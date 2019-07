OPINIÓN

FACTOR HUMANO: El amor a la verdad

La forma en que se dicen las cosas importa, más si se expresan con belleza

Paúl Chávez

Me decía una reciente amiga a quien aprecio con respeto una frase que me caló “a mí me atrapa más un texto narrado desde el corazón y no tanto de la razón”. Y me hice la pregunta ¿Qué atrapa más, la cantidad de enunciados sustentados o la espontaneidad y fluidez de la forma? Depende, en un auditorio con expertos el contenido importa, en cambio ante lo cotidiano, la forma en que se dicen las cosas importa, más si se expresan con belleza. Las parábolas de Jesús resultan tremendamente memorables por sus verdades tan entrañables y por la simpleza en que son expresadas con ejemplos cotidianos.

Recuerdo en un congreso de filósofos eméritos en España a la que me colé, las conferencias magistrales fueron de un francés por la belleza literaria de enunciar verdades abstractas, su elocuencia arrasó. Otras ponencias más abstractas llamaron mi atención pero apenas recuerdo los sustentos.

Es que la belleza aunada a la verdad cautiva, es decir, la elocuencia conmueve a los sentidos y la verdad entra por ellos, es decir se conoce sintiendo y aún más: reflexionando sobre lo que uno siente puede uno cobrar conciencia de las verdades que los sentimientos nos expresan. Ponle atención a todo lo que te manifiesta tu cuerpo: como revela la tensión, el rechazo, el mariposeo del estómago, sus inquietudes.

El cuerpo cuando dice algo lo expresa con emociones, estas surgen espontáneamente y nos revelan la verdad. Si esa decisión te inquieta “consúltalo con la almohada”, es decir, acude a ver que te dice el corazón, si hay conflicto con tu conciencia ante esa inquietud, revisemos esa decisión tomando en cuenta la tensión manifestada. Ten presente esta verdad: el cuerpo no sabe mentir, tu mente sí. Eso trae conflictos, solo distínguelos. Cuando actuamos acorde a la conciencia el cuerpo lo manifiesta en paz.

Ahora que estoy publicando estoy en un aprendizaje acelerado. Lo primero es que el ego se entromete mucho y crea conflictos entre la forma y el contenido. En cambio cuando escribo para mis amigos aquello fluye con naturalidad. ¿No sé qué importa más al lector: la espontaneidad y la fluidez o la cantidad de enunciados? Intuyo que la frescura para decir nuevas verdades o decirlas de otra forma, asequibles, naturales.

Saturados ante tantos mensajes del celular, la gente anda sedienta de nuevas verdades, especialmente de estímulos que le animen, que le impulsen, y quizás sobre todo que sean auténticos. Los ejemplos de vida son quizás los más reenviados.

Me viene a la mente el “sufrimiento” entre la forma -la métrica- y la espontaneidad musical de Vivaldi al componer, a esas obras las intitulo justo como se sentía “Il cimento dell'armonia e dell'inventione”, la batalla entre la armonía y la invención. Vivaldi, era muy apasionado, tanto así que como sacerdote estando en misa la música se le venía a la mente y dejaba de oficiar un momento para escribir las notas, aquello generó simpatía y el obispo de Venecia lo licenció para dedicarse tiempo completo a la música.

Cierto, lo que la gente busca son esas verdades que vienen del corazón, esas que solo pueden mostrarse en la manera de ser. Y aquí es donde uno sale reprobado. Si me esperase a vivir lo que escribo, cosa que he intentado por décadas, ahí me hallarían. Caí en la falsedad de una tentación: que hay que escribir desde la congruencia. Cierto. Pero si esperásemos a serlo la muerte nos sorprendería sin lograrlo. ¿Entonces qué es lo que me sustenta, lo que me anima? El amor a la verdad. Amar la verdad empieza, creo, en reconocer que uno está lejos de ella. De otra manera ¿Quién seríamos para afirmar que la verdad vive en uno? Lo que me anima es que el amor a la verdad me impulsa a salir de la mediocridad, de decirme mentiras, peor aún, de creerme medias verdades, de justificarme. Es decir, saludo a la verdad que es anterior a mí, independientemente de mí, la conozca o no, y ésta es infinita, nos supera a todos por mucho.

Esta característica de la verdad me da una profunda paz. La verdad no solo está constituida en la cabecita de cada uno, si así fuera fuésemos un archipiélago inmenso donde cada uno tendría sus propias verdades. Imposible comunicarnos. ¿En qué sustento podría decir que es cierto o falso lo que me dices? En cambio ¿Qué nos une, qué nos comunica? La verdad que como el sol nos orienta y nos guía independientemente de la tremenda subjetividad individual.

Pero lo que más nos une es el amor. Más que las verdades enunciadas. Nadie se enamora de alguien por el número de verdades que le dice sino por la cantidad de actos de amor que le muestra. Pero el amor que todo lo sustenta tiene que tener una condición: que sea sincero y prospere libremente. Es decir que sea verdadero. Las pasiones y la locura se desatan en amores sinceros pero inconvenientes.

De tal manera que el amor y la verdad cuando están juntas nos da tantos consuelos, paz y dicha. De otra manera los amores falsos todo lo contrario, lo canta Laura Pausini “Son amores tan extraños que te hacen cínica, Te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas, para no escribir las auténticas. Son amores que sólo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver. Si serán amor o placer”.

Torcer la verdad es la causa del mayor sufrimiento. Nos aísla. Nos condena. Nos conflictúa. Solo la verdad, lo real, lo que está fuera de nuestra imaginación, deseos, pensamientos, cuando se centran en los otros, con hechos, no con intenciones, podemos manifestarnos con autenticidad. Amorosamente. El amor a la verdad es una pasión de la misma magnitud que el amor al conocimiento, a la aceptación de los hechos y especialmente a rendir nuestro juicio, a torcer nuestro brazo, por amor a ella. Hay momentos en que hay que rendirnos. Con ello expresamos una gran verdad muy sanadora: que no puedo. Entonces abrimos la puerta. El mayor enemigo de nuestro crecimiento es nuestra autosuficiencia, hija de la soberbia.

La verdad es como un sol que da esplendor a nuestro rostro. El amor en cambio perfuma nuestra vida dándole sentido.