUMNA

EXPRESIONES DE LA CIUDAD: Pa’ qué le digo que no si sí

Julio Bernal

El de Culiacán ha semejado a un presidente que seguido se maquilla con cemento en las mañanas, de modo que cuando se le mira en la calle, se observa a un bloque pétreo que va por allí, una figura de hormigón a la que no le duele nada y como si nada le conmoviera; y como a lo peñascoso le hace lo que el viento a Juárez (¡mira, qué apropiado para los de la Cuarta, y no hablo de la carnicería!), seguido alardea con su verborrea, a veces hueca, a veces con diatriba, pero a veces con verdad.

En estos tiempos se han registrado sucesos de llamar la atención: la idea de darle vocación peatonal a parte del primer cuadro de la ciudad, y la remodelación del teatro griego del parque Culiacán 87.

Lástima que un puñado de mercaderes lo haya sometiendo y obligado a que diera marcha atrás, a que fuera con su mamá para que lo cambiara por otro; o sea, que nomás fue la puntita aquello de cerrar determinados tramos de calles citadinas, tan sólo un viento huracanado de buen tino, esto es, pues: quedó en débil intención la propuesta de devolver a la gente lo que por derecho le corresponde, una bocanada fresca que concluyó en hedor, dando la espalda a la tendencia de variados destinos mundiales, que han optado por menos tráfico vehicular y más vida peatonal.

A como están los días -tras esa sensación de que el bicho viral merodea por cielo, tierra y en todo lugar-, lástima que no hubo excusa para disfrutar algunas de esas rúas sin autos. A la otra se hace.

Respecto al parque, quiero decir, y digo, que justo hace cuatro años le pegué a la tecla para armar la columna que se llamó “Para eso me gustabas, parque Culiacán 87”, donde expuse que en un amanecer no me la creí y tuve que pellizcarme, cuando descubrí que por el camino que está tras el teatro griego, había habido juerga de rompe y rasga, con evidencias de gran bullicio escandaloso.

Era aquella larga época en que al teatro griego lo ocupaba la Marina, con oficiales de aspecto hosco -armas largas en mano- vigilando el acceso, estrictamente prohibido a los mortales comunes; eran los días en que teníamos claro que a la inseguridad en Culiacán se le atacaba pisoteando la cultura; eran horas en que veías letreros que te decían que si era de noche e ibas en auto, ni le siguieras, ¡stop!, porque te iban a dar un singular esculque tipo médico proctólogo, sin cremita ni cena previa.

Y por evidencias del borlote, me hallé varias latas de cerveza regadas, una cubeta hiela botes y hasta medio rollo de papel higiénico, vaya usted a saber para qué (fuera del uso común); y nadie de las autoridades dijo esta boca es mía, porque en la soberbia del poder priista, todos se daban la mano.

Y por el abandono casi ancestral del parque Culiacán 87, y por la grosera vocación policiaca que sufrió sobre sus ruinas (como lo está padeciendo el inasible edificio destinado a la Biblioteca Gilberto Owen), tremendamente plausible que Jesús Estrada Ferreiro haya decidido invertir en su recuperación, que cuando concluya, he de pensar que su capacidad para 2 mil 500 personas no debería ser un reto inicial ni constante para la autoridad cultural en turno, porque -con usarlo- ya se estará diciendo mucho; e incluso en calidad de préstamo, que sobrarán grupos que lo necesiten.

Este señor que yo les digo se las da de peleonero y hablador, estila altanería y es un fanfarrón; y sin embargo será recordado por el rescate del mencionado parque. Pa’ qué le digo que no si sí, como suele expresarse en la jerga del habla nuestra. Y punto. Comentarios: contacto@al100xsinaloa.com