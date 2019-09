OPINIÓN

FACTOR HUMANO: Detecta tu estilo de pensamiento

Es sorprendente el aprendizaje que se obtiene con un simple salto de conciencia, mucho más que los conocimientos

Paúl Chávez

Hay una metodología que mide el estilo de pensamiento que he aplicado a muchas personas y empresarios y les ha ayudado a dar saltos de conciencia tomando acción en poco tiempo, algunos muy dramáticos y acertados que de otra manera no se hubieran dado cuenta ni tenían idea, se llama Dominancia Cerebral, tiene bases científicas y se da en un coach llenando un cuestionario previo.

Grandes sorpresas

La Dominancia Cerebral permite que “caigan veintes” en las entrevistas de entrega, las personas y los empresarios pueden dar saltos de conciencia: se dan cuenta que sus preferencias pueden polarizarlos, no ven lo que otros si ven, detectan como les afecta las áreas que no atienden porque no las valoran. Un ingeniero descubrió que generaba más riqueza en su negocio mejorando el servicio al cliente que cuidar mucho las finanzas. Otro mejoró su planta en una visita que le hice, antes conoció su perfil individual. Otros que al cuidar mucho su negocio descuidan y no tienen energías para crear nuevas soluciones y muchísimos se sumergen en la operación y no captan las nuevas tendencias que los sacarán del mercado a pesar de ganar dinero. En las empresas familiares he visto como se reducen los conflictos cuando empiezan a comprender que los que piensan distinto los complementan. Esto crea un cambio de actitudes colosal.

Los saltos de conciencia

Sorprende lo que podemos lograr con un giro de enfoque. Sorprende el aprendizaje que se obtiene con un simple salto de conciencia, mucho más que los conocimientos. Sorprende detectar tus cosas más obvias que no eres consciente. Conocer tu estilo de pensamiento lo permite. Este impacta nuestra manera de ver las cosas, de sentir, de actuar, de reaccionar y de interactuar con los demás. Muchos al descubrir su perfil individual o grupal como lo he atestiguado al presentárselos, han hecho cambios personales, en su empresa, trabajo, en su grupo, imaginados.

Nuestro estilo de pensamiento

Cada uno desarrollamos inadvertidamente un estilo de pensar, de sentir, de actuar, racional o impulsivamente y así interactuamos en el mundo. Este tiene una raíz fisiológica: la dominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro, la preferencia de lo racional con lo límbico y se complementa con la formación obtenida en la vida, la escuela y el trabajo. Al científico Ned Herrmann se le ocurrió llamarlo Dominancia Cerebral y la medió gráfica y cuantitativamente lo premiaron por su aportación. Lo que me atrajo de ella para certificarme como coach fue la investigación validada con 100,000 personas en los EEUU y en el mundo. Su manera gráfica y sencilla resulta fácil entenderla para cualquiera y se llena con un cuestionario previo solicitado al correo arriba. Aclaro, no es un test porque no compara a nadie, le llamamos “Herramienta” de autoconocimiento con muchos efectos prácticos.

Sus aplicaciones

Tiene muchas: en las personas, empresarios, estudiantes, ejecutivos, grupos de trabajo, enseñanza, tales como: escoger una carrera basada en la fisiología no tanto en las aptitudes como los otros; enriquecer la forma de dirigir, detectar áreas ciegas en la empresa, integrar y reducir conflictos en los grupos, seleccionar personal, lograr más empatía, liderazgo, toma de decisiones, comunicarse y más. Es muy versátil y aterrizada, no se trata solo de conocerla, el acierto es llevar de la mano al interesado donde le interesa aplicarla, aquí adquiere valor.

La neuroplasticidad cerebral

Una de las cosas fascinantes de esta metodología es que da pautas para mantener ágil y flexible el cerebro incorporando los hobbies. En las enfermedades mentales se ven en los escaneos áreas apagadas del cerebro como en el consumo de drogas. Aprender cosas distintas “enciende” el cerebro. La neuroplasticidad comprobó que este se regenera si se sabe usar, una de sus precursoras fue Rita Levy Montalcino con un Nobel, su mente ágil era como la de una muchacha siendo centenaria, murió a los 104 años con una intensa vida dando conferencias aplicándose el cuento. La vejez está más en la mente que en el cerebro.

Las emociones positivas rejuvenecen

El resentimiento y las emociones negativas envejecen más. Alice Herz-Sommer sobrevivió al Holocausto rechazó la amargura y prefirió ocuparse pensando positivamente, escogió vivir hasta los 110 años, la palabra escogió la puse a propósito, al buen entendedor. En su cautiverio organizó 150 conciertos entre los prisioneros, ya centenaria la música de sus conciertos matutinos salía diariamente de su ventana inundando el vecindario, le vitalizaba la música tocándola con maestría.

Amplía tu panorama

A James Cameron se le acabó el presupuesto en el rodaje del Titanic, se centró demasiado en la creatividad, esto le costó grandes dividendos. Muchos se enfocan en lo que dominan descuidando áreas vitales. No tenemos idea de los paradigmas que tenemos hasta que nos abrimos al consejo con humildad. Aquí hay una solución para tener un panorama amplio, concreto y práctico a tu alcance.

paulchavz@gmail.com