ExpulsiÃ³n del PAN es para sacarme de la jugada: Roberto Cruz

Expulsión del PAN es para sacarme de la jugada: Roberto Cruz

El Diputado local advierte que los traidores y ladrones podrán correrlo del albiazul, pero no de Sinaloa

José Alfredo Beltrán

El proceso para expulsarlo del PAN es una estrategia de los “doce ladrones” para “sacarlo de la jugada”, asegura Roberto Cruz Castro.

El Diputado local, quien aspira a dirigir este partido, considera el anuncio como una venganza de los “doce corruptos” a los que él ha denunciado públicamente.

“Podrán correrme del PAN, pero no de Sinaloa”, advierte.

Adolfo Beltrán Corrales, dirigente en Culiacán, reveló ayer que en la última sesión del Comité Municipal, de agosto, se acordó iniciar el proceso de expulsión de Cruz Castro.

Ello porque éste traicionó al partido durante el proceso electoral, llamando a votar por candidatos de Morena, e incluso operar en contra del panismo.

Según el Reglamento de Sanciones de este partido, la falta en que incurrió el ex jefe de asesores de Mario López Valdez amerita la expulsión.

Pero el implicado ve en esta acción un trasfondo, de que no dispute la dirigencia estatal, la cual se prevé sea renovada a inicios de 2019.

“Creo que esta es una respuesta muy clara a mi denuncia puntual, con nombres y apellidos, con fotografías y con hechos muy puntuales de cada uno de los doce traidores y ladrones que yo señalé públicamente, entre ellos él (Adolfo Beltrán)”, afirma.

A fines de julio el Diputado local presentó un cartel con las fotos de doce panistas, que ocupan dirigencias y puestos claves en el partido.

Según Cruz Castro a la nomenclatura del partido “les entró el pánico”.

“Ellos saben que quien puede arrebatarle la presidencia estatal somos nosotros, ya tuvimos una elección, la última, y les ganamos, los arrasamos”, apunta.

Con este proceso, dice, están demostrando “su enojo y su miedo”.

“Los doce ladrones saben que tenemos entre nuestra fuerza a los militantes ‘de a pie’, y lo que he venido sosteniendo, podrán expulsarme del PAN pero no pueden expulsarme de Sinaloa.

“Yo puedo dejar de ser panista, pero no dejar de ser honesto, de no apoyar a candidatos corruptos sean del PAN o no lo sean”, añade.

Ha quedado demostrado en Sinaloa, abunda, la corrupción de estos doce personajes.

En la lista Cruz Castro incluyó a Adolfo Rojo, Jorge Villalobos, Edgardo Burgos, Adolfo Beltrán, Zenén Xóchihua, Carlos Felton, Alejandro Higuera, Francisco López Brito, Miguel Ángel Camacho y a Carlos Castaños, por citar a los sinaloenses.

“Cada uno de los hechos y acontecimientos que se les imputan a estos doce panistas están acreditados”, reitera el legislador.

Por ello, añade, lo quieren sacar de la competencia, “de la jugada”.

“Es una perversidad, una ‘sinvergüenzada’, la que están haciendo en Sinaloa y en todo el país, porque saben que los mismos de siempre no van a poder ganar una votación libre, secreta de la militancia, esa es la verdad. Son las mismas lacras de siempre haciendo lo de siempre”, reitera.

- ¿Hay un plan B por si se consuma tu expulsión del PAN?

- A mí ni me preocupan las perversidades y sinvergüenzas a de esos ladrones; lo que a mí me preocupa es la gente, por eso sigo presentando iniciativas a favor de niños y de sus familias, de desayunos, de uniformes, para ellos. Eso es lo que realmente me preocupa, no lo que hagan estos tipejos.

- ¿Hay vida política para ti, después del PAN, si te expulsan?

- Yo siempre voy a seguir trabajando por Sinaloa. El trabajo no se limita a una trinchera o a una elección, pero si el PAN no entiende que con los mismos de siempre no va a poder cambiar, va a estar condenado a perder su registro en el 2021, te puedo vaticinar eso, estoy convencido de ello, que no han tocado fondo, no han aprendido nada, y no quieren entender.

No puede detenerse por esas “bajezas”, agrega, sino “levantar la mira y preocuparse de cosas de mayor estatura”.