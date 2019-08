Extremistas blancos aplauden al asesino de El Paso

Y por si fuera poco, además se burlan de mexicanos muertos

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Grupos de nacionalistas blancos en Estados Unidos no sólo han expresado su solidaridad con Patrick Crusius, de 21 años, el hombre que asesinó a 22 personas –entre éstas ocho mexicanos– en la masacre de El Paso, Texas, sino que ahora incluso se burlan de las víctimas.

Un reporte de Southern Poverty Law Center (SPLC) –o Centro por los Derechos de la Pobreza del Sur–, dice que Kevin MacDonald, un ex académico antisemita que es popular e influyente entre los nacionalistas blancos, escribió en Twitter: “estoy de acuerdo” con el sospechoso de El Paso, basado en el manifiesto, aún no verificado, que el presunto asesino habría publicado antes del ataque del sábado pasado y que muestra su rechazo con “la invasión hispana en Texas”.

“De acuerdo con el tirador, los demócratas ven la inmigración como un camino hacia el poder permanente y los elementos pro-negocios en el Partido Republicano están cooperando”, escribió MacDonald, refiriéndose a las líneas en el manifiesto. “Esta no será la última parte de la violencia de las personas preocupadas por el Gran Reemplazo. Las élites políticas están jugando un juego muy peligroso”, plantea el texto.

El “Gran Reemplazo” se refiere a una creencia conspirativa de que los blancos están siendo reemplazados sistemáticamente en los países occidentales. Otro presunto terrorista en Christchurch, Nueva Zelanda, también tituló un manifiesto como “El Gran Reemplazo”.

El manifiesto no confirmado que está siendo investigado por la policía en relación con el tiroteo en El Paso también elogió el ataque de Nueva Zelanda en su primera línea.

El reporte de SPLC expone que el “aceleracionismo” es la creencia entre algunos extremistas de derecha de que cometer actos de terrorismo provocará el colapso de la sociedad. Tras el colapso de la civilización occidental, los aceleracionistas creen que tendrán oportunidades para construir un país sólo para blancos no judíos, algo inimaginable bajo el sistema actual.

El Centro por los Derechos de la Pobreza del Sur –fundado en 1971 para garantizar que la promesa del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos se haga realidad para todos–, cita a un usuario en Twitter que se identifica como “Dr. Honkler” y que escribió las palabras “ACELERAR ACELERAR”, en respuesta a un informe de noticias de última hora sobre el ataque de El Paso.

“Los nacionalistas blancos han utilizado plataformas marginales como 8chan y la aplicación de mensajería Telegram para llamar a la realización de ataques terroristas como el de El Paso y para alabar a quienes cometen tiroteos masivos en nombre de su ideología como ‘santos’. Hatewatch [un blog que monitorea y expone las actividades de la derecha radical estadounidense] informó sobre que los blancos nacionalistas publicaron llamados al terrorismo en Telegram en junio”, plantea el centro.

El SPLC se refiere a Paul Nehlen, quien tenía 90 mil seguidores en Twitter antes de que la compañía lo retirara de la plataforma y quien aboga por el aceleracionismo en Estados Unidos. El también ex candidato republicano al Congreso recibió elogios de Donald Trump cuando se postuló por primera vez en 2016.

Actualmente, Nehlen alienta a sus seguidores de Telegram a abrazar la violencia contra las minorías: se refiere a sí mismo como “tío Paul” y llama a los ataques terroristas nacionalistas blancos “boogaloos”. Hatewatch informó sobre la radicalización de Nehlen en un perfil que publicó en junio.

Sobre las noticias de El Paso, Nehlen respondió “con alegría”, destaca el Centro.

“Pew pew pew to the dome”, escribió Nehlen a sus seguidores de Telegram, refiriéndose a un video sangriento que muestra lo que parece el cuerpo de una persona muerta en el ataque tirado en el piso del Walmart.

Nehlen también publicó los comentarios de un usuario de Telegram que usa el nombre “Odio puro”. El usuario escribió burlonamente en el mismo video: “¡Limpia en el pasillo 4!”.

“Hola Bean N ——, en caso de que no lo hayas escuchado la primera vez. Trump dijo: ‘tienen que regresar. Tienen que volver ¡No tenemos elección!’”, escribió “Odio Puro”, parafraseando la retórica del Presidente Trump sobre la migración.

“Gracias San Crusio por vengarnos”, agregó “Odio puro” debajo de las imágenes de Kate Steinle y Mollie Tibbets, dos mujeres estadounidenses a quien habrían asesinado migrantes hispanos.

“Sus historias se conocieron a nivel nacional en 2015 y 2018, respectivamente, porque Trump ha utilizado la muerte de ambas mujeres para defender sus políticas de inmigración. El Presidente empleó el nombre de Tibbets en un correo electrónico durante su campaña presidencial, a pesar de los llamados de su padre para ‘dejarnos fuera de su debate’. En realidad, no existe una correlación entre la inmigración indocumentada y la delincuencia, según un informe exhaustivo publicado por The Marshall Project”, destaca el SPLC.

EXTREMISTAS ANÓNIMOS TAMBIÉN APLAUDEN

Una cuenta con seudónimo en Telegram asociada con Bowlcast, un podcast que lleva el nombre del asesino en masa y racista Dylann Roof, publicó un meme que muestra al sospechoso que ingresa al Walmart con un rifle. “DALE LO QUE QUIERE”, declaró el meme.

Los usuarios anónimos de la plataforma 8chan también elogiaron el ataque terrorista. En un hilo llamado “Kike Free Shooting Thread II”, un usuario del foro escribió en las horas posteriores al tiroteo: “El motivo y el manifiesto no han sido nombrados en todo el día. Ni siquiera hubo especulaciones. Están jodidamente asustados”.

Otro usuario de 8chan en el mismo hilo publicó un meme que muestra la imagen de lo que parecía ser una niña muerta en el ataque, con el cuerpo mojado de sangre. El meme también mostraba la imagen de Alan Kurdi, un niño sirio de tres años que se ahogó mientras cruzaba el mar Mediterráneo en 2015, y otro niño sirio cuya imagen se volvió viral después de ser sacado de los escombros en Alepo en 2016. Superpuestos sobre los niños muertos y heridos sonreían personajes de memes típicamente asociados con el ridículo y la burla, destaca el centro.

“Los nacionalistas blancos son muy activos en plataformas convencionales como Twitter . En el sitio altamente transitado defendieron su ideología para contrarrestar a aquellos que no están de acuerdo e implicar que el derramamiento de sangre futuro es inevitable”, dice SPLC.

“A medida que [los nacionalistas blancos] se vean cada vez más censurados y atacados por la sociedad en general, los hombres jóvenes sentirán la necesidad de actuar”, escribió en Twitter el usuario nacionalista blanco @SvenLadenReborn, lo que implica que los nacionalistas blancos como él no pueden expresarse en las redes sociales. “La elección es clara, o hablamos y difundimos nuestro mensaje, o esperemos una reacción cada vez más violenta por parte de aquellos que sienten que no tienen voz”, añadió.

LA VIOLENCIA SEGUIRÁ

Southern Poverty Law Center destaca además que Brad Griffin, un blogger nacionalista blanco que ha sido crítico con los ataques terroristas y el aceleracionismo, insinuó que eran inevitables en el futuro.

“Se espera que alrededor de 1.25 millones de extranjeros ilegales crucen la frontera este año bajo la presidencia de Blompf”, escribió Griffin en su sitio web llamado Occidental Dissent el sábado pasado, usando el nombre Blompf para burlarse del Presidente Trump. “La gran mayoría de ellos serán lanzados en el interior. Tampoco se hace nada para detenerlo. No es realmente sorprendente que alguien en Texas esté tan enojado por eso y tan frustrado por la inutilidad absoluta del conservadurismo”, expuso.

Andrew “weev” Auernheimer , uno de los principales contribuyentes al sitio web neonazi The Daily Stormer, fue más allá que Griffin. Escribió una publicación en The Daily Stormer llamada “Texto completo del supuesto manifiesto del tirador de El Paso” que la violencia contra los no blancos es “deseable”.

“La violencia aleatoria no es perjudicial para nuestra causa, porque necesitamos convencer a los estadounidenses de que la violencia contra los no blancos es deseable o al menos no es algo a lo que valga la pena oponerse de todos modos, porque no hay forma de eliminar a cien millones de personas sin un elemento masivo de violencia”, escribió Auernheimer.