F is for Family tendrÃ¡ su cuarta temporada en Netflix

F is for Family tendrá su cuarta temporada en Netflix

La plataforma de streaming continúa apostando a las animaciones para adultos

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Los dibujos animados para adultos parecen seguir dándole sus réditos a Netflix. Por lo que no es ninguna novedad que el gigante del streaming haya encargado una cuarta temporada de la comedia animada F Is for Family.

La serie fue creada por Bill Burr y Michael Price y sigue a la familia Murphy, un clan irlandés-estadounidense que vivió en la década de 1970, una época en la que la corrección política era lo último en la mente de la gente.

El patriarca de la familia de las voces de Burr, Frank, mientras que Laura Dern, Justin Long, Debi Derryberry, Haley Reinhart, y Sam Rockwell también proporcionan voces en la serie.

La tercera temporada se lanzó en Netflix en noviembre, citó elintra.com.ar

Burr también produce junto con Vince Vaughn, Peter Billingsley y Price, quien también se desempeña como showrunner. Michael Lagnese y Victoria Vaughn de Wild West Television son productores co-ejecutivos de la serie.

Vaughn también prestó su voz al programa de la tercera temporada.

Netflix además tiene disponibles varios especiales de comedia de Burr, incluyendo "I'm Sorry You Feel That Way" y "Walk Your Way Out", el último de los cuales debutó en Netflix en 2017.

COMEDIA ANIMADA

"F Is for Family" es una de las varias comedias animadas para adultos que se transmiten actualmente en Netflix. Otros incluyen "BoJack Horseman", "Disenchantment", "Big Mouth" y "Paradise PD".

De ellos, sólo "BoJack Horseman" ha estado en el aire durante más tiempo, y ese programa se ha renovado por sexta vez en octubre pasado.