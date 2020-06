OPINIÓN

FACTOR HUMANO: La reserva de energía escondida

Las razones y motivos válidos, auténticos y los sueños nos animan

Paúl Chávez

20/06/2020 | 10:28 AM

¿Qué nos permite resistir una y otra vez los duros embates de la vida? ¿Cuál es la razón de que la gente se levante de la lona una y otra vez? ¿Qué desata y que atora esa energía escondida que tenemos? Lejos de serlo, lo dedico a los héroes anónimos que abundan.

El box refleja en parte la preparación, la resistencia, la serenidad en el combate y la actitud ganadora ante los embates de la vida.

Una pelea que sacudió al mundo

Mike Tyson es una leyenda del boxeo no solo por morder la oreja de un rival, que revela su ferocidad, sino por noquearlos, no le duraban, muchos subían al ring derrotados, con 37 peleas ganadas, 33 por Knock Out, invicto se enfrentó hace 30 años a Buster Douglas, las apuestas estaban 42 a 1 contra Buster que dio pelea. En el octavo round cayó abatido, lo salvó la campana. En el décimo sucedió lo impensable: noqueó a Tyson, iniciando su declive. La noticia sacudió al mundo: había un nuevo campeón mundial inesperado.

Conviene saber que

“La madre de Buster había muerto tres semanas antes, vivía el duelo y la tristeza. En esas semanas le habían detectado a la madre de su hijo una severa enfermedad en el hígado. Para empeorar la situación tuvo una gripe el día anterior al combate. Además tenía problemas con el peso y carecía de la disciplina necesaria para entrenar a conciencia” narra Matías Bauso (Infobae 02,2020).

¿Qué lo motivó?

¿De dónde sacó fuerzas y qué lo hizo levantarse de la lona y ganar la pelea agotado? Le preguntaron, su respuesta fue simple: “mi madre antes de morir había dicho a todos que yo iba a ganarle a Mike Tyson, ella lo creyó, salí a pelear sólo para ganar” inspirado en ella. Esto le motivó mucho más allá de sus fuerzas, un analista comentó, “tenía dos opciones: morir (en el olvido) con su mamá perdiendo la pelea o podía vivir y despertar ganándola”. Optó por ganarla a pesar de la tunda. Aún hoy sigue inspirando.

¿Cuál es el sustento de la motivación?

Las razones y motivos válidos, auténticos y los sueños nos animan. Es decir los “Porqués” y los “Para qué”. Estos son más poderosos que los incentivos que suelen operar y funcionar en el corto y mediano plazo, insuficientes para soportar las embestidas de la vida.

Víctor Frankl explicó que los sobrevivientes de los campos de exterminio nazis tenían dos motivos: un “algo” para qué vivir, y al menos un “alguien” para quién vivir. Él mismo caminando agotado y hambriento sobre el hielo, tiritando de frío, se veía en un auditorio caliente hablando al mundo que la vida tiene sentido y se imaginaba abrazando a su mujer “casi la tocaba” sin saber nada de ella. Además de atender como médico a los prisioneros, se sostuvo con vida rechazando la tentación de morir en la alambrada electrificada como muchos, vencidos… sin ánimos.

El alimento del alma

El alma se nutre con la verdad: con razones y argumentos válidos, haciendo el bien, alimentando los sueños, sintiendo la belleza, conviviendo, sirviendo, sintiéndose útil, sentirse querido, sobre todo de fe y amando. Puede estar el cuerpo flácido pero el alma fuerte, nos han sorprendido personas centenarias saliendo victoriosas de los hospitales.

Los “Porqués y el “Para quién” de Buster fueron superiores a los durísimos golpes y al noqueo que lo tumbó. Esto choca contra lo que aparentemente sustenta: el dinero, los bienes, la salud, los privilegios, la fama, la belleza.

No traicionarnos

Cuando traicionamos nuestros ideales, nuestros valores, a quien amamos, a uno mismo especialmente, a nuestros sueños, a nuestra fe, flaqueamos. Entonces se buscan los distractores, los incentivos, los excesos, la adulación, que intentan llenar ese hueco inútilmente. Los ideales, la fe y el amor llenan: “no solo de pan vive el hombre”. La vida nos pone en la esquina para afianzarnos, para enseñarnos que podemos salir victoriosos.

La reserva escondida

La fuerza espiritual es la reserva de gasolina que nos permite andar por caminos insospechados e imposibles. Pocas veces la usamos porque nuestra atención está en lo caduco, en la comodidad, en el miedo, en el egoísmo. Desvirtuando la realidad dejando, de ver lo posible en esa neblina de negatividad.

Ese tanque escondido es lo que mueve a las madres a sacar heroísmo por sus hijos, a esas personas a cruzar el desierto y el mar arriesgando sus vidas para vivir dignamente, lo que salva a los desahuciados, los que superan el dolor “insoportable”.

Si nos materializamos o engolfamos, si olvidamos los “Porqués” y “Paraqués” la vida nos seguirá apaleando. Es hora de levantarnos y usar esa energía extra que tenemos.

Qué admirable la gente que la sabe usar seguido: son héroes anónimos.

paulchavz@gmail.com