FACTOR HUMANO: Nace una futura SinfÃ³nica

FACTOR HUMANO: Nace una futura Sinfónica

Paúl Chávez

Una excelente noticia: nace la Orquesta Philomusica Juventus en Sinaloa.

Un grupo de egresados de música avanzados de la EMUAS, del Isic, de la Orquesta Azteca y Estudio Safa, se reunieron y acudieron un día a casa de Gordon Campbell, su deseo de motu proprio: que los dirigiera para fundar una nueva orquesta.

Su iniciativa ahora tomó forma por vez primera en Culiacán. Debutaron en Mazatlán el 12 de noviembre del 2019. Por el desempeño mostrado avizoro una nueva orquesta filarmónica en Sinaloa, en el sentido estricto de la palabra: por puro amor al arte.

Qué profundo orgullo despertó la presencia de estos jóvenes entusiastas el concierto del viernes 31 de enero del 2020 en el Pablo de Villavicencio, casi lleno total en la planta baja donde estuve. Estos muchachos combinan sus estudios avanzados y los sábados y domingos se reúnen de 4 a 8 pm para ensayar fervorosamente bajo la guía de Gordon, ninguno gana estipendios por esto. Es muy importante que lo hagan porque el profesionalismo exige mucha dedicación y tiempo. Merecen apoyarse económicamente, su efecto multiplicador de paz y cultura lo paga con creces.

Al parecer tocarán en Mazatlán en marzo y aquí, ignoro el programa anual, Guianeya comentó que su meta para fin de año era tocar la Novena de Beethoven coral. Una meta desafiante porque esa obra exige muchísimo. Estamos ante un grupo que demuestra con hechos que dan lo mejor de sí.

Mozart joven

El programa

Iniciaron con la Serenata # 10 Si b mayor, para alientos de Mozart, una obra extensa de siete movimientos que incluye dos fagots, cuatro clarinetes, cuatro cornos, dos oboes y un contrabajo, 13 músicos. En ella puede verse el desempeño de cada uno a diferencia de una sinfónica donde es difícil distinguirlos. Muy pronto en el primer movimiento se soltaron, aprenden rápido las tablas del escenario. La obra es compleja y desafiante.

Toda orquesta va desarrollando un sonido propio característico, derivado de estarse escuchando, de tal manera que van perfeccionando su ensamble, esto requiere tiempo y práctica para perfeccionarlo. Se notó la dirección de Gordon, experto en fundar orquestas, obtuvo lo mejor de cada uno y del grupo, les exige mucho de buena manera, desbordan alegría y jovialidad, muy serios al tocar. Los grupos como los individuos son entes que requieren una natural evolución como tal, integrarse y dar lo mejor de sí eleva su nivel.

La genialidad de Mozart

Con Mozart las notas fluyen con una gran naturalidad y dinamismo como sucede con Bach, en grandes compositores pueden notarse vacíos en la continuidad del tema, nunca en Mozart.

levó “la homofonía (una sola línea melódica) con acompañamiento a su máxima expresión”. Esto “intensifica el drama de la línea musical por su magistral manipulación de la progresión de los acordes de la dominante para definir la tónica”.

En armonía “explotó el cromatismo”, esto significa que “una nota actúa como sonido de referencia para las demás y el resto de elementos, añadiéndole tensión o color” al tocarse. (Cfr. Alina Escobedo ¿Por qué Mozart fue considerado el mejor compositor? 27 01 2019)

Mozart fluye con sorprendente dinamismo, su mente trabaja aceleradamente y con suma claridad, seguirlo requiere una especial atención, no cansa porque el ritmo, sus armonías, contrapuntos y acompañamientos son naturales, no distraen la melodía, con “frases simétricas, claramente articuladas” (Alfred Einstein, Mozart: his caracter, 1965). Incluso puede adivinarse lo que sigue aunque no siempre. Los músicos exigen escucharse para entrar oportunamente y dominar su instrumento para dar el tono.

Beethoven, en 1803

La primera sinfonía de Beethoven

Llamó mucho la atención el desempeño de esta obra al punto que los muchachos sorprendieron, no hubo tropiezos ni nada fuera de sitio.

En ella se nota la influencia de Haydn y Mozart y despliega ya su propio estilo. A diferencia de Mozart, con Beethoven me parece que se destaca más la forma musical. En la estructura y el desarrollo de los temas hay tensión y resolución, la sorpresa es una característica notable, fundamental para atrapar al oyente, la podemos ver en cada una de sus obras, seguidas de altibajos, de combinaciones audaces y disonancias que le dan dramatismo reforzando la emotividad de un paisaje. Es el Romanticismo que explota las emociones, a diferencia del clasicismo estructurado y del barroco adornado.

La ejecución de esta sinfonía requirió de más músicos, menos que una sinfónica. Surgió el espíritu de Beethoven al interpretarla y destaco que para ser nuevos tocaron con naturalidad, prometen mucho. Arrancaron ovaciones y simpatía del auditorio.

Qué alegría que tantos años con la OSSLA y sus músicos dando clases se noten y florezca la música por todo Sinaloa.

Recomiendo seriamente seguirlos en cameratacampbell.com, ojalá los graben profesionalmente para darlos a conocer.

Apóyalos, lo merecen.