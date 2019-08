FACTOR HUMANO: El sentido comÃºn (Segunda parte)

OPINIÓN

FACTOR HUMANO: El sentido común (Segunda parte)

Paúl Chávez

En la primera parte vimos que es el sentido común, los tres actos que incluye, por qué se critica y los cuatro principios que lo hacen común.

¿Cuándo entendemos las cosas difíciles?

Cuando las traducimos “usando como fondo el lenguaje de nuestro sentido común con el que sin esfuerzo simpatizamos y no según las palabras de tal o cual filosofía”.

La clave para que un razonamiento sea verdadero la resume Garrigou-Lagrange: “Hay que fundamentar las certezas espontaneas de la inteligencia natural con la realidad de cada cosa y con el principio de identidad o de no contradicción”.

Cualquier negación a uno de ellos viola la razón, el sentido común.

Estos principios sustentan y permiten que el razonamiento tenga orden, sentido y rigor. Incluso las mentes más brillantes en sus enunciados ignoran o confunden algún principio de sentido común.

El genial Kant confunde las ideas con las cosas y de ahí nace el Subjetivismo. Tuvo un problema con su criado y para olvidarlo anotó en su espejo “mi criado debe ser olvidado”.

¿Sin embargo las corrientes intelectuales difieren? Porque cada una tiene su grado de verdad o hasta que se demuestra lo contrario, como le sucedió al Marxismo. El problema suele estar en lo que no se afirma, en lo que se infiere o se da por supuesto y se cree comúnmente y no lo es. Nada definitivo hay en lo opinable, la verdad está abierta. La cuestión es: que realidad se enfatiza, cuales no y cuales se rechazan.

¿Por qué no es común y por qué no lo aplicamos siempre?

A saber:

1 Al enfocarnos mucho perdemos la perspectiva.

2 Hacer tormentas en un vaso de agua.

3 Lo más obvio es lo más difícil de ver, menos de uno mismo, el prójimo lo capta más fácil.

4 Por omisión o comodidad, ser resuelto lo facilita.

5 No ser expertos, ellos lo desarrollan en su área.

6 No activar la mente.

7 Unos educan más su intelecto, hacen de la sagacidad un hábito. Benjamín Franklin era famoso por su sentido común, las sentencias del síndico de Navolato, Sinaloa, Don Belén Torres, sin estudios, eran inapelables.

8 El simplismo, quedarse en lo que parece obvio sin ver adelante. Ej. “Si me la haces me la pagas”, “si quieres dejar el vicio pues déjalo”.

Mark Twain decía “Es muy fácil dejar de fumar…yo lo hago cada vez que apago el cigarro”. La conducta no es tan simple ¡que chulada! La mente tiene sus razones, válidas o no, las justificaciones son eso. El problema del sentido común no es tenerlo: es no quererlo aplicar siempre. Nos damos cuenta de ser necios tarde. Cuando nos rendimos a nuestra insuficiencia, al ego, pedimos consejo y damos el salto, abrimos la puerta a la sensatez, entonces reducimos ese sufrimiento innecesario. Es de sentido común sufrir menos.

¿Cambia con el tiempo?

Lo “obvio” cambia con las épocas. Antes de Colón todos creían que la tierra era plana. La tierra “era” el centro del universo hasta que Copérnico demostró lo contrario. Las sumas de creencias, gustos, de una época lo definen, tanto que lo contrario repugna al sentido “común”. Se ve “feo” lo que no está de moda aunque el pantalón esté roto y te lo vendan caro. Los primeros principios de la realidad lo hacen inalterable.

Hay un sentido común en la acción, este es impulsivo: Si se te cae, levántalo, si lo abres ciérralo, si se te olvida apúntalo. Hay otro en los principios: no gastes más de lo que ganas, haz el bien y evita el mal, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Hay reglas que están escritas en nuestro corazón y son comunes a nuestra naturaleza siguiéndolas mejoramos. La violencia al sentido común provoca perplejidad y estupor.

Si al libre albedrío le agregamos una buena dosis de sentido común, de disciplina y de sólidas bases morales sin duda la vida sería más sencilla, más feliz y más práctica. Sin embargo la condición humana decide meterse en problemas donde puede evitarlos. Festejemos nuestra humanidad, esto nos tranquiliza.