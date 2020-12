COLUMNA

EXPRESIONES DE LA CIUDAD: Por favor, pongámonos de pie y despidamos con aplausos a la señora actriz

Julio Bernal

16/12/2020 | 11:29 AM

¡Bravo, bravo!, era el grito característico de Inga Pauwells al término de cualquier espectáculo, de cualquier función de teatro, sin importar que hubiese habido fallas, sin importar que hubiese habido algún desafino, o alguna actuación inapropiada. Era su signo de agradecimiento, un grito combinado con aplausos muy tronadores, porque era una mujer muy generosa, porque era una señora que, sin proponérselo, hacía brillar el entorno con su rostro siempre iluminado y con su sonrisa gentil.

Apenas me enteré de su deceso, este miércoles 16 de diciembre, sentí que me volvía más pequeño y me dieron muchas ganas de correr a abrazar fuerte a mis amigas Martha Salazar y Alicia Montaño.

Y recordé aquella vez del lunes 20 de junio de 2005, cuando ya puesta la noche en el salón El Roble del Hotel Executivo, yo estaba muy nervioso porque en punto de las 20:00 horas se iba a estrenar el espectáculo Puerta de Soledad, en homenaje a Alba de Acosta en el 52 aniversario de su muerte, guion y dirección a mi cargo, a petición de don Miguel Tamayo. Había sido temerario, e incluso sobrepasado la línea, al atreverme a “dirigir” a este puñado de hermosas señoras: Inga Pauwells, Rosa María Peraza, Alicia Montaño y Martha Salazar. En la lectura de presentación, Vicky Vega Padilla.

Y recordé también cuando al término del protocolo de inauguración de una exposición en la Casa Achoy, Inga y yo nos apartamos al sitio más solo y nos contamos cosas íntimas de nuestras vidas.

También me vinieron al recuerdo aquellas escapadas al Restaurante Woolworth, que ya no existe, donde nos atiborrábamos el alma con café, o de cuando presentó la primera edición de su libro Piel color de luna, en la Casa de la Cultura de la UAS, muy celebrado por Óscar Liera; y señoras, señores, cómo olvidar su porte espigado y esbelto, su energía de vida y esa sonrisa que casi no desaparecía de su rostro, como si hubiera nacido con ella, como esas hadas que deslumbran en los cuentos.

De sus apariciones en teatro, creo que se me quedó impresa y perenne una escena de Las Juramentaciones (de Liera) donde observé su figura soberbia, junto al encanto de Rosa María Peraza, la perfección de Martha Salazar y la fuerza de Gilda Salazar. Cuando las vi reunidas, bajo la dirección de Rodolfo Arriaga, me sentí muy orgulloso de Culiacán, de la UAS y de sus artistas.

La última vez que estuve en su casa iba en compañía de Alicia Montaño, dispuestos a lograr que dejara la cama y nos acompañara al Festival de las Ánimas, en San Ignacio; pero ni por la cruz bendita de que yo me haría cargo, auto incluido, pudimos cambiarle el ánimo, y nos fuimos a como llegamos.

Por si alguien de aquí no lo sabe, mi querida Inga Pauwells fue una señora actriz que inició su carrera artística hace 65 años, una dama de los escenarios que le dio vida a personajes de obras de Tennesse Williams, Salvador Novo, Emilio Carballido, Federico García Lorca, Antonio Paso, Lope de Vega, Enrique Alonso y Óscar Liera, por mencionar a algunos. Ella, la exquisita Inga, quien en 1976 empezó a dirigir teatro infantil, que fue funcionaria en el Instituto Sinaloense de Cultura y también maestra de teatro en la Universidad de Occidente. Iba a cumplir 85 años el 21 de marzo del próximo año.

Así que, por favor, amigos y amigas de Culiacán, pongámonos de pie para despedir con aplausos tronadores a nuestra hermosa Inga Pauwells; y para devolverle los cumplidos, hagamos entre todos un coro que le diga: ¡Bravo, bravo! Y punto.

