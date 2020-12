FACTOR HUMANO La falsa ilusión de estar aquí

.

Paúl Chávez

Un salto cuántico para ganar conciencia del momento y gozar de tu presencia, tan olvidada por estar pensando.

No cabe duda que lo más obvio es lo más difícil de ver, el pez nunca ve el agua en la que nada, mucho menos se da cuenta de que está en una pecera, para él todo lo que observa es su mundo natural, nunca se le ha ocurrido, ni se le ocurrirá, cuestionar su normalidad porque siempre ha vivido sumergido en ella.

Lo normal para nosotros es no estar del todo conscientes de lo que acontece alrededor, es decir, filtramos e interpretamos la realidad, aceptándola, rechazándola, juzgándola buena o mala, de acuerdo a un guion interno preestablecido, un guion de cómo obtener lo que buscamos y pasarla bien, midiendo con él la felicidad buscada. Le reclamamos a la vida que se adapte a nuestro guion cuando somos contrariados y rogamos por ello, en vez de cuestionarlo. Rara vez nos planteamos si captamos con fidelidad lo que acontece. Y menos si somos fieles a ella. Aceptar y fluir como pez en la corriente no es sencillo, al menos para mí. Nos resulta normal vivir en dos aguas.

El doble juego

En la playa veo a las muchachas pegadas a su celular, disfrutan estar ahí pero no lo hacen del todo, prefieren conversar. Además de la mente, el celular se ha vuelto parte de la gente dividiéndola y distrayéndola, un subterfugio cómodo que abstrae del acto más puro y sublime: estar en este momento y disfrutarlo. Nada sencillo por la costumbre. Callar la mente es la mejor manera de agradecerlo, pero hay que apagar el aparato. La certeza de estar aquí no garantiza disfrutarlo enteramente.

Confundimos el acto de pensar que estamos aquí con el acto de sentirlo, así tomamos consciencia de estarlo. Una de las perversidades de la mente es traducir los sentimientos en pensamientos, olvidando que lo que se siente no tiene sustituto, es decir no se piensa. ¿Y la conciencia? la traemos perdida. Estamos donde está la conciencia: no siempre está aquí.

¿Y dónde estoy yo?

Además hay que agregarle una tercera situación: ¿Dónde estoy yo mientras pienso y ‘chateo’? Simplemente desaparezco porque mi mente absorbe ese doble juego de medio estar ahí y estar pensando algo. Por eso, cuando pienso Yo no estoy: están mis pensamientos. Aparezco en raros casos, cuando me conecto al tomar conciencia de lo que siento. Los sentidos nos conectan con lo que sucede afuera, los sentimientos con lo que sucede dentro. Solemos vivir desconectados de ambos y lo peor: desconectados de nosotros mismos.

Además con una tremenda ignorancia de no saber qué hacer siempre con las emociones y sentimientos que aparecen.

El Yo se convierte en un personaje de historias que contar, en alguien que sufre y merece. No en mí mismo experimentando esto y lo otro. Hay una gran diferencia. Somos el gran ausente de nuestras historias, encarnado en un personaje mental. Es como si nos viéramos proyectados en una película y quisiéramos abrazar a ese, olvidando que somos el que está sentado. Somos los que dirigen la película. Ahí está nuestro poder.

Vuelve al aquí y ahora

Practiquemos el acto de estar: siente en este momento la textura de tu silla, tus piernas, el clima que hace, la luz que hay, el espacio, los olores, los ruidos que suceden. En la medida en que los captes te sales de la mente y ganas conciencia de la situación. Sientes una rara sensación: empiezas a darte cuenta que estás aquí ‘vivito y coleando’ y esto es motivo de un gozo profundo. El simple y maravilloso acto de estar ¡Respira profundo, eso nos conecta más!

Sabemos que la vida está compuesta de momentos pero no los vivimos. En mi actual paradigma me cuesta mucho estar siempre conectado con lo que vivo por atender lo que me reclama; pero como el pez nos hemos acostumbrado tanto al agua que no la vemos. Mucho menos vemos la pecera: nuestras actitudes, la ignorancia, las creencias que nos sostienen y mantienen. Esto requiere un salto cuántico reflexivo.

Los regalos

El Covid nos ha regalado sensaciones muy simples pero nada valoradas: poder respirar sin que se opriman los pulmones y sin un respirador, estar vivos y completos en casa. Los que lo han padecido bien lo saben; nos lleva a agradecer profundamente las cosas más simples y maravillosas que en un momento no lo son. La enfermedad nos hace valorar la salud, la muerte, la vida, la ausencia y la presencia.

¿Ser o no ser?

El Hamlet de Shakespeare se cuestiona si vivir o no por los pesares que le afligen, sin embargo ellos lo hacen sentir vivo, de otro modo no se lo hubiese planteado. Empuñando su daga se cuestiona el más puro acto, el que menos valoramos porque se nos hace tan natural y merecido: “Ser o no ser, esa es la cuestión… Morir es dormir”.

Bendigamos los problemas, bendigamos los pesares, nos enseñan a ver lo que no vemos, a agradecer lo que menos agradecemos, a disfrutar lo que tenemos, suceden para que disfrutemos todo lo que gratuitamente se nos da sin merecerlo.