Prevención de extorsión y secuestro

Extorsionadores pueden ganar hasta 500 mil pesos en un día: Expertos de la UEA

Expertos de la Unidad Especializada Antisecuestros piden a la ciudadanía comunicarse con las autoridades al ser objeto de extorsión o secuestro

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Los extorsionadores pueden “ganar” hasta 500 mil pesos en un día, señaló Néctar 1, negociador y mediador de la Unidad Especializada Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

En conferencia en la Universidad Autónoma de Occidente, el elemento, que por motivos de seguridad no reveló su nombre, explicó que el delito del secuestro no es algo que aqueje a Sinaloa, en cambio la extorsión sí.

“Sinaloa afortunadamente no tiene problemas de secuestro... Nos está pegando mucho la extorsión, ¿y por qué? Porque sigue siendo muy rentable la extorsión. Un extorsionador puede llegar a ganar 500 mil pesos en un día, mucho más que un secuestro real, entonces es muy rentable”, detalló.

El agente investigador mencionó que buena parte de las extorsiones vienen de otros estados de la República, particularmente de los penales de Tamaulipas.

“Quiero aclararles que este tipo de extorsión telefónica nos llega mucho de Tamaulipas, Tamaulipas es un lugar donde a través de las solicitudes que hacemos a las empresas de telefonía celular a través de lo que arroja el servicio nos podemos dar cuenta que efectivamente pueden estar saliendo de un penal, de Altamira, de Matamoros”, compartió.

Néctar 1 mencionó que en cada entidad se extorsiona de manera distinta, en Sonora lo hacen llamando a las personas para decirle que se ganaron un premio; en Jalisco diciendo que un comando armado tiene a un familiar; en la Ciudad de México y Tamaulipas utilizan el secuestro como principal discurso.

Dijo también que los delincuentes se basan principalmente en las redes sociales de sus víctimas para cometer un delito, por lo que el agente investigador llamó a la ciudadanía a cuidar lo que comparten en esas plataformas.

“Ellos tienen diferentes tipos de cómo obtener información, sus redes sociales son el primer lugar, hay muchas bases de datos volando de algún empleado corrupto de alguna institución de telefonía celular que las pudo haber vendido”, señaló.

“Hay muchas formas de obtener información, y la información tuya está en el aire, entonces, si a mi me pides como experto, “qué debo hacer o qué hago en una situación de esa”, yo te digo cuelga, cuelga, y lógicamente si te ganaste un premio y no entraste a ninguna rifa pues no tienes porque seguir el juego”, profundizó.

Por su parte Hali Gerardo Anaico Meléndez , subdirector de la Dirección General de Manejo de Crisis y Negociación de la División de Investigación de la Policía Federal mencionó que en el sur y centro de la República han reportado casos donde se ha extorsionado a personas con hasta un millón de pesos.

“El extorsionador es una persona astuta, manipuladora. Nosotros hemos atendido donde ya se han consumado extorsiones donde se han pagado arriba del millón de pesos, imagínense la capacidad que tiene el extorsionador para manipular a una víctima”, lamentó.

Si usted es víctima de una extorsión o secuestro puede llamar al 01 800 221 58 03 ó al 088.