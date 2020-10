COLUMNA

FACTOR HUMANO: Cómo integrarnos mejor

Paúl Chávez

¿Qué integra o descompone una sociedad? Veámoslo con una perspectiva inédita que puede ayudarnos a resolverlo en lo más inmediato y práctico: empezar con uno mismo.

Crear sinergia

Una sociedad se integra en la medida en que sus individuos establecen lazos comunes entre sí de tal manera que el tejido social los sustenta y les permite ser mejores, más felices y prósperos, sumando al bien común. Es decir, en cómo se organizan para generar una sinergia. Los Beatles unidos crearon más sinergia que separados.

El antagonismo

Lo opuesto a sinergia, el antagonismo, es una sociedad donde todos: los individuos entre sí, las empresas y su mercado, el gobierno y la sociedad, se conflictúan. Desde los kilos y litros incompletos, enriquecerse a costa de otros, la pobreza, el desempleo, la criminalidad, la desintegración familiar, la inmoralidad, el bajo civismo, la falta de libertad y del fomento económico, la corrupción, el autoritarismo, no respetar la ley ni los derechos humanos, el desprecio al arte, a la cultura y tradiciones, lo empeoran.

La democracia es necesaria porque facilita el entendimiento de los opuestos: su carencia crea violencia.

El narcotráfico

Es el peor, un cáncer que acelera la descomposición social y crea enemigos. El día en que los padres asimilen que la vida y la salud de sus hijos valen más que el oro, le quitarán sus alas: bajará la demanda.

Un indicador confiable

Hasta los 70’s había gente que dejaba entreabierta su puerta en la noche para refrescar su casa en verano y los autos dormían abiertos. Había más confianza, respeto y afecto a los ciudadanos, no necesitábamos estadísticas.

La familia desaparece

La familia ya no es la célula sana de la sociedad, es una abstracción: las familias disfuncionales crecen. El jurista Edgar Vázquez clasifica 8 tipos de familia desde la tradicional con sus valores, el amasiato, madres solteras, hasta los hijos en las uniones homosexuales (Análisis de la descomposición familiar y consecuentemente descomposición social en México, ene 2020). Los divorcios aumentan, menos desean casarse y tienen pocos hijos ya mayores, afectando todo.

El doble espejo

Pongámosle dos espejos a la sociedad y reflejarán cómo se comportan los individuos consigo mismos y entre ellos, de tal manera que su interrelación los beneficia o perjudica. El individuo es la clave del tejido social. Desde esta óptica puede verse a sí mismo en tres modos: realista, infra o supervalorado. Ante los demás puede relacionarse como igual, dominante o servil. De aquí parten, añadiendo la honradez, la capacidad y la confianza, la calidad de las relaciones sociales; la falsedad y el fraude la descomponen.

La salud emocional

Entre más salud emocional hay más bases para formar mejores relaciones familiares, profesionales y sociales; la felicidad sin estabilidad emocional cuelga de alfileres. Además el amor vincula poderosamente. Hay quienes aman mucho y se quieren poco, otros aman interesadamente, unos se resisten, otros lo niegan, unos lo confunden con apego y muchos sonríen con él; pero todos necesitamos darlo y recibirlo. Para una vida larga y sana necesitamos más del amor y de los amigos, que del dinero, el poder y el gimnasio.

¡Los niños!

Las carencias afectivas y la violencia vienen del hogar, crean desequilibrios, pasto para las llamas. Los conflictos personales, familiares y sociales nacen aquí, la demanda de drogas, la delincuencia, la baja escolaridad, lo que nos aqueja y crece.

Desde la niñez se tuerce o se endereza el árbol que dará buenos o malos frutos si no es amado, comprendido, aceptado y guiado en su singularidad. La calidad social empieza cuidando a los niños. Apaga tu fuego en casa.

La caridad

Ningún programa social sustituye a la caridad. La violencia de las marchistas pro-aborto refleja odio contenido o esos niños que disparan a sus compañeros. León Goldensohn el psiquiatra de los jerarcas nazis prisioneros destacó 3 cosas: eran normales al tratarlos, evadían su culpa y no tenían empatía, “no entiendo que me quiere decir que si me siento mal, yo no maté a nadie, solo era el director de Auschwitz, dijo Höss” (The Nüremberg interviews). El odio acrecienta el odio.

La caridad especialmente llena vacíos, crea reciprocidad y relaciones sanas porque abre los brazos: da más sinergia social. Así los misioneros en la historia han contribuido más que los programas sociales porque empiezan con los individuos respetando su comunidad.

El auténtico poder

Profundizando más, en la persona está el Yo real. Las personas se ven mejor en el espejo cuando les gusta lo que ven porque encajan dentro en sí mismos sin maquillaje y descubren que son maravillosas cuando se levantan al caer.

Los conflictos nos dan la oportunidad de ganar el auténtico poder: el autodominio, porque nos desenmascaran. Quien se infravalora se hace víctima de sí mismo, quien se sobrevalora se hace víctima de su ego, no de su Yo real. Así mismo quien ama y sirve se beneficia más, quien abusa o permite que lo manipulen pierde. El día está compuesto de transacciones, un “comercio” donde se pierde y se gana felicidad, nada más y nada menos.

Tu diálogo interno

Lo fundamental es como nos vemos y tratamos internamente: amor y respeto, odio o desprecio. La libertad auténtica se gana en este dilema y se nota al sonreír.

Cuando en el YO caben más y mejor los TÚ, ordenadamente, se ama más, se respeta más, se sirve más, se socializa mejor.

