COLUMNA

FACTOR HUMANO: Ser como los niños

.

Paúl Chávez

Una eficaz manera de divertirnos y de ser creativos es recobrando esas capacidades perdidas en la infancia, ella nos mostró nuestro potencial humano esplendorosamente ¿Quieres distinguirte? ¿Volver a ser tú mismo? y ¿Ser más feliz?

Conéctate con tu infancia

Te invito a que recuerdes y te conectes con ese niño que dejó de ver un cohete galáctico en una simple escoba o esa niña que abrazaba con ternura su muñeca. Te creíste el cuento de que creciste y desde entonces te volviste como la mayoría.

Quizás desde entonces has ido perdiendo la capacidad de asombrarte, de gozar de lo lindo las cosas simples, de decir la verdad, de hacer amistades rápido, de sentirte un artista, de tomarte muy en serio lo que hacías.

Mente abierta

De niño teníamos la mente abierta, el mundo merecía explorarse y aventurarnos en él para gozar de sus sorpresas infinitas. Tampoco enjuiciábamos a la gente, ni se nos ocurría; de bebés teníamos un instinto para saber en quien confiar que fuimos perdiendo por tanto analizar a la gente, por dejar que entrara la suspicacia y que el miedo se instalara gradualmente en las células por creernos el “ahí viene el Coco” y desde entonces surgió una persona paralela que nos mal aconseja, confundidos con nosotros mismos: inventamos el ego.

La mirada limpia

Con la mirada limpia nuestra conciencia ligera se llenaba del presente. Si nos caíamos nos levantábamos sin hacer ninguna tragedia ni inventarnos historias.

¿La lastima? Solo la usábamos cuando queríamos conseguir algo extra de los papás o si no hacíamos rabietas olvidándolas pronto; si nos caíamos fuerte, llorábamos, íbamos a que nos curaran y la mano bendita de la madre nos tranquilizaba y su mirada nos reconfortaba, y a jugar de nuevo. Veíamos con una pureza inefable las cosas porque nuestra inocencia lo permitía.

Resilientes

Éramos resilientes y ni cuenta nos dábamos. Nos peleábamos cuando nos hacían trampa sin resentirnos, jugar y divertirnos era más importante; ese impulso de ser felices era como un resorte imparable. Soltábamos todo porque sentíamos intensamente la emoción en su momento, la tristeza, el coraje, la frustración, llorando a moco tendido para llamar la atención mirando de reojo las reacciones, si no nos hacían caso reanudábamos las travesuras; eso nos permitía recobrar nuestro ser y fluir en el mundo sin obstáculos.

Éramos poderosos

Cuando queríamos algo nos empeñábamos en conseguirlo seriamente, pedíamos e insistíamos hasta lograrlo. Al conseguirlo una felicidad eléctrica emanaba sintiendo más confianza en nuestra capacidad. No conocíamos los obstáculos, no existían en nuestra mente por eso aprendíamos todo, hasta que empezamos a creernos las limitaciones. Nuestra imaginación era todopoderosa resolviendo e inventando muchas cosas, ocupándonos de lleno en lo que hacíamos. No existía el aburrimiento, nos bastaba con poco.

La bendita inocencia

Con la inocencia gozábamos más, éramos tan felices que ni siquiera se nos ocurría desear serlo, era tan normal como respirar; celebrábamos cualquier ocurrencia, soltábamos la carcajada a rienda suelta y nos intrigaban los trucos de magia. Por la ausencia del mal nos brillaba la mirada.

Nos fascinaban las aventuras, salir a explorar con nuestros amigos. Un lavadero limpio y lleno de agua era suficiente para gozarlo como alberca haciendo pompas de jabón sorprendiéndonos como flotaban sin romperse.

El olor de la tierra mojada y la lluvia nos fascinaban, festejábamos los arroyos de las calles dejándonos llevar por la corriente.

Los “experimentos”

Eran prodigiosos, recuerdo que mezclando todos los colores sobrantes descubrí el color blanco intrigado.

Hacer pólvora con los ingredientes que compraba en la farmacia, azufre, nitrato de potasio mezclados con el carbón que molía. Los tubos de aluminio de vitamina C servían de cañón, le metía pólvora, una canica grande, hacía un hoyito para la mecha, lo amarraba firmemente y ¡PUM!, la explosión nocturna era fascinante lanzando la canica lo más lejos posible con una humarada olor acre que duraba en el patio.

El sonido de la licuadora en la cocina nos hacía agua la boca, festejábamos el chocolate antes de beberlo; el olor del pan del horno, los buñuelos en invierno eran fascinantes.

Después

Cuando empezamos a descubrir el libre albedrío y empezamos a abusar de él, esa simplicidad que tanto nos atrae de los pequeños y que nos impulsa a darles besos la fuimos perdiendo al volvernos complicados y egoístas. Ahora guardamos distancias y nos acercamos por interés.

Todo era magia alrededor, la fuimos perdiendo gradualmente por tomar atajos falsos, por no tomar conciencia de que el mal moral es la ruina humana, por quererla parapetarla con fachadas, por dejar de ser el que fuimos intentando ser otros.

Lo paradójico es que los que son como niños cambian el mundo porque recobran la grandeza perdida, por eso “entrarán al reino de los cielos”.