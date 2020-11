COLUMNA

FACTOR HUMANO: Soltar el costal

Paúl Chávez

Reduzcamos el sufrimiento, quitémonos la venda y pidamos ayuda, solos nos perdemos. No le cedamos nuestro poder al ego, nos fastidia.

Hay moralejas muy simples de entender pero no tan fáciles de aplicar. Todos sabemos que hay que soltar peso para aligerar las maletas y caminar ligero por la vida. Pero ¿Qué pesos hay que soltar? ¿Cómo los suelto realmente? Ahí está el detalle.

Te compartiré una experiencia sucedida en los riscos y esteros de Manzanillo, Colima, hace 9 años. Un empresario tapatío de magna creatividad me invitó a un curso de potencial humano que daría a un grupo heterogéneo en sus instalaciones frente al mar.

Al iniciar este ejercicio nos pidió que meditáramos un rato frente al mar aspectos serios de nuestra vida, nos dio un costal a cada uno y que metiéramos en él piedras que los simbolizaran. Regresamos con pocas y pequeñas pero sus asistentes sorprendiéndonos nos metieron más piedras, no exagero que el mío pesaba casi 30 kgs, el de las señoras menos, las instrucciones eran muy simples: seguir a Juan, un nativo. Le seguimos animados cargando el costal, subíamos y bajábamos en el cerro, las treintañeras solteras insistían ir delante, las señoras venían rezagadas. Paramos.

Después Juan y sus asistentes nos vendaron los ojos metiéndonos entre los matorrales, extrañados nadie se rasguñó ¡podíamos ver sin ver!, como los ciegos. Más adelante el peso de los costales nos impedía subir una pendiente muy inclinada, era frustrante, algunas señoras soltaron su costal para lograrlo. Tuve que soltar dos piedras grandes, por un lado sentía que hacía trampa, por otro que era lo correcto. Descansamos agotados.

Continuamos, Juan era implacable. Cuesta abajo sentí agua en mis pies, hasta que me llegó a la mitad del cuerpo, un estero; el lodo pegajoso impedía avanzar, vendados caímos al agua por el peso, el costal pesaba el doble al empaparse, dar un paso era titánico. Varios nos retrasamos, Juan y los de adelante nos animaban, sacar una pierna y volver a hundirse en el lodo era humillante y desesperante.

Las asistentes

Eventualmente durante el trayecto se acercaban las asistentes a cada uno susurrándonos que éramos unos ‘fregones’, que no nos rendíamos, eso animaba. Más adelante volvían sugiriéndonos que mandáramos a volar todo y soltáramos el costal, que quien nos mandaba, sentía un compromiso, una ‘lealtad’ conmigo mismo cargándolo. Para poder salir tuve que soltarlo, me había aferrado a él todo el día, me sentía vencido, mi espalda dolía, sentí un enorme alivio pisar tierra firme.

Afuera me quité la venda, quedábamos pocos. Un compañero aun cargaba su costal, hasta que adelante extenuado lo soltó, empezó a sollozar larga e intensamente, lo respeté en silencio. Atardecía y la meta quedaba cuesta arriba. Los terribles calambres fueron los próximos obstáculos.

Juan tenía instrucciones se seguirle al juego a los más osados, a los más chavos les llevó aparte a una larga cuesta empinada lejos, terminaron abatidos después. Al fin, deshidratados nos metimos en la alberca en los riscos contemplando maravillados esa puesta de sol inolvidable, la vista era majestuosa, las olas rompían extendiendo su blancura por las rocas cubriéndolas de espuma cuesta abajo, el momento era mágico, festejábamos.

Aprendizajes

En la noche el empresario nos explicó que la lección era muy sencilla: avanzar aún cansados y soltar el costal para disfrutar el camino, o sea, la vida ¿Así de simple? Sí. Nos desconcertamos. Las asistentes en el camino jugaban el rol del ego y de la sensatez. Nuestro ego impedía oírlas. La venda nos impedía asimilar la situación por racionalizar. El agotamiento nos urgía que debíamos soltarlo pero aguantamos. Lo peor de todo: creíamos merecer una medalla por esforzarnos tanto cargándolo.

Lealtad al ego

Tan fácil soltar pero una extraña lealtad al ego lo dificulta y nos engaña. Ese afán de demostrar y demostrarnos que podemos, que aguantamos, que ‘valemos’, nos impide entender lo más sensato y urgente: ser feliz cada día soltando las piedritas acumuladas en los zapatos.

El sufrimiento es una adicción frecuente e inconsciente. Se alimenta con negatividad. Cargamos peso y dolores inconscientes, acostumbrados no podemos soltarlos: no los vemos. No enfocar la energía y evadirnos también cansa.

Reduzcamos el sufrimiento, quitémonos la venda y pidamos ayuda, solos nos perdemos. No le cedamos nuestro poder al ego, nos fastidia. Al distanciarnos de él y de los acontecimientos, soltando, recuperamos poder y alivio: tú no eres tu ego, ni tus pensamientos, ni tus dolores.

Ese cansancio crónico, ese pesar o los dolores que sientes ¿Qué te están advirtiendo? ¿A qué te aferras? ¿Una relación tóxica? ¿A quién vas a pedir ayuda y cuándo?

La confesión habitual y las terapias son maravillosas, meditar, llorar sin lástima, ejercitarnos, socializar, también. Perdonarnos continuamente a lo largo del día aligera en vez de culparnos y castigarnos. Aguantar lo indebido disfrazado de heroísmo es otra cosa.

El aguante

No confundirlo con fortaleza. Puede enfermar porque extenúa y lo peor desesperados soltamos la toalla equivocada confundidos. Eso libera temporalmente y al rato produce vacío y culpa. Cuantos arrepentimientos después. El cansancio natural se quita descansando, la carga emocional no, además distorsiona la realidad y encapsula. Contrariamente el dolor despierta, sufrimos al resistirnos.

Aguantamos por falsas lealtades, para conseguir atención y ‘amor’, por culparnos, desmerecernos, por aferrarnos a personas, a situaciones. Accedamos a nuestro auténtico Yo que ve y entiende con sencillez, quitémonos la máscara. México no avanza porque aguanta de más, desde los aztecas cargamos una falsa resignación: la soberbia de haber perdido su imperio.

