OPINIÓN

FACTOR HUMANO: Busca racionalizar

En el juego entre lo real y lo subjetivo hay un dilema que facilita o conflictúa la vida. Al final la vida nos impone la verdad

Paúl Chávez

Distinguir entre la verdad y falsedad de algo, cualquier cosa por más simple, es un impulso insospechadamente poderoso, que nos lleva a indagar más allá de los hechos, de lo aparente, para averiguar la verdad de las cosas tal como son en sí mismas sin deformarlas con nuestra subjetividad. En el juego entre lo real y lo subjetivo hay un dilema que facilita o conflictúa la vida. Al final la vida nos impone la verdad, a veces con violencia ¿Para qué resistirnos? Simplifiquémonos.

Da una profunda paz y consuelo encontrar la verdad, su conocimiento desafía la vida, no se trata de intelectualizar. Quizás por eso a muchos no les interese indagarla más a fondo: sospechan lo que pueden encontrar. Sin embargo las verdades que duelen son medias verdades. En la verdad más amplia, más cabal, cada uno cabe enteramente. La curiosidad está inscrita en el ADN, es irremediable ¿Quieres saber por qué? Justo por la misma razón por la que lees esto.

El apetito por la verdad obedece a nuestra racionalidad. No podemos evaporar las razones, las necesitamos tanto como el aire que respiramos para comprender. Justo donde más se requieren: en nuestra vida. Nuestra naturaleza es racional, no siempre nuestra conducta. Lo ininteligible no se mastica, desconcierta, es una ironía a la razón. Hay que abrazar una verdad lastimosa de una vez por todas: la irracionalidad.

Es parte nuestra. Además no podemos ser de otra forma. Curiosamente la luz que la advierte viene de la razón. Cuando entramos en razón mejoramos. El precio que se paga por renunciar a la realidad es altísimo, esa renuncia es una vía de tren que pasa por varias estaciones y puede terminar descarrilada en la locura. Incluso ella misma sea el refugio ante lo insoportable de lo incomprensible, pero una razón al fin.

¿De qué tamaño es tu verdad?

Lo grande y lo vil del hombre depende el nivel de verdades que prefiere manejar y vivir. Para decirlo de otra manera: cada quien es del tamaño de la verdad que vive. Abramos la mente. Pidamos ayuda.

Incluso “el que no vive como piensa, termina pensando como vive” decía Gabriel Marcel. El dilema es muy simple: o creces con tus ideales o los reduces. Es decir, puedes resignarte a la nostalgia cuando dominaban tus sueños, o vivir en el conflicto entre lo que quieres ser y no puedes y frustra. O abrazar la belleza de tu vida iluminada por el sol de la verdad con todo y sombras bendecida por el amor a ti mismo, a pesar de. Y a partir de ahí ir mejorando. El crecimiento autentico nace de la aceptación y del perdón profundo, esto afianza el amor. Olvídate de esas cosas motivadoras externas que entusiasman por un rato.

¿La verdad conflictiva?

Los buenos deseos basados en el conflicto no suelen prosperar. Cuando quieres mejorar algo que te acompleja, que te disgusta hay conflicto, tarde o temprano habrá sabotajes porque no te aceptas del todo. El conflicto merma energías poderosas para crear y prosperar, para amar, acrecienta la duda porque mira las carencias y las diferencias de los dos polos. En cambio los proyectos basados en el amor sí. Si parten de la aceptación y la esperanza mejor. Hay un dilema en el conflicto: Cuando acentúa la carencia duele, cuando desea lo mejor sacude; cuando se acepta y se perdona el error se asimila, deja de serlo y abona. Lo importante es verlos con sabiduría, el problema es que nos enganchamos con conflictos innecesarios y muchos no nos competen, por metiches. Conflictúa enormemente estarse enjuiciando. Asimismo las creencias equivocadas perturban y limitan nuestra verdad. Descubrirlos libera radicalmente.

¿Cómo te ves realmente?

Si te observas con mirada amplia cabrás bien. Si no te gusta cómo te ves, quizás tu verdad sea estrecha o has descubierto una más grande y la anhelas. Si de verdad la quieres vas tras de ella; si no, no te la crees. Lo pones en la lista de lo deseable sin moverte. O a lo mejor ya estás convencido pero la caja de confort te atrapa y te engañas con la promesa del mañana. Lo malo de verse entre dos mundos es que no estás en ninguno. Mentirte duele más que el dolor de muelas pero de otra forma: merma la energía y la autoestima, achica el mundo y te complica. Una mentira trae otras. El comerciante de perlas que descubre una de gran valor y va y vende todas las que tiene para comprarla. El confort es una verdad a medias, se libera con el esfuerzo, este no puede suplirse con razones. La comodidad le dice no a la verdad desde su poltrona. Pocas verdades requieren violencia para entrar.

Justo aquí es donde salta la racionalidad: en descubrir que tus verdades son insuficientes y en vivir verdades más amplias. De otra manera te quedarías en la comodidad aparente de la sombra: en la irracionalidad. Y esa persona que ves en el espejo por las mañanas no eres tú, es tu sombra que te saluda y prontamente la maquillas para sentirte mejor.

No es la vida la que duele, duele la forma en que se vive, termina cansando y algunos no desean vivirla secreta o manifiestamente se dañan. Cada día amanecen oportunidades y nos sonríen, solo hay que abrir los ojos.

Hay personas con enfermedades serias que descubren estar vivos y lo festejan. Esto sana a muchos. Otros con una larga vida caminan heridos. Otros mueren y no se dan cuenta. Otros son fecundos explotando su talento, bendiciendo la vida y a los demás. Y los niños que hacen de cada día un festejo con cualquier cosa.

Quienes afrontan el dolor sin victimismo ganan madurez porque el dolor cobra caro pero enseña bien. No importa la edad. Ante la cercanía de la muerte, de pronto todas esas tonterías que gravitan en torno a la mente caen por su propio peso y se ve con una claridad notoria lo que realmente importa. Los hospitales son escuelas, ahí se aprenden verdades vitales, afuera muchos se quejan de los alfilerazos. Mejor aprendamos afuera, sanos.

Madurez es sonreírle a la adversidad sin dejar intimidarse. Sabiduría es ir perdiendo el miedo porque se aprenden grandes verdades y el dominio de sí. Creo, esta es la racionalidad que más importa.