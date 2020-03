FACTOR HUMANO Días Decisivos: No Son Vacaciones

La aceleración de la propagación del Coronavirus depende mucho de la gente

Paúl Chávez

Llamado a Tomar conciencia

La aceleración de la propagación del Coronavirus depende mucho del grupo de gente que no se lo toma en serio y anda socializando y saliendo de vacaciones creyendo que el peligro no es inminente ni tan serio.

Desafortunadamente dependemos mucho que ellos tomen conciencia para achatar la curva de contagios y protegernos nosotros.

Por algo otros países prohibieron las playas, salir de casa y las reuniones mayores de 10 personas severamente. El virus puede sobrevivir 4 días en superficies.

Los prudentes que se han quedado en casa y reducido los contactos entre sus mismos familiares reducen la aceleración de esta pandemia si siguen ciertas normas: esto es lo único que está en nuestras manos y control.

¿Cómo convencer a la mayoría que no se lo toma en serio?

El miedo no es la mejor forma de convencer sino el convencimiento. Sin embargo hay un problema: los que no se informan seriamente ni leen son la gran mayoría, por lo tanto tú lector toma el liderazgo y haz todo lo que está en tus manos para que tus familiares, amigos, empleados, conocidos, vecinos, se queden en casa y solo salga uno por familia para lo indispensable y que el resto permanezca ahí.

La punta del Iceberg

Mientras lees esto aunque no lo creas o lo subestimes, mucha gente no diagnosticada sin síntomas o leves, anda circulando contagiando a muchas más sin saberlo y quizás… cerca de ti. No exagero. No te confíes de los casos documentados, alrededor de ellos hay muchísimos más sin documentar por eso la tasa de contagios explota a partir de una fecha yéndose la curva a las nubes ¿la razón? las tibias e inoportunas medidas oficiales y las poquísimas pruebas, más de mil aplicadas en México no revelan la realidad aguas abajo; en Sinaloa el viernes se aplicaron 13 muestras más. Da pena. Súmale el estricto control para licenciar a laboratorios. Esto hace que la gente salga confiada sin creerlo.

Sorprenden los mexicanos infectados

Cada día aparecen videos de gente infectada relatando como infectaron a otros antes y después de la prueba. En cambio Corea aplica 10,000 pruebas diarias, eso le ha permitido aislar y curar a los detectados reduciendo drásticamente su tasa de mortalidad.

Un bicho explosivo

En España el 2 de febrero un turista empezó el contagio, hoy tienen 25,554 infectados y 1,375 muertos. Italia diariamente supera sus marcas, el jueves murieron 475, el sábado 793, en un solo día hubo 6,557 nuevos casos con una tasa de mortalidad del 9%, superaron a China. Ellos circularon pensando que no les iba a pasar, aquí muchos lo creen así.

¿Y sigues pensando que no es tan serio?

Esta semana es decisiva: toma medidas ya sin esperar que otros lo hagan. Dos semanas es mediano plazo, tres es demasiado. Si la mayoría se queda en casa reducimos la aceleración de los contagios “Amigos mexicanos, no cometan los mismos errores que nosotros hace 2 semanas o que Italia hace 4. En vuestra mano, lectores mexicanos, está cambiar el destino de vuestro país. Ignacio de la Cierva (El Financiero 210320)

Echar leña al fuego

Juzga tú el escenario para México ¿Se han tomado las medidas adecuadas y oportunas justificando lo injustificable?

- Siguen llegando vuelos de Europa, internacionales y nacionales, los movimientos diarios del AICM: 380 vuelos, 43 mil pasajeros. El virus viaja en avión por eso está en todo el mundo. No se toman medidas más estrictas en los demás aeropuertos.

- La confusión que generan las cifras oficiales de 203 infectados, esto y el mal ejemplo hacen que la gente no se lo tomen en serio llenando las playas del país, los centros comerciales, restaurantes, gimnasios, socializando, viajando.

- Lo tardío de las medidas oficiales. Pocos estados han tomado ya medidas más oportunas y efectivas.

- Las marchas femeninas, los festivales y festejos masivos, el largo fin de semana abarrotando todas las playas, las clases suspendidas apenas el 20, van a tener consecuencias, nos lo advirtieron los italianos y españoles.

- Les pega a los jóvenes seriamente y se ensaña con los mayores. El 99% de los fallecidos en Italia tenía otras enfermedades previas. Avanzado dicen que es como si tuvieras espinas en los pulmones.

- Si permaneces en casa el colapso del sistema de salud de por sí frágil e insuficiente no te afectará.

- Promueven salir por la economía: si sales te quedarás sin economía y peor: sin salud

- ¿Qué tanto nos afectará? Lo veremos, los de salubridad anunciaron que lo peor está por venir ¿Para que esperarte?

Quédate en casa

Tu sereno aprovecha para conocer en el mejor de todos los viajes: mejorar tu vida interior y tu paz familiar dando y recibiendo afecto: la mejor vitamina.