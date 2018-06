Fabricar culpables y engañar a las víctimas - Noroeste

MATAR EN MÉXICO

Fabricar culpables y engañar a las víctimas

En México, las fiscalías han recurrido a acusaciones anónimas para inculpar a personas por algún delito

Noroeste / Animal Político

Yarold Christian Leyte Quintanar fue sentenciado a 32 años y 6 meses de prisión por el homicidio calificado de María Teresa González, cometido en Veracruz, en el año 2012.

La sentencia contra Yarold, dice su madre Rosalinda Quintanar, se basa en irregularidades que involucran a toda la cadena de investigación de un crimen: el acusado ‘confesó’ bajo tortura, la víctima no fue asesinada donde dijo el acusado, no hay pruebas de sangre o ADN que confirmen la presencia del acusado en la escena del crimen o que haya tenido contacto con el cuerpo de la víctima y el supuesto móvil del delito —que ella había acudido a su casa a cobrarle una deuda bancaria y por eso la mató— no se sustenta, porque Yarold no tenía deuda.

Yarold fue detenido porque la Fiscalía de Veracruz dice haber recibido una llamada anónima donde lo acusaron, por lo cual se giró una orden de presentación (que no orden de aprehensión) en su contra.

