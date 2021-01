Farándula

Fabiola Campomanes se lastima el rostro con tratamiento de belleza

La actriz y conductora comparte, através de un video, como un tratamiento facial le abrió el rostro, pero le dejó una gran lección

Fernando Espinoza

La actriz Fabiola Campomanes la está pasando mal, un tratamiento facial le lastimó de manera severa la piel, sobre todo de la parte de la frente, a tal grado de abrirle grietas. La también conductora se mostró sin maquillaje, envuelta en bata de baño y una toalla sobre su cabello, en un video que compartió con sus seguidores, donde explicó primero que desde hace ocho años está obsesionada con la piel de su cara, pues al abusar de la exposición a los rayos del sol le salieron algunas manchas, de las cuales no se ha podido deshacer.

Sin embargo, este último tratamiento lejos de ayudarle empeoró la salud de su piel, mostró en el video que dura casi cinco minutos, ella atribuye a que su pie no toleró tantos tratamientos, pues se ha hecho varios tanto con cirujanos como on dermatólogos. “Este último tratamiento que me hice, mi piel ya no aguantó, yo creo que mi piel ya está muy tratada y se empezó abrir, y me hizo estás abiertas, y bueno yo confío en que obviamente van a sanar y van cicatrizar y van a estar bien”, explicó Fabiola Campomanes.

Agregó que lo importante es la enseñanza que le deja esta situación, pues dice lo toma como un llamado de atención de su cuerpo, “Lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo, así lo entiendo yo, y de ver que no es bueno obsesionarnos con nada, es una tontería, no es real, hay que aceptar los cambios, porque todo cambia”. Finalizó el enlace en vivo reflexionando sobre que la vida da la oportunidad de ser mejor en interior cada día. Fabiola limpió varias lágrimas de su rostro, y despidió diciendo que se encontraba sensible. Sus seguidores llenaron el enlace con más de tres mil comentarios en la primer hora de la publicación.