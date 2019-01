Extranjeros inyectan en la red y por Whatsapp datos falsos sobre MÃ©xico para provocar alarma

Extranjeros inyectan en la red y por Whatsapp datos falsos sobre México para provocar alarma

A través de redes sociales y Whatsapp corren rumores sobre una supuesta crisis de desabasto de combustibles, alimentos y otros productos en México y en éstos –desde otros países– se dibuja un panorama catastrófico

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Las falsas versiones sobre la supuesta escasez de alimentos en supermercados debido al desabasto de combustible generado por la estrategia del Gobierno federal contra el huachicol, así como versiones alarmantes de la “llegada del comunismo a México” an llegado al país a través de las redes sociales y canales de difusión como Whatsapp… desde el extranjero. Desde el domingo pasado, algunas cuentas de Twitter difunden rumores desde distintos países. Fue el caso de Vanesa Vallejo (@vanesavallejo3), quien se dice periodista colombiana; ha publicado fotos sobre la presunta escasez de productos y compara “la situación de México” con la Venezuela.

La colombiana trascendió en Twitter al publicar un tuit en el que el asegura que los supermercados están vacíos en México e incluyó fotografías en las que se observan anaqueles vacíos. Esos mensajes fueron desmentidos tanto por usuarios como por la empresa Walmart de México, una de las cadenas aludidas en los rumores que ha lanzado Vallejo.

“No es Venezuela, es México un mes después de que AMLO llegara al poder. No hay gasolina por lo tanto no hay como transportar cosas básicas como alimentos”, expresó desde su cuenta de Twitter.

A pesar de que miles de usuarios desmintieron dicha información, Vallejo se mantuvo firme en su postura. El lunes, Walmart respondió desde su cuenta verificada @WalmartMexico que la información es falsa.

“Hola Vanesa, la imagen que circula es falsa. Nuestras tiendas se encuentran abastecidas para que nuestros clientes realicen sus compras de manera regular. Invitamos a las familias a que eviten compras de pánico ya que contamos con el abasto suficiente para sus necesidades”, planteó la empresa.

El mensaje de la colombiana alcanzó más de 20 mil interacciones y más de 3 mil comentarios, la mayoría de éstos para desmentir su versión. No obstante, la periodista ha mantenido la misma versión sobre la supuesta escasez de alimentos a lo largo de la semana y ha compartido más fotografías de anaqueles vacíos.

Vallejo, quien publica en el diario PanamPost y se define como de la “derecha dura”, también denunció haber recibido amenazas de muerte. Sus publicaciones –de abierto tono ultraderechista– han despertado la indignación de numerosos usuarios mexicanos.

En sus tuits destaca, por ejemplo, su apoyo al Presidente Jair Bolsonaro, el político brasileño ultraconservador quien este mismo martes decretó el derecho de posesión de armas de fuego en el país, punto que también ha sido defendido por la periodista colombiana.

“La libertad de defendernos. Hoy somos esclavos y el Estado nos tiene prohibido defendernos. Prohibir el porte de Armas NO hace que los delincuentes desistan de su actuar, solo desarma a los que siguen las normas. Mi columna de la semana será sobre este tema. Duque se equivoca”, opinó Vallejo.

A raíz de la escasez de combustible en México,Vallejo ha difundido varios tuits que desinforman sobre la problemática.

MENSAJES CATASTROFISTAS POR WHATSAPP

Las redes sociales han sido el conducto para que la desinformación alcance nivel regional. Si bien Twitter es uno de los principales canales usados con este fin, también desde Whatspp se orquestan algunas campañas para alertar a los mexicanos de una supuesta y próxima catástrofe con el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Desde esta plataforma circula una grabación realizada supuestamente por un usuario con acento cubano, quien señala al Presidente López Obrador de orquestar un plan para instalar el “socialismo del siglo XXI” en México.

En la grabación plantea que los planes de AMLO para conformar una Guardia Civil tienen fines autoritarios. El discurso del autor anónimo se basa en conjeturas y visiones de futuro de un México catastrófico en el que, otra vez, se le compara con Cuba y Venezuela sin que se den pruebas que aporten solidez a las afirmaciones.

USUARIOS EVIDENCIAN ENGAÑOS

A raíz de que el rumor de los supermercados vacíos se apropió de las redes sociales, el usuario @Pablo_Izait, uno de los cientos que compartieron las mismas fotografías para denunciar escasez de alimentos en diferentes ciudades, publicó un tuit en su defensa en el que afirmó ser el autor de algunas de las fotografías que se viralizaron, pero que no era responsable de que otros usuarios esparcieran rumores con ellas.

No tengo por qué aclarar nada, no soy mentiroso ni mucho menos. Yo tome las fotos y si alguien me las roba no puedo hacer nada. A todas esas personas que les encananta estar insultando y demás, háganle caso al presidente y lean el libro de moralidad !! Jaja pic.twitter.com/MDiSbviX7o — Pablo Perez (@Pablo_Izait) 14 de enero de 2019

Las fotografías que compartió el usuario @Pablo_Izait fueron las mismas que Vanessa Vallejo difundió desde su cuenta.

AMLO DESMIENTE AL WSJ

En este contexto, una nota del diario estadounidense The Wall Street Journal –titulada “Mexico Reduces U.S. Gasoline Imports” (“México reduce las importaciones de Gasolina desde EU”)– fue difundida por diversos usuarios con el objetivo de culpar a AMLO de encubrir la interrupción de la compra de combustibles.

La desinformación que derivó de este reportaje escaló al grado que Robbie Whelan, autor del reportaje, aclaró en un tuit que el sentido de su investigación no era responsabilizar al Presidente del desabasto.

“Una gran cantidad de usuarios de Twitter mexicanos están reiterando esta historia como prueba de que AMLO causó la crisis de la gasolina a propósito mediante el recorte de las importaciones de combustible y crudo ligero de EU, y está utilizando la represión al huachicol como un pretexto. Les invito a suscribirse a @WSJ eso no es lo que dice la historia”, escribió el periodista en su cuenta @RWhelanWSJ.

Sin embargo, más tarde el Presidente también destacó las imprecisiones en la información publicada por Whelan.

“La información es equivocada, me da hasta pena decirlo, aquí pero no tiene fundamento, se precipitaron; sí tenemos los datos, es muy lamentable que un periódico tan afamado publique una información que no obedece a la realidad, y a las pruebas nos remitimos, vamos a dar a conocer toda la información al respecto”, expuso el Presidente.