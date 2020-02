Factor Humano: Las Tres Personas de la MÃºsica

Opinión

Factor Humano: Las Tres Personas de la Música

Todos pueden captar la belleza de un concierto clásico

Paúl Chávez

Todo el mundo habla de los compositores y de los ejecutantes pero nadie habla del público. ¿De qué se trata la música clásica? De provocar y sentir emociones elevando el buen gusto a través del gozo de la sensibilidad y del intelecto.

¿Quién importa más, el compositor o el músico?

Imaginémonos esto: los músicos están esperando tocar, no les han traído sus partituras, mientras el coro y las bailarinas esperan ¿Qué pasaría si estando listos todos no hay público? No tendría razón de ser el concierto.

Se le ha dado demasiada importancia a los compositores por su genialidad haciéndolos personas admirables y raras, lo mismo pasa con los intérpretes. Hay una persona de la que nunca se habla y es fundamental para que la música surta efecto: el público.

¿Su importancia? Es el que aplaude o no la obra. También es importante detectar la madurez del público para programar los conciertos: los aplausos fáciles no garantizan todo, el desempeño es clave, pero el público distingue entre lo grandioso y lo banal.

¿Qué define un buen concierto?

No en todos los conciertos aún con alto profesionalismo se da esa conexión: el director con la orquesta, los músicos entre sí, el solista con el director. Los buenos conciertos conectan al público. Concerto significa acuerdo y disposición, así el público aporta condiciones para su éxito; la educación del oído y de su sensibilidad lo facilitan.

¿Por qué atrae tanto la música clásica?

Deleitarse con ella no requiere sesudos análisis, si así fuese la gente no llenaría las salas por siglos; es más el público no tiene la obligación de saber música, ni cultura musical; el conocer las características del compositor y de la obra ayudan por supuesto.

-Escucharla muchas veces no cansa. Eso también sucede con la canción que te emociona: los sentimientos embellecen más a las personas y a la música. Aquí está la clave: relájate, conéctate con tus emociones e intelecto. Esa combinación la hace irresistible porque el deleite se duplica. Cuando lo emocional y lo racional se juntan el cuerpo y el cerebro bailan. Hay gozo al entender algo así como al sentirlo, además te reta: siempre le descubres algo.

Con una condición

-Estar dispuesto. Puedes llevar a alguien a probar platillos internacionales, aunque los saborea en el fondo sigue sin gustarle, extraña la carne asada. Al degustar los vinos tintos me doy cuenta enseguida si alguien está dispuesto, por más explicaciones, antes de probarlo la gente decide si le va a gustar o no por sus microgestos: ya hizo un prejuicio.

La belleza en si misma se impone sin tantas explicaciones; la armonía y proporción de las partes hacen bello algo. En cambio los gustos son soberanos. Ahí no hay poder que venza. No hay nada de malo en ellos, lo malo es no educarlos para disfrutar tantas maravillas.

El sonido organizado

Si una guitarra suena bonito, experimentar una orquesta con músicos expertos impresiona, es el sonido organizado a altos niveles. Por eso visten de etiqueta. No se compara a oírla en aparatos, la suma de sonidos te energiza con neurotransmisores. Nadie es inmune al hechizo de una pieza, los enfermos de Alzheimer bailan y recuerdan, la música llega a los recónditos más sensibles del alma, nos mueve y conmueve.

La sabiduría del público.

Todos pueden captar la belleza de un concierto clásico, ve cómo reaccionan los niños sin prejuicios, se entusiasman.

Trepado en los hombros de mi padre escuchaba a la Orquesta Sinfónica del Noroeste en la plazuela Obregón, me ponía a dirigir la obra, hasta la fecha lo hago desde mi asiento, es un impulso profundo: marcar las entradas de los violines, las trompetas, los timbales, seguir el ritmo, la melodía, cuando entran otros temas, los acompañamientos, los cambios de tono y armonía, el contraste de las disonancias, el desempeño del solista. Requiere estar ahí al 100%, intuyendo lo que viene. Gozándolo.

El director va un segundo antes marcando las entradas, la acentuación, cuando más fuerte o quedito; con él la partitura cobra vida, la intención y expresión de la obra la define en los ensayos, indicándoles a cada uno y por familias como tocarlo con dulzura, fuerza, amor.

La sensibilidad se educa por contagio.

La mejor manera de disfrutar la música clásica es familiarizarse con ella en casa, donde se aprende lo esencial. Entre más identificable y tarareable sea el tema más fácil se capta y retiene, esto lo tienen en común las grandes obras. La magia de la música es como enamorarse, los directores de orquesta suelen ser longevos por la felicidad que sienten, el público aplaude feliz.

Ábrete a la música, te espera un mundo de gozo insospechado.