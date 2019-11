OPINIÓN

FACTOR HUMANO: La otra realidad

Si hay una cualidad que representa a los sinaloenses es la cordialidad

Paúl Chávez

El horno no está para bollos en el país y menos para Culiacán, ahora más que nunca hay que sacar la casta y mostrarle al mundo nuestro talento. Los sinaloenses preferimos cultivar más el espíritu que la muerte.

El Significado de la cordialidad

Si hay una cualidad que representa a los sinaloenses es la cordialidad; somos abiertos, sencillos, directos, francos, trabajadores, prósperos, sociales y un sentido del humor que tiende a la ironía que festeja cualquier cosa. La cordialidad es relevante porque viene del "cordis" corazón y "donde está tu tesoro está tu corazón", es decir, donde están nuestros afectos, pensamientos y acciones, está lo que realmente valoramos. No en lo que decimos.

El día que violentó nuestra manera de ser.

Ese jueves quizás nos ha desconcertado más la violencia entre nosotros mismos que la estulticia de la operación, que por supuesto también ofende y nos puso en guerra sin necesidad. Se puso el dedo sobre una llaga que no nos atrevíamos a reconocer: la extraña convivencia con el narco.

Dos mundos paralelos que coinciden en las escuelas, festejos, negocios, trabajo, ventas de autos, inmuebles, restaurantes, comercio, vecinos, música. De repente esa frontera aparentemente dividida se rompió violentamente extrañándonos.

Nos hemos acostumbrado a que entre ellos mismos se maten, la indiferencia de la violencia a nivel nacional y local es tanta que se expresa en estadísticas, no en seres de carne y hueso que una vez tuvieron ilusiones.

Decía Stalin "La muerte de una persona siempre es lamentable, la muerte de miles… son estadísticas". Unos historiadores afirman que murieron más directamente por Stalin que por Hitler. Se dice que en el país muere violentamente una persona cada 15 minutos… Estadísticas.

¿Seguiremos Indiferentes?

Cuando empecemos a usar ese gran corazón que tenemos empezarán a dolernos tantas muertes diarias, tantos asaltos de autos diarios, tanta violencia: son cantidades industriales. Estamos mal acostumbrados. Nuestra indolencia fue sacudida estrepitosa e inesperadamente.

Ojalá nos haya sacudido más el nivel de conciencia, que eso no se resuelve con marchas sino con acciones ciudadanas coordinadas y eficaces, las autoridades han sido rebasadas. Al elevarse el nivel de conciencia duele lo que antes no dolía, se ve lo que no se veía, se valora lo que no valía.

Hemos venido adorando el becerro de oro por eso toleramos y convivimos con los narcos, hasta cierta simpatía despiertan en parte de la población, hay quienes los imitan.

¿Cómo andamos?

¿Tan mal estamos que admiramos a quienes envenenan y matan a nuestros hijos? ¿Todo por un plato de lentejas? Bah, la realidad del narco hay que verla como es: la enorme cantidad de sepelios y llantos amargos que produce, vidas y familias truncadas, baleados, huérfanos, viudas, vicio, asaltos, robos, sustos y el miedo.

¿Duermen en paz y son felices los delincuentes? El narco es un cáncer que corrompe todo el tejido social gradualmente por su propia inercia. La inercia de la muerte. La cultura del vacío existencial disfrazado de vanidad ostentosa. Talento desperdiciado y una vida breve que termina con plomo.

¿Quién es más valiente?

¿El que afronta las dificultades de la vida y no se droga o usa un arma? Hay una generación casi extinta en las rancherías y poblados que se sustituye con "plebes" muy jóvenes, tanto que es injusto que mueran por una vana ilusión y ser carne de cañón, para beneficio de unos cuantos. Dime ¿El comprarte esos autos lujosos, tener más “morras” y ropa de marca le da sentido, alarga o acorta tu vida? El aparente “éxito” de algunos se debe a la muerte y envenenamiento de muchos. Ese dinero que se presume está manchado de sangre y circula por toda la sociedad. Otros que no tienen nada que ver con el narco prosperan gracias a él. Así estamos y ese es el precio que pagamos ¿Vale la pena?

Cultivemos el conocimiento.

Si en Sinaloa hubiera el nivel de estudios como capacidad emprendedora y empuje hay, habría más industria, produciríamos tecnología, exportaríamos más y habría más riqueza sin duda. Hay pocos doctorados, pocos premios a la investigación. Los empresarios no pagan bien las maestrías ni las promueven entre sus empleados como en Singapur, Noruega, Suecia y Monterrey. Se gana poco estudiando mucho porque no valoramos la cultura del conocimiento que produce más ingresos que los bienes primarios. Estamos más apegados a la tierra y al comercio que a la investigación. Israel en el desierto no solo provee legumbres a Europa sino que nos vende tecnología de punta agrícola, de comunicaciones. Allá el estudio si paga y es privilegiado.

Talento hay de sobra

El magnífico nivel de ballet que disfrutamos el domingo con el festival "On the table" de Fernanda Sánchez Guerra en el teatro Pablo de Villavicencio con niñas y jóvenes sinaloenses merece alabarse.

La familia de Chepina Guerra ha venido sembrando talentos premiados internacionalmente, al igual que otras escuelas de danza sinaloenses. La coreografía estupenda, por ella ganaron en julio el Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil en CDMX.

Entre ellos hay premiados: Mariana Cháidez, Luciano Perotto, Tonatiuh Gómez, Iván Félix, Carolina Gámez, Brianda Bustamente, Mariana Treviño y Paula Canale. Los niños además de bailar, aprenden gracia, dominio de sí, coordinación, flexibilidad y fuerza. Quienes estudian ballet se les nota en el caminar, les brilla la clase y la elegancia. Hay buen ballet en Culiacán.