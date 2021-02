GIMNASIA

Fabián de Luna va por la plaza olímpica en gimnasia

El estudiante de la UAS competirá en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, Rítmica y de Trampolín, a celebrarse en Brasil

Noroeste / Redacción

El campeón panamericano en Lima 2019, Fabián de Luna Hernández, retomó sus entrenamientos donde afina y prepara las ejecuciones que presentará en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, Rítmica y de Trampolín, programado para el mes de junio en Brasil, último evento clasificatorio a los próximos Juegos Olímpicos.

“Ahorita solo nos estamos preparando para el continental, hasta el momento no se ha cancelado, todavía no tenemos fechas, pero estamos entrenando para esa competencia que es clasificatorio a los Juegos Olímpicos, la sede iba a ser Estados Unidos y lo cambiaron a Brasil, así que nos estamos enfocando para conseguir la plaza”, indicó el estudiante de la licenciatura de idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El seleccionado nacional compartió que la justa continental repartirá a los dos primeros lugares del all around el boleto a tierras niponas, por lo que la posibilidad de obtener la cuota está más cerca.

“Reparte dos plazas entre todo el continente, al primero y segundo de la competencia, pero no incluye a países que ya tienen todas sus plazas, por lo que la posibilidad de conseguirla está más cerca. La competencia es en all around me estoy enfocando en todos los aparatos, estamos retomando todo lo que se había perdido por la contingencia”, explicó.

Aunque su especialidad son los anillos, aparato que lo hizo ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, el jalisciense se enfoca en los seis aparatos que integran la gimnasia (piso, barras paralelas, barra fija, caballo con arzones, salto de caballo y anillos).

“Los anillos son mis favoritos y es el aparato donde más he destacado, pero me estoy enfocando en mejorar la dificultad y la ejecución en todos los aparatos”, dijo.

Fabian de Luna, de padre mexicano y madre estadunidense, nació hace 24 años en Chicago, Illinois. Ha sido el único gimnasta estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa en ganar medalla en juegos panamericanos y copa del mundo.