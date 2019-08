Extradición contra Ahumada sigue; y aún le debe 1 millón 472 mil pesos al fisco mexicano: FGR

La FGR informó que dicha orden de aprehensión fue librada desde 2017 y que en agosto del 2018 se hizo el primer trámite relacionado con la extradición, sin embargo, fue hasta en fechas recientes cuando finalmente se tramitó la ficha roja de la Interpol

Carlos Álvarez

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó este martes que el empresario de origen argentino Carlos Agustín Ahumada Kurtz no ha sido exonerado y tampoco ha pagado al Gobierno Federal el adeudo, recargos y multas derivados del caso que tuvo como consecuencia que se librara una orden de aprehensión en su contra por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 472 mil 236 pesos.

A través de un comunicado, la FGR informó que dicha orden de aprehensión fue librada desde 2017 y que en agosto del 2018 se hizo el primer trámite relacionado con la extradición, sin embargo, fue hasta en fechas recientes cuando finalmente se tramitó la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), misma que a través de la Policía Federal argentina detuvo al empresario el pasado viernes 16 de agosto, en Buenos Aires.

"Todo lo anterior significa con toda claridad que Carlos 'A' no ha sido exonerado de los delitos de los que le acusa la Fiscalía General de México; y al respecto, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha reiterado que no ha sido cubierto el monto del Impuesto sobre la Renta omitido, ni sus accesorios [recargos y multas]", detalló la FGR en su comunicado.

"Es muy importante resaltar que el procedimiento de extradición, que inició desde agosto de 2018 durante la administración pasada, continuará su curso normal, por lo que la FGR hará uso del plazo de 60 días para entregar de manera formal la solicitud correspondiente, en los términos del tratado de extradición entre Argentina y México, en vigor desde 2013", abundó la Fiscalía.

La FGR explicó que en octubre de 2016 la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formuló querella por defraudación fiscal equiparable ante el Ministerio Público Federal contra el empresario argentino, por omitir en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2012, el pago de 1 millón 472 mil 236 pesos.

En marzo de 2017 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal y consiguió que Guillermo Urbina Tanús, juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, ordenara la aprehensión de Ahumada Kurtz por el presunto fraude al fisco mexicano.

"Ya en la presente administración [encabezada por Alejandro Gertz Manero], en que se retomaron todos los casos atrasados en materia de defraudación fiscal, se solicitó a Interpol la alerta conocida como Ficha Roja en contra de dicha persona", indicó la FGR.

"El organismo internacional Interpol realizó sus tareas de rastreo y en razón de ello, la División de Investigación Federal de Fugitivos de Buenos Aires, de la República Argentina, en respuesta de la solicitud de Interpol, detuvo el pasado 16 de agosto a Carlos 'A'", señaló la FGR.

La Fiscalía de Argentina lo puso a disposición de un juez competente en Buenos Aires, quien después de entrevistarlo y mantenerlo bajo su custodia, lo sujetó a un proceso de extradición, otorgándole libertad bajo "caución juratoria" o libertad provisional.

Dicho beneficio le fue otorgado bajo tres condiciones: el no ausentarse de su domicilio por un período mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el mismo juzgado y la prohibición de salir de Argentina.

Además de este caso, la FGR también solicitó una orden de aprehensión contra Ahumada Kurtz por el presunto fraude de 400 millones de pesos en perjuicio del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y María del Rosario Robles Berlanga.

Sin embargo, Rodrigo Rosales Salazar, juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en la capital de la República, negó el mandato de captura contra el empresario argentino. La FGR ya impugnó el fallo y será el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del Segundo Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, el que resuelva el recurso de apelación.

El pasado 31 de julio, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, informó que la FGR determinó que contaba con los elementos necesarios para ejercer acción penal contra el empresario Ahumada Kurtz, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso.

Dicha averiguación previa, derivó de la denuncia que presentó María del Rosario Robles Berlanga, quien el 21 de agosto de 2013 acusó a su ex pareja sentimental por el delito de extorsión, ya que, según dijo, Ahumada Kurtz sustrajo tres hojas en blanco con su firma, sin su consentimiento, y que a través de terceras personas la amenazó de utilizar dichos documentos para inventar una deuda millonaria.

El empresario reclama a Robles Berlanga una supuesta deuda de 200 millones de pesos, más intereses generados de 2003 a la fecha, dinero que según Ahumada Kurtz forma parte del Fideicomiso Justicia y Verdad, donde aparecen como beneficiarias sus hijas María Cecilia y Ana Lucía, que procreó con su esposa Cecilia Gurza González.

El diario Milenio, que informó del hecho, indicó que el 3 de julio de 2018, el agente del Ministerio Público declaró improcedente la solicitud de Ahumada Kurtz, quien pidió que se declare el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013.

Ante dicha situación, el empresario de origen argentino tramitó un amparo que fue admitido a trámite por el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Vargas Alarcón, quien concedió la protección justicia al quejoso Ahumada Kurtz.

Sin embargo, ante el fallo judicial, la FGR interpuso un recurso de revisión que le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal. Los magistrados modificaron la sentencia, pero ampararon a Ahumada Kurtz contra el acuerdo del 3 de julio 2018, dictado por el agente del Ministerio Público de la Federación.

Este estaba adscrito a la Dirección General de Control y Vinculación Estratégica, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, encargada de la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013 y su acumulada PGR/DGCAP/ZNO-XIV/47A/2014.

El amparo concedido a Kurtz Ahumada fue para que el Ministerio Público de la Federación dejara sin efectos el acuerdo de 2018 y en su lugar emitiera otro en el que reitere los razonamientos dirigidos a considerar improcedente la solicitud del quejoso de emisión de una propuesta de no ejercicio de la acción penal.

AMLO NIEGA PERSECUCIÓN CONTRA AHUMADA

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en conferencia de prensa matutina del pasado lunes 19 de agosto que no hay una venganza contra Ahumada Kurtz y que no hay consigna de su Gobierno para perseguir a nadie.

El mandatario nacional acotó que es de dominio público que el empresario argentino confesó que se reunió con Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos para perjudicarlo, sin embargo, reiteró, no es su propósito la venganza.

"Quiero dejar de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y sobre todo, no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie, no tiene por qué haber parcialidad, represalias", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Digo esto por lo que sucedió con relación al señor Ahumada, él mismo confesó, en su momento, es de dominio público [...] él mismo confesó que se reunió con Diego y Salinas para perjudicarme, esto no es una invención, sin embargo, yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie ni de Salinas", señaló López Obrador.

"LOS VIDEOESCÁNDALOS"

Desde 2000, los nexos entre Robles Berlanga y Ahumada Kurtz quedaron en evidencia, ya que la primera era Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF), mientras que el empresario de origen argentino era patrocinador de campañas, y después, desde las administraciones públicas, sus patrocinados le asignaban obras y contratos.

El 3 de marzo de 2004, fueron exhibidos una serie de videos -grabados en abril del 2003-, en los cuales Ahumada Kurtz reclamaba que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el DF había incumplido con otorgar dichos contratos. En ese entonces Robles Berlanga era presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Carlos Agustín Ahumada Kurtz, empresario de origen argentino de de 55 años de edad, ha incursionado en la minería, la construcción -con el Grupo Quartz-, el fútbol -con el club Panzas Verdes del León, en Guanajuato-, y hasta en el periodismo, al ser dueño y fundador del desaparecido diario El Independiente.

Se dio a conocer en marzo de 2004, a raíz de la difusión de una serie de videos donde se le observaba sobornando a servidores públicos, que supuestamente era dinero para el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

En los llamados "Videoescándalos", se observaba a Kurtz Ahumada entregando maletínes o bolsas con fajos de billetes a René Juvenal Bejarano Martínez, entonces coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Además, entregó fajos de billetes a Carlos Ímaz Gispert, ex esposo de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como ex presidente local del PRD en el Distrito Federal, y en ese momento titular de la Delegación Tlalpan, cargo al que tuvo que renunciar.

Años después, Ahumada Kurtz confesó que las grabaciones hechas en su oficina particular, fueron planeadas cuando llegó a un acuerdo con el entonces senador Diego Fernández de Cevallos y con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para que se dieran a conocer los videos por televisión y conseguir protección por la acusación que tenía en su contra por un fraude por 31 millones de dólares.

El empresario de origen argentino fue detenido el 30 de marzo de 2004, en La Habana, por las autoridades cubanas, tras un pedido de extradición del Gobierno de México, siendo luego deportado a territorio mexicano, donde estuvo encarcelado por un presunto fraude cometido contra el GDF. Sin embargo, recuperó su libertad el 8 de mayo de 2007.

El 28 de diciembre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 19/2007, dirigida a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, solicitándoles disculpas públicas a Ahumada Kurtz y a su familia.