Opinión

FACTOR HUMANO: Conviviendo con uno mismo

Así como un virtuoso del violín se esmera en sacar la mejor sonoridad de su instrumento, cuando nos esforzamos en dar la mejor nota de sí para el bien de otros, la orquesta de la vida suena mejor

Paúl Chávez

Una acercamiento a la autoestima a través de la conciencia y cumplir los proyectos.

Así como un virtuoso del violín se esmera en sacar la mejor sonoridad de su instrumento, cuando nos esforzamos en dar la mejor nota de sí para el bien de otros, la orquesta de la vida suena mejor; a pesar de las disonancias, que le añaden contraste y hacen más dramático e interesante el reto de vivir.

Amando nuestras imperfecciones alcanzamos paz porque abrazamos a quien siempre nos acompaña y no podemos engañar. Pelearnos con él es pelearnos con el mundo.

Un estadio repleto

Actuemos para agradar a un público muy especial que aplaude o abuchea al unisonó en un estadio repleto y escondido llamado la conciencia. En un brindis diplomático uno de los asistentes levantó su copa y dijo “brindemos por el nuevo Papa, el famoso cardenal Newman levantó su copa y exclamó, antes brindaré por mi conciencia”, especialmente ahora que está de moda el éxito social.

Un gran éxito es no temerle a la conciencia, ella es un poderoso indicador de como vivimos. El estar rectificando, reconociendo aciertos y errores y sobre todo asumir la responsabilidad de nosotros habla bien de cada uno. Eso significa dar la cara y vernos en el espejo sin maquillarnos.

Cuando asumimos nuestra responsabilidad avalamos la bondad que nos representa, nos identificamos con ese que vemos en el espejo y le sonreímos a pesar de todo sin alcahuetismo. Si Mr. Jekyll no abraza a Mr. Hyde ambos vivirán peleados hasta que uno venza al otro y entonces habrá matado a su otra mitad ¿Quién vencerá? Depende de a quien alimente.

Cuando matamos lo bueno matamos nuestra esencia, independientemente del calificativo de cómo nos veamos. Es decir: te portas mal porque te crees malo e intentas aparecer bueno para sentirte bien.

Los mejores aplausos surgen en la oscuridad de ese estadio repleto, si nos acercamos detenidamente veremos en cada uno de los asistentes un mismo y un solo rostro: tu. Imposible engañar a ese público.

Los juicios segregan

Estarnos enjuiciando tiene efectos devastadores, la suma de los pensamientos forma opiniones que afectan la autoestima, ella es el amor genuino que nos damos precedido de una creencia. Entre más auténtica o verdadera sea esa creencia mayor aceptación.

Es decir, nos cuesta aceptar lo malo de nosotros porque nos comparamos con alguien que solo existe en nuestra mente y porque nuestra conciencia nos reclama. Portarnos bien es un camino para descubrirnos realmente.

Descubrir nuestra individualidad es interesante y nos libera del yugo de esa imagen impuesta por otros, que suelen ser los padres, la familia, el cónyuge, los amigos. Ellos contribuyeron a moldear tu faz. Al complacerlos buscamos ver ese rostro perdido que solo podemos ver ante el espejo desnudo. Asimismo, el hombre que se busca a sí mismo revela que anda perdido.

No somos la conducta

Esta nos refleja pero no nos identifica. Este conflicto entre lo que hacemos y lo que somos no resulta sencillo por descubrir porque la imagen de lo que creemos ser afecta a la conducta y esta a su vez refuerza la imagen, creando un círculo virtuoso o vicioso. La terapia facilita salir de ese enredo.

Es curioso, los otros, ajenos a nosotros, nos ayudan a conocernos mejor. En los otros me proyecto y ellos me proyectan. La conciencia refleja la moralidad de la conducta, el me siento mal lo identificamos con ‘soy malo’ y este es el error.

En la medida en que me distancie de mi conducta, al dejar de juzgarme continuamente, en esa medida me libro de ese Yo opresor que no soporto. Tú puedes pararlo ¿Cómo? Déjate de estarte juzgando. Dime ¿de dónde viene esa terrible necesidad de hacerlo? Así asumes un papel que no te corresponde: el de Dios.

Al juzgar te separas de ti y alejas a los demás. Cuando el juicio suplanta al intelecto nos alejamos de la realidad.

Los proyectos

El hombre es un ser de proyectos, en ellos se proyecta como persona al trazarlos y trabajando en ellos su ser se expande, entonces va descubriendo continuamente mejores versiones de sí mismo con sus logros. El tiempo nos descubre y nosotros nos descubrimos en el tiempo, no solo la conciencia.

“Somos. No estamos hechos del todo; pero somos; tampoco lo tenemos todo por hacer” el filósofo Millán Puelles nos ubica magistralmente entre el Yo real y el Yo potencial. Ese yo real tiene mucho que ver en cómo se proyecta: es el punto de partida.

Por lo pronto, al amarnos dependen muchas cosas buenas. “Vive la vida que amas. Ama la vida que vives” (s. 21, 8)

“Si ves reflejado en el exterior una situación injusta hacia ti, probablemente es porque tú mismo estás siendo injusto contigo” Enrique Arenas.

[email protected]