Fácil, brincar de las adicciones a las filas del narcotráfico, dice Ocampo Alcántar

Después de que el tema de las adicciones pasó de ser tema de salud pública a ser de seguridad pública, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridas Pública, Renato Ocámpo Alcántar, sugirió que es más fácil brincar desde ahí a las filas del narcotráfico.

En la ceremonia de apertura de la Jornada Nacional de Salud Pública, en que se capacitó a casi 150 cadetes del Instituto Estatal de Ciencias Penales por personal de la Comisión Estatal para la Prevención y Tratamiento Contra las Adicciones, en materia de prevención de adicciones.

“El tema de adicciones pasó de ser un tema no sólo de salud pública, sino de seguridad pública, que se analiza en los consejos nacional y estatales de seguridad pública, ¿por qué? Pues porque el tema de adicciones, lo que conlleva es a disfuncionalidad de familias, a familias fracturadas, a que familias completas estén expulsando delincuentes y que nosotros como sociedad, no hablo de la autoridad, sino como sociedad, no logremos evitar que nuestros jóvenes tomen el camino equivocado, tanto en adicciones, como que es muy fácil del tema de adicciones dar un brinco al tema de ventas y al tema de incorporación a las filas del narcotráfico”, expresó.

Ocampo Alcántar recalcó a los futuros policías, al jugar un papel preponderante como primer respondiente, necesitan herramientas y habilidades en el contexto de la pandemia por el virus Covid-19, para interactuar con el público y orientar sobre las consecuencias que puede generar el consumo de estupefacientes.

En la jornada estuvo presente Cristian Aldo Muñoz Madrid, director de Prevención y Promoción de la Salud, quien señaló que en estos trabajos se fortalecerán los conocimientos en materia de prevención.

También se abordaron los mitos y creencias del consumo de drogas, se revisaron las etapas de la adicción y fases, efectos y consecuencias del consumo de drogas, factores de riesgo del consumo de drogas, estrategias metodológicas para el desarrollo de talleres preventivos con adolescentes y jóvenes, herramientas de atención desde las pequeñas comunidades, rol de los uniformados frente a casos de consumo, y el robustecimiento de estrategias para prevenir adicción a sustancias ilícitas.

Además de Ocampo Alcántar, también estuvieron presentes en el Auditorio del Inecipe, el director del Inecipe, Guillermo Schacht Chávez; Margarita Urías Burgos, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); así como Hugo Valdez Santillán, comisionado presidente del Ceptca.