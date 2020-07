FACTOR HUMANO: John Williams y su fuerza musical

Muchas personas y lugares cobran vida gracias a una película, él con su música revive las películas

Paúl Chávez

El alma de un artista

La mayoría de los artistas no suele cosechar sus éxitos rápidamente, en el cine la música entra por los ojos sin la resistencia de las salas de conciertos, esto acerca a los músicos al gran público.

Quizás el mayor consuelo de los artistas consiste en disfrutar intensamente la belleza que producen y su fe en que tendrá algún efecto. John Williams tiene la rara fortuna de cosechar aplausos desde joven porque captó sagazmente la esencia de su trabajo aprendiendo de los mejores y sacando brillo a su talento.

Un auténtico artista es alguien que trata de tú e íntimamente a la belleza infinita, dándole forma y rindiéndole homenaje para que ella se luzca en los corazones y la mente de la gente, algunos se inmortalizan con ella. Hay piezas de Williams que producen un regocijo entrañable, las incluyo al final.

El poder de la música

La música influye poderosamente en las emociones y nos afectan enteramente: activan e involucran lo cognitivo, lo fisiológico, los sentimientos, la motivación ¿Qué otro arte impacta tanto como la música? Quizás ninguno.

Sin embargo ¿Cuál es la diferencia entre la buena y la mala música? La que nos empodera. Hay otra que baja el ánimo, que masifica, que atonta. Cuando es bien combinada con la escena conmueve.

Un músico excepcional

No es común encontrar un músico completo: interpretar, orquestar, componer y dirigir son retos distintos. El músico se enfrenta a su instrumento, el orquestador a la obra de otro, el compositor a su partitura y el director a los músicos. John Williams los domina todos con excelencia.

En el cine es frecuente que los compositores oculten con su sonora orquestación su falta de inspiración, John en cambio suele entregarnos bellísimas melodías acompañadas por solistas y coros, orquestadas compleja y brillantemente sacándole vida a los instrumentos, integra a otros orquestadores para lograrlo.

Domina la composición dramática, entiende la teatralidad y le fascina la música académica "cuando escribo música fuera del mundo del cine siento que puedo ser más experimental, me pongo a prueba y trato de no desalentarme por los grandes maestros del pasado" (Chris Pasles Experimental Craft, L.A. Times 19,12,1997)

Evoluciona constantemente, no vive de sus éxitos pasados como muchos, busca el brillo novedoso de su próxima entrega manteniendo alta la flama de su inspiración ¡durante 69 años!

Ama lo que hace

Él ante la presión de sus entregas, se concentra intensamente para descubrir la belleza escondida de la partitura que tiene enfrente poniéndole su alma, así la inspiración lo bendice a besos. Cuando dejamos entrar el agobio y el ego, la inspiración se esfuma. La confianza en uno atrae a las musas.

Siendo adolescente el ejercicio de intentar componer dos obras sin concluirlas le ayudó a crear nuevas redes neuronales que le sirvieron después. Estudiando en Juilliard en N.Y. se ganaba la vida tocando jazz. Su destreza en el piano le abrió las puertas a Hollywood “empecé tocando y orquestando obras de otros, Henry Mancini y André Previn entre ellos, y agrega, nunca me imaginé ser compositor” (Roberto Aschieri, Over the moon).

Sus primeros premios

En 1958 ganó sus primeros Emmy en la TV; musicalizó las series fantásticas de Irwin Allen de los 60: viaje al fondo del mar, el túnel del tiempo, tierra de gigantes, perdidos en el espacio. Nominado por El valle de las muñecas 19671 por una bella melodía, Violinista en el tejado 1971 le dio fama mundial. Vendrían otros éxitos como Jane Eyre2, The Eiger sanction3, Superman, Home Alone, Presumida inocente4, Sabrina5, durante en el tratamiento de su leucemia compone Quédate a mi lado, después las sagas de Harry Potter, Star Wars y otras.

¿Cómo explicar su música?

Su estructura sinfónica y su persona me recuerdan a Brahms. Aprendió directamente de los grandes maestros de Hollywood de escuela europea: Max Steiner Casablanca; Bernard Herrmann Vértigo, Alfred Newman El amor es una cosa esplendorosa; Erich Korngold influyó en su intensidad dramática y en sus fanfarrias olímpicas.

Usa hábilmente el leitmotiv de Richard Wagner, por él identificamos al tiburón, a Darth Vader, sin perderse en su orquestación intensa, académica, combinando temas exquisitos con solistas y coros.

Sobresale especialmente su amplia versatilidad usando estilos neorromántico, atonal, disonante, jazz, el minimalismo y la clásica.

¿Por qué tan exitoso?

Se asegura de entender al director creando con su música una sinergia con el poder visual de la escena y el mensaje del film. Sabe “cuando silenciar o cuando musicalizar la escena”, esa sutileza hace la diferencia “el espectador se dejará llevar por la música y no la sentirá como una intromisión. El efecto final en la película es lograr el balance entre Bach y la taquilla” (Roberto Aschieri, Ibid.)

Un tándem famoso

Con Steven Spielberg logra el equipo más fructífero de la historia del cine desde 1974: Tiburón, Encuentros del 3er tipo, Indiana Jones, E.T, Parque Jurásico, La lista de Schindler, Salvando al soldado Ryan, Minority report6, Atrápame si puedes. Spielberg le presentó a George Lucas y desde 1977 dos generaciones han sido tocadas “por la fuerza” de la música más impactante del cine. Su dirección es impecable y sonoramente brillante.

Siempre innovando

En varias de sus obras usa temas de otros compositores adornándolas. Me impresionó Duel of the fates7, el célebre duelo mortal. En Inteligencia artificial8 logró un efecto humano en un robot. En Siete años en el Tíbet9 combina la soledad del personaje con la majestuosidad de las montañas.

Galardonado en 2020 con el finado Ennio Morricone. “Sin John Williams, las bicicletas no vuelan, tampoco las escobas en los partidos. No hay fuerza. No lloramos. Toma nuestras películas, nuestros sueños más imposibles y las hace reales y eternas para millones de personas" Steven Spielberg.

Lista de piezas selectas:

1. Valle de las muñecas: https://www.youtube.com/watch?v=INpI6B3gyys

2. Jane Eyre: https://www.youtube.com/watch?v=UoJcGiML6oo

3. The Eiger Sanction: https://www.youtube.com/watch?v=DR_ctDGX-Jo

4. Presumida Inocente: https://www.youtube.com/watch?v=bZ3C3222uw4

5. Sabrina: https://www.youtube.com/watch?v=iEcrylolMEA

6. Minority Report, A new begining: https://www.youtube.com/watch ?

7. Star Wars, Duel of the Fates: https://www.youtube.com/watch?v=-vzvCRCU82g

8. Inteligencia Artificial: https://www.youtube.com/watch?v=FmYv5Fp4xVw

9. 7 Años en el Tíbet: https://www.youtube.com/watch?v=H3--WW2cNYY