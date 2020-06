FACTOR HUMANO: Â¿Existe realmente el alma?

COLUMNA

FACTOR HUMANO: ¿Existe realmente el alma?

Paúl Chávez

Dedicado a mi mentor que sembró en mi adolescencia el amor a las ciencias: Don Emilio Palafox Marqués.

La respuesta afirmativa o negativa va más allá del simple saber y de la especulación del alma: nadie quiere teorías cuando se trata de su vida.

Preguntas fundamentales

¿Existimos solo por la bioquímica de la madre naturaleza? ¿Qué nos distingue de todos los seres? ¿Cuándo morimos se acaba todo? ¿Qué nos define como personas? Preguntas que surgen en torno a la existencia del alma.

Yendo al fondo: ¿qué sentido tiene la vida?, ¿cómo ser feliz si sé que algún día todo esto se acabará?, ¿cómo afrontar la muerte? Las respuestas pueden ser la diferencia entre vivir serenamente, sentir miedo y quizás pavor a morir. Si la vida no tiene un sustento más allá de lo biológico, entonces ¿dónde me sostengo cuando la angustia de la nada se aproxima?

Un hecho muy revelador

Hans Driesch un biólogo del Siglo 19 famoso por investigar la reproducción de los erizos de mar observó que al dividir los blastómeros en su primera fase de segmentación después formaban otro erizo de mar, es decir: la parte, que es menor al todo formaba otro todo. Maravillado observó que la materia por sí misma no puede hacer esto, hay algo que mueve a la materia que es independiente de ella y distinta a ella. Intenta dividir un billete de $ 100 en pedacitos y espera a que se formen nuevos billetes de cada trozo, sería estupendo.

Aristóteles observó que hay seres animados y seres inanimados ¿Qué les da vida a los seres? Algo que la materia por sí misma no puede producir, algo los anima y los lleva cumplir una misión y una finalidad particular a cada ser: la causa de esto es el alma, le llamó Psiqué al alma humana distinguiéndola. Alma viene del latín anima, animar, mover.

Explicando el movimiento

Si algo se mueve es movido por sí mismo o por otro. Si observamos un ser muerto nos preguntamos ¿qué le falta ahora? Lo que lo movía: su alma. Deja de ser lo que lo sustentaba, se corrompe. La muerte es la separación entre alma y cuerpo. El alma persiste por su naturaleza espiritual distinta a la materia.

¿Qué nos distingue?

La racionalidad. Somos pensantes, los animales aunque tienen alma no es racional, se rigen por instintos, nunca dejan de ser lo que son. Por el intelecto rompemos las barreras del espacio y tiempo por la abstracción. Las operaciones propias del hombre son racionales. Cada ser obra de acuerdo a su naturaleza.

Analicemos la materia

Analiza cualquier cosa, tiene partes: es compuesta, por lo tanto se des-compone. La materia es finita en espacio, por el lugar que ocupa, y en el tiempo: se acaba. El espacio es la distancia que hay entre las partes. El cuerpo es compuesto, por eso se enferma y se corrompe al morir, es de naturaleza material. La racionalidad no puede venir de la materia, la supera por mucho, la humanidad requiere del cuerpo para expresarse así como el cantante de la guitarra, ésta no es la causa de la canción. El alma en cambio es simple, no tiene partes, por eso no se descompone, no se acaba, los conceptos son abstractos. El alma es eterna por su simplicidad. Su naturaleza es espiritual. Su origen viene de otro Ser espiritual que la creó en el momento de la concepción. Solo un ser puede crear de la nada, todos los seres vivos pro-crean porque antes fueron creados.

El alma es el sustento de la persona, no el cuerpo. Un niño o un lisiado no son menos personas por su tamaño, lo mismo pasa con un feto, ya es una persona, tiene un alma racional que lo mantiene vivo aunque le falte desarrollarse.

Un raro matrimonio

Somos una unión entre materia y espíritu, entre racionalidad y animalidad, entre lo finito y lo infinito, aparte la división psicológica. Eso nos complica, múltiples tendencias nos mueven. Algo de nosotros se acaba y algo substancial permanece cuando morimos. Al morir nos transformamos, no es el fin.

Decía Theilard de Chardin “Somos seres espirituales que vivimos una experiencia terrenal”. Si tú crees que todo se acaba ¿No sientes angustia o no te entretienes para no sentirla?, ¿en qué fundamentas tu esperanza? La vida no es un accidente de la naturaleza. Estamos aquí para ser felices y cumplir una misión.

Dos premios Nobel

Aleksander Solzhenitsin narra: “Pável, que había sido educado en el más puro materialismo bolchevique toda su vida, al agonizar en el hospital se resistía en lo más hondo a enfrentarse a la nada, sin creer del todo en ella, interrogaba a su compañero -¡Oleg, Oleg, verdad que cuando muera algo quedará de mí, aunque sea una minúscula partícula, pero algo quedará de mí, ¿verdad?”. Mead, el personaje de Miguel Ángel Asturias, cansado de manejar todo el día, se apeó de su camioneta y se tumbó en la hierba boca arriba bajo sus brazos. Sus ojos contemplaban las estrellas y le hablaban de un mundo que no se acaba. Mientras, el tic-tac del reloj de su pulsera le hablaba de un mundo que se acaba”.

Vivir es un regalo, nos responsabiliza. Daremos cuenta de cómo hemos vivido albergando la esperanza de un más allá: habla el alma infinita.

