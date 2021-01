Facebook e Instagram bloquean indefinidamente cuentas de Trump; AMLO condena censura en redes

Mark Zuckerberg, presidente y fundador de Facebook, además de dueño de Instagram, anunció este jueves que ambas redes sociales darán de baja de forma "indefinida" las cuentas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de una publicación en Facebook, Zuckerberg indicó que el presidente de Estados Unidos decidió "condonar en vez de condenar" las acciones de sus seguidores en el Capitolio.

Zuckerberg también aseguró que durante años han permitido al Presidente Trump usar la plataforma, siempre de acuerdo con las reglas de uso del servicio.

Además, indicó que es cierto que han tenido que eliminar o restringir su contenido, pero nunca se inhabilitó la cuenta, debido a que Facebook "cree que el público tiene derecho a acceder al discurso político más amplio, incluso el que es controversial".

Sin embargo, el presidente y fundador de Facebook advirtió que "incitar a la insurrección violenta en contra de una democracia" es distinto.

We believe the risks of allowing President Trump to continue to use our service during this period are simply too great, so we are extending the block we have placed on his Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/JkyGOTYB1Z