Factor Humano: La evoluciÃ³n interior

Opinión

Factor Humano: La evolución interior

El amor que más necesitamos es el que menos creemos merecer.

Paúl Chávez

¿Qué detona y sustenta la transformación?

Víctor Hugo trascendió con su pluma las honduras del alma y los laberintos del corazón exhibiéndolos. Inspirado en un criminal que se redimió creó al personaje central de “Los Miserables” en su proceso de transformación.

En Jean Valjean pesan suficientes calamidades e injusticias para hundirlo, pero algo surge en él. Pobre, huérfano tierno. Se hizo cargo de su hermana viuda con siete pequeños, hambrientos, roba pan para alimentarlos. Es condenado a 5 años. Intenta fugarse varias veces y le multiplican su pena a 19 años.

La prisión lo convierte en un miserable con odio, resentido por la injusticia. Aprende a escribir y sumar. Al salir de prisión nadie le da trabajo y hambriento acude con el buen obispo que le ofrece cobijo en su casa, le ponen manteles largos, Valjean se sorprende, todos lo desprecian.

A media noche golpea al obispo y huye llevándose los cubiertos de plata, lo poco que tenía, todo lo daba a los pobres. Lo detiene la policía y lo llevan ante el obispo. Este al ver su mirada sin esperanza, les confirma que es un regalo, Valjean se sorprende, incluso les dice que había olvidado los candelabros de plata metiéndoselos en su alforja, Valjean atónito. A cambio le da su nueva misión: “No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado (…) Dios te ha librado de las tinieblas y ha salvado tu alma”. Valjean acepta y se va desconcertado, no solo le ha salvado de ser fusilado por remitir: lo salva de sí mismo.

Adelante encuentra a un chico y le roba una moneda de valor al caérsele, el niño llora desconsolado, era todo lo que había ganado limpiando chimeneas. Al avanzar sus remordimientos lo atormentan, su miseria contrasta con la magnanimidad del obispo, intenta alcanzar al niño sin lograrlo. Entonces Jean Valjean llora apesadumbrado: Valjean sabía que era ladrón, ahora llora adolorido por serlo. Su conciencia saltó.

El contraste de miradas

Contrasta cómo nos vemos a como nos ven. Contrasta el bien que nos hacen con lo que hacemos a otros. Contrasta lo que creemos ser y como somos. Y eso duele. No basta saberlo para cambiar, lo justificamos ingeniosamente adormeciendo la conciencia. El amor y el dolor nos avivan rescatándonos.

Las etapas de la evolución

El cambio de Jean Valjean inició con la magnanimidad del obispo. Descubrió su misión comprometiéndose a ser bueno y próspero para servir. El ejemplo del obispo lo iluminó, creyéndolo posible y se lanzó. Lo detonó el llanto del niño al verse y dolerse. Sustentándose en la humildad encendió su vida.

Raras veces el cambio es inmediato, mudar de piel es un proceso, la inercia impide soltar los hábitos. Los apegos pesan, los soltamos cuando queman y por el dolor que provocamos. Las exigencias de ser mejor pueden revelar soberbia, algunos quieren cambiar porque no se soportan; muchos acuden a terapias solo para sentirse mejor.

¿Qué te impide volar?

La lástima de uno mismo, la culpa, la decepción, el orgullo, la humillación vergonzosa, el desprecio, la frustración, la cobardía, el vacío existencial, las palabras hirientes, la calumnia, el odio, el resentimiento añejado, la tristeza profunda, la desesperanza, el olvido, la indiferencia, el victimismo, claudicar, todas pueden matar más que las balas. Suman clientela para los bares, los casinos, los hospitales, los rincones solitarios, los asilos… los cementerios.

¿Qué nos salva?

Descubrir que el amor es más poderoso que la culpa. La mirada amorosa del otro ayuda a mirarnos amorosamente. Siempre merecemos perdonarnos. El amor merecido suele pagarse a sí mismo y exige.

Frente a frente

Tiempo después Jean Valjean aparece como el Sr. Madeleine, alcalde, próspero, generoso. Javert es el jefe de policía, antiguo carcelero, le obedece en todo pero sospecha, le recuerda a Valjean. Por su estricto sentido de la ley lo espía considerándolo prófugo. No encuentra pruebas y le pide a Madeleine que lo castigue porque había dudado de él. Lo perdona.

Javert “erguía la cabeza con la serenidad intrépida de un hombre que nunca había mentido”. En las barricadas de una rebelión lo sorprenden espiando. Lo sentencian a muerte, impávido espera ser fusilado. Valjean lo salva sabiendo que lo descubrió. Después ‘cumpliendo su deber’ atrapa a Valjean, este le pide salvar a alguien y le promete regresar para entregarse. Vuelve y se encuentra frente a Javert apuntándole… espera el disparo.

Javert padece un dilema: la ley o Valjean. La misericordia de ser salvado lo remueve. No está acostumbrado, la ley se cumple. Entonces se horroriza al descubrir que no amaba realmente a la ley: se amaba a sí mismo orgulloso de cumplirla. Era su pretexto. Entonces cae del pedestal de su engreimiento ahogándose en el Sena. Su orgullo lo engulló.

Desahógate, suelta lo que te ata, no dejes que te devore el orgullo. Ríndete ante las evidencias, postrado te levantarán y triunfarás. Los hombres imitamos a Dios cuando perdonamos, amamos y creamos.

“La fuerza de la Misericordia no anula la libertad”. Nos exhibe desnudos e insuficientes. “Solo delante de la Misericordia el drama humano se plantea puro y duro: aceptar que dependemos de la gratuidad de Otro. El culmen del amor es aceptar ser perdonados. El hombre redimido no es simplemente el hombre perdonado. Recibe por añadidura un poder que no tenía antes, el poder de participar de la gratuidad misma de Dios” (La Fuerza de Valjean. Davide y Paolo Prosperi)

¿Dónde hay más grandeza?

¿En perdonar o en sentirse perdonado? Si me aman porque valgo que poco amor merezco. Si me aman por lo que soy, tal cual, me edifican. Si bendigo ese amor crezco. Vivir con amor es vivir perdonando.

paulchavz@gmail.com