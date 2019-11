OPINIÓN

FACTOR HUMANO: En México no sabemos lo que tenemos

Hay compositores que merecen ser más tocados por su enorme talento, reconocido mundialmente

Paúl Chávez

Hay compositores que merecen ser más tocados por su enorme talento, reconocido mundialmente pero no aquí ¿Sabes quien compuso Las mañanitas, Cielito lindo, Estrellita y muchas célebres que nos definen y música clásica finísima? Entérate.

Una anécdota simpática

Me contó un testigo que la primera vez que trajeron a finales de los 50 o principios de los 60 desde Guadalajara a la Orquesta Sinfónica del Noroeste dirigida por Luis Ximénez Caballero, tipazo, todos entusiasmados por la novedad repararon después en un problema: no había donde meterla. Así que decidieron que el concierto fuese en un lugar espacioso: el Ángel Flores (centro beisbolero). Durante el evento la gente pedía que tocaran La Adelita y otras, mientras, los vendedores ofrecían sus antojitos. La experiencia para esos músicos debió ser imborrable. Años después mi padre me llevaba en hombros a oírla en la plazuela de Catedral los domingos, sonaba Caballería Ligera de von Suppe.

El Violín, concierto de Manuel M. Ponce

El ilustre invitado del jueves 14, Sebastián Kwapisz concertino de la OFUNAM y otros menesteres, lució impecable. Una obra difícil, en el primer movimiento Ponce conjugó una amplia paleta de sonidos y timbres donde el ejecutante expresó su maestría; su cadencia me recordó al concierto de Sibelius. En el segundo aparecen variaciones de Estrellita, mucho más melodioso que el primero. En el tercero, temas mexicanos hilvanados con música contemporánea, quizás esa música inspirase a Carlos Chávez su discípulo y a otros como fondo en el Cine de Oro Mexicano.

Un espléndido encore

Sebastián fue muy aplaudido y la orquesta nos brindó un bellísimo encore: la versión de Estrellita para violín y cuerdas que Ponce dedicó al célebre Jascha Heifetz ¡Maravilloso! Creo que si Ponce hubiese introducido esta pieza en su concierto, agregándole orquesta, su violín concierto fuese de los mejores del mundo. Resulta que el manejo orquestal de la melodía es de lo más asequible, identificable y pegajoso. Le debemos tanto a Manuel M. Ponce, su misión en sus palabras: "embellecer la música nacional dándoles altura artística, evitando lo vulgar y despreciable". Admiradísimo en Europa donde estudió mezclándola con sus aportaciones, esto en 1912. De lo mejor de México.

El turno al bat de Felix Mendelsshon

Alegra mucho escuchar la música que nos acompañó en la adolescencia, se queda impregnada en uno. Escuchar a Mendelsshon fue un oasis musical en medio de tanta música popular, ignoro la insistencia de hacerlo con la OSSLA, pareciese que compitiese con el Palenque, salvo que persiga fines ajenos. Ayer una entusiasta, quizás acostumbrada a estos últimos eventos, lanzó una petición para que le tocaran una pieza y otro arrobado aplaudió intensamente en medio. Bendita música.

La Cueva Misteriosa.

Es curioso lo que una cueva de una isla escocesa de rocas basálticas hexagonales puede inspirar. Fingal o Las Hébridas es una bellísima obertura que expresa una jovial explosión del talento de Felix Mendelsshon, un muchacho alemán nacido rico cuyos padres se esmeraron educándolo renunciando a ser banquero para dedicarse a la música haciendo fortuna. La pieza es deliciosa, muy recomendable para los jóvenes, su melodía es pegajosa y su orquestación asoma una fresca solidez. Fue vivamente aplaudida.

Mendelsshon revivió a Bach

En Leipzig descubrió "La Pasión según S. Mateo" y con sus 20 años organizó su ejecución sacándola del cajón del olvido y entonces ¡Bach resucitó! Gracias a la mentalidad de abundancia y capacidad emprendedora de Felix seguirán ambos brillando hasta que exista la humanidad. La mayoría se casa con La Marcha Nupcial de "El sueño de una noche de verano" sin saberlo. Era además un talentoso dibujante y acuarelista. De esas personalidades espléndidas.

Su excelsa Cuarta Sinfonía

¿A quién no fascina Italia? Felix se fue a pasear, vio, probó, le gustó y de ahí compuso su Sinfonía Italiana, obra maestra del repertorio clásico romántico. Escucharla en vivo es una experiencia mucho muy distinta de las grabaciones. Invito al lector a analizarla, con melodías de 3 y 4 notas muy repetidas y una brillante orquestación. Sus fugas en el cuarto movimiento son admirables de verdad. En su sencillez hay una sólida estructura muy germana, sus temas son cantables, fáciles de seguir, quien no sabe de música clásica la disfrutará, compuso para el deleite del público no para lucirse.

¿Y la dirección y orquestación?

La dirección en las 4 obras de Miguel del Real esa noche fue esmerada. Podía escucharse los sonidos delicados en Estrellita tocada con muchísima finura, las cuerdas de la OSSLA se lucieron especialmente ahí.

Mendelssohn sonó a Mendelssohn, algo fundamental. La misma obra tocada con diversos directores suena distinta, la clave es familiarizarse y transmitir fielmente el espíritu de la obra, lo que requiere hondo estudio y ensayos para que la orquesta asimile las directrices que el director les transmite de acuerdo a su sensibilidad, experiencia y visión. Él hace de la orquesta su instrumento y que de lo mejor de sí. Y la OSSLA sonó maravillosamente. Aunque su tamaño es mediano, no suena igual que las grandes, esto tiene su mérito. La adrenalina contagió al público que aplaudió de pie.

Ojo

Destaco la poca promoción y el cambio de fechas que desconcierta, no basta anunciarse donde mismo. Los programas no incluyen información de las obras y compositores y sí demasiado de los locales. Gordon Campbell vendrá al parecer el 21 del mes, su hijo tocará el Violín Concierto de Beethoven ¡Bienvenido!

