FacebookDown: la red social se cae otra vez y los MEMES, chistes y bromas no esperan ni perdonan

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Facebook se volvió a caer. Usuarios de redes sociales reportaron fallas en la red social a nivel mundial. El servicio aún no se restablece.

Es la segunda vez que la red social tiene fallas en un semana. El 12 de noviembre pasado usuarios reportaron en Twitter la caída de Facebook. El hashtag #FacebookDown se volvió tendencia de manera inmediata y decenas de memes empezaron a compartirse.

Los usuarios que deseaban ingresar a sus cuentas se encontraban con el mensaje “lo sentimos, algo salió mal”.

coming to @Twitter to see if Facebook is down or is it just me. TaDa!!! @facebook #facebookdown pic.twitter.com/XAqDMdWgSp