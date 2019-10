OPINIÓN

FACTOR HUMANO: Ante un serio dilema cultural

Es hora de priorizar seriamente nuestros valores: con cuales solemos identificarnos y cuales nos hacen auténticamente felices

Paúl Chávez

20/10/2019 | 10:26 AM

¿Dónde Enfocamos los reflectores?

El asunto de fondo es que vamos a continuar priorizando ¿El cultivo de la barbarie o cultivar el espíritu? Es hora de priorizar seriamente nuestros valores: con cuales solemos identificarnos y cuales nos hacen auténticamente felices. Porque no siempre las cosas que copiamos y admiramos de otros dan felicidad genuina. Invertir y dedicarle tiempo a la cultura trae paz.

¿Es lo mismo?

¿Sintonizar corridos de narcos o una sinfonía de Mozart? ¿Ir a asados con artistas y whisky caro o a comidas familiares donde reina la alegría y la templanza? ¿Presumir el bar de la casa o la biblioteca? ¿Acelerar un auto de lujo con todo el sonido o respetar las señales? ¿Hablar siempre de otros o conversar temas? ¿Presumir la belleza del silicón o la del alma? ¿Presumir una casona al lado de techos de lámina? ¿Ostentar la riqueza con empleados pobres o envenenando y matando a otros? ¿Presumir la falta de educación o la modestia? ¿Obstruir el tráfico o caminar? ¿Disfrazar el mal gusto con marcas o educarlo?

La paz se gesta día a día ocupándose, sirviendo, cultivándose

Habrá paz en la medida que la juventud prefiera asistir a clases, ir a clases de canto, actuación, idiomas, hacer las tareas, ayudar en casa, trabajar, hacer deporte, jugar con los amigos, visitar parientes; en vez de pintarse, reunirse con cartones de cerveza o amanecerse en las discotecas, consumir sustancias y subirle al sonido. Festejamos que los papás hagan su maravilloso trabajo: sembrar valores, sembrar cultura. La clave para ser felices es dedicarle tiempo a lo auténticamente valioso.

El jueves 18 de octubre Culiacán estuvo en los reflectores mundiales. Se evidenciaron muchas cosas, algunas muy graves. Nos hemos mal acostumbrado a lo que realmente la mayoría detesta. Por algo suceden las cosas ¿De qué otra manera podemos reaccionar cuando se ha violentado la razón? La brutalidad de los hechos revela vacíos del intelecto, del espíritu, del poder, sociales. Será un punto de inflexión.

Ahora preguntémonos ¿Hacia dónde queremos conducirnos realmente? ¿Seguiremos con la inercia de la brutalidad, de la indiferencia social, del desprecio al estudio y remunerarlo mal, de la violencia diaria, familiar, violaciones, de la pintas, las mordidas, del dinero “fácil”, de los crecientes divorcios, aprobación del aborto y legalización de “parejas”, de la corrupción, de la simulación de que se gobierna? O ¿Damos un viraje y proclamamos que podemos prosperar sin violentar la sociedad respetando los valores, la familia que es sagrada y las instituciones?

Propongo uno de los caminos para la paz y la prosperidad: fomentar la cultura seriamente.

¿Por qué es fundamental la cultura?

Porque nos refleja como sociedad, es la instantánea de los valores que imperan en una sociedad en un tiempo. Revela el mosaico predominante de las preferencias, manifestaciones y costumbres sociales. La palabra cultura viene del latín “cultus”, cultivo, o sea: lo que preferimos. Ya es hora de cultivar en serio lo que nos engrandece. El cultivo del arte es una magnífica opción, imperante para combatir la barbarie con paz. Esta no prospera cuando se violenta a la razón. Al invertirle apostamos al cultivo de la sensibilidad, elevamos el nivel de conciencia. La estupidez tiene su causa en la falta de conciencia de la realidad y en la pérdida de la brújula: los auténticos valores. Esos que nos hacen más humanos y considerados. La brutalidad refleja desprecio a los demás, violencia interior y familiar, falta de paz. No señores, no somos superiores por la potencia del arma usada o el nivel del puesto, sino por la grandeza del espíritu, de la caridad y de la humildad.

Una persona educada respeta a los demás y exige respeto. Una persona culta prefiere cultivar el espíritu por el deleite y el sentido que le da a su vida. La auténtica cultura no está necesariamente asociada al nivel de estudios ni socioeconómico, aunque influyen, sino al cultivo del “Ocio”: el uso del tiempo libre. Los griegos fueron la cuna de la cultura occidental porque en sus ratos de ocio prefirieron la filosofía, la geometría, las artes, la democracia, la medicina, a perder el tiempo en borracheras. En Oriente por Confucio, Lao Tsé, Buda y su amor a la contemplación, el dominio de sí. Quítale a un pueblo su cultura y se queda hueco, se hace vano.

La barbarie somete. Sintoniza el radio y date cuenta de la enorme cacofonía, desde los anuncios frecuentes y gritones hasta la música hueca, las modas que unos imponen. La gente baila lo que le tocan sin discernirlo, traen apagada su conciencia. Adictos a su celular, temerosos de estar solos, inmersos en sus chismes.

El jueves pasado imperó la cultura de la muerte instalada en casi todo el país. Nos brinda una oportunidad. Nos acostumbramos a la barbarie por la indiferencia, la corrupción, por el materialismo, el vacío interior, la cultura de la ostentación y de la vanidad, la falta de oportunidades y de inversiones, por cultivar más el “ocio” cuna del vicio. Contagia más el bien que el mal. Señores gobernantes inviertan más y seriamente en difundir alta cultura, traigamos a virtuosos del arte, los jóvenes al conocerlos quieren imitarlos. Propongamos conciertos y eventos de alto nivel que desatan aplausos. Ciudadano fomenta el arte en tu familia, agenda y asiste a tantos y magníficos eventos culturales ¡gratis!

