FACTOR HUMANO: Saber decir lo que piensas

Paúl Chávez

Es muy bueno saber decir las cosas que pensamos. Hay unos que dicen lo que piensan y hay otros que piensan lo que dicen ¿La diferencia? Las reacciones que provocamos en la gente.

Por lo tanto vale la pena conectar la lengua con el cerebro, pero más que nada con el corazón, porque con el corazón se ve con más amplitud que con los ojos. Al final se trata de decir la verdad amplia y de expresar nuestros sentimientos, incluso de expresar lo que no entendemos de nosotros mismos. Precisamente por eso lo decimos, el solo hecho de hablar nos ayuda a descubrirlo. Es preferible comunicar la intimidad que soler callarla. Los que nunca comunican su intimidad se cocinan en su propio hervor.

¿Franqueza o sinceridad? En cierta manera quizás es preferible la franqueza a la hipocresía. Pero cuidado con la franqueza, no se justifica por sí misma, aunque los norteños alardeamos de ella. Suele ser dura pero el otro sabe a qué atenerse cuando hay expectativas de negocios o en la amistad. Hay franquezas que duelen y otras que matan más que las balas. Es preferible la sinceridad, porque en ella entra la prudencia y el tacto. Sin embargo, hay situaciones muy duras en que es mejor guardar silencio que ser sinceros. La sinceridad es amiga de la verdad, pero hay niveles de verdad. Las verdades que duelen pueden causar daños irreparables al otro. Toda verdad que nos hacemos de uno mismo y del otro que lastime y nos limite, es una media verdad.

De ahí el dolor y la reacción inmediata de defensa. En la verdad amplia cada uno cabe cómodamente a pesar de. Además hay que medir el impacto que podrá tener lo que decimos. Se trata de expresar la verdad de tal manera que facilite el amor y la comprensión. De lo contrario, cuidado.

La conducta te explica pero no te define. Los hechos de conducta pueden explicarnos, pero no nos definen por entero.

Necesitamos mirarnos con mucha amplitud pero sobre todo dejar de enjuiciarnos y de auto justificarnos. La realidad propia y de cada ser humano necesita verse con la perspectiva de la comprensión, sin ella diríamos verdades crudas y estas pueden ser irreparables. La comprensión explora más allá de nuestras narices, usa la empatía y desde esa perspectiva se ven cosas muy distintas, entonces empezamos a entender… a callar y a dejar de enjuiciar. Cuando enjuicias te proyectas y de paso sesgas la realidad del otro. Las personas que suelen enjuiciar revelan a un juez interno y este suele ser despiadado y autocomplaciente.

Una de las cosas más limitantes con nosotros mismos es justamente estarse enjuiciando. ¡Es terrible! Quita la paz y de paso arrebatas la paz de los demás.

Los niveles de conversación. El chisme es una manifestación de falta de paz, de poca autoestima y quizás de aburrimiento que necesita meterse en la vida de los demás para sazonar su vida. Es curioso, en las charlas y sobremesas la gente proyecta sin darse cuenta su nivel de caridad e intelectual. Rara vez se habla de temas y no es fácil sostener un solo tema por más de 10 minutos. Otro nivel es el de hablar de acontecimientos, pero sin duda los que arrebatan la atención son los de tercer nivel: hablar de otros. Pueden ser anécdotas divertidas, chismes o juicios que contaminan la buena fama que cada uno merece. En los cafés se observan reuniones que más que conversaciones son catarsis múltiples. Más que dialogar explayan sus emociones simultáneamente, se trata de haber quién dice más cosas y gritan para sentirse escuchadas porque todas hablan simultáneamente; estas conversaciones revelan un grado de ansiedad inconsciente y el ruido retumba hasta el extremo del local. Emerson dijo una frase: “No me grites que no te escucho”.

La falta de comunicación. Una de las cosas más deliciosas de la vida es compartir el pan o charlar con los amigos, suelen ser adictivas. Es una manifestación de afecto que suaviza la vida y la perfuma. Salimos de ahí con el aroma del cariño y eso nos sustenta y se fortalecen lazos. Ciertamente la falta de comunicación es la peor de todas. La indiferencia es más difícil de asimilar que el orgullo. Con ella se mata el afecto.

La Tv en el cuarto interfiere con esa comunicación de la intimidad, especialmente antes de dormir. Es mejor ponerla en la sala aparte y ver al cuarto como un templo, de hecho lo es, ahí se engendran los hijos y se fortalece el amor. Ese amor es divino. Evita especialmente el enojo antes de dormir, “Que no se ponga el sol bajo tu enojo” y resuelve antes los inevitables roces.

Las caricias afectivas son esenciales. Las camas matrimoniales tienen la ventaja de la proximidad, no las de King size, una psicóloga decía que estas enfrían matrimonios, aunque no puede generalizarse. Para abrirse al diálogo pregúntate ¿Cómo es tu conversación interior? Damos lo que tenemos.

paulchavz@gmail.com