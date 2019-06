COLUMNA

FACTOR HUMANO: Una conversación con señores inteligentes

Paúl Chávez

02/06/2019 | 10:49 AM

Si quieres saber qué es cuarteto o sexteto musical, es muy sencillo: es una conversación fluida entre dos, tres, cuatro o seis personas inteligentes. Además exige una perfección en la ejecución, basta un solo error para que cualquiera lo note enseguida. Este estilo musical revela en realidad lo que sucede en una reunión con gente inteligente que se quiere. Veamos.

En la música académica en los dúos, cuartetos o sextetos, cada uno toca un tema, lo desarrolla, los otros le contestan, lo secundan, lo acompañan o tocan temas distintos; lo curioso es que todo lo hacen simultáneamente, con independencia, alternándose, pero siempre en armonía y respetando las entradas de cada tema, es decir, un solo instrumento puede hacer varias tareas. Seguirlos con atención desafía al intelecto porque es un auténtico ejercicio de abstracción. Exigen del compositor una pureza en la concepción melódica, rítmica y armónica de los temas de cada instrumento y sobre todo que cautiven por su belleza. Haydn empezó a cultivar los cuartetos, los perfeccionó Mozart y Beethoven los llevó a la cima, aunque hay compositores modernos notables. Resultan irresistibles las interpretaciones modernas a cuatro pianos de obras de Bach y otras de Vivaldi.

Así son las auténticas conversaciones inteligentes en los cafés. A cada uno le gusta participar, ser escuchado y que los demás respondan. Si hay respeto, afecto, consenso, si se obtienen conclusiones razonadas y colectivas o se abre la duda retadora, es buen indicio. Polarizar y pontificar, ironizar, herir, hablar todos al mismo tiempo, resulta desagradable y cacofónico.

Los afectos, la belleza y la verdad deleitan más cuando se comparten

Descubrir la verdad y compartir anécdotas produce deleite en las reuniones, de la misma manera compartir un tema musical y ser enriquecido por los otros solistas cautiva, especialmente cuando se hace proporcionadamente, es decir, con belleza. La proporción hace bellas a las cosas. Así como los temas se enriquecen con la participación colectiva, la verdad se descubre y se comparte más con la claridad que con la cantidad de ideas. De tal manera que los juicios agudos e ingeniosos, las preguntas finas, las respuestas acertadas, las ironías humorísticas, el silencio expectante, el análisis, la síntesis, las anécdotas, todo, provoca un deleite al intelecto y crea lazos afectivos que generan afición a esas reuniones. Esto es lo mismo que sucede en la música de cámara: la música de unos cuantos.

La fecundidad de las tertulias

Hay de reuniones a reuniones. Tan notables fueron las iluminadas sobremesas de Platón que se recogieron en sus “Diálogos”, fuente filosófica. Como las tertulias madrileñas con Ortega y Gasset y el chileno Pablo Neruda y otros intelectuales que sacudieron al mundo. Las del “Café Tortoni” y la “Biela” donde Borges y su inseparable Bioy Cázares, Carlos Gardel, Alfonsina Storni –la que murió en el mar- marcaron época en Buenos Aires. “Las tertulias han sido siempre universidades socráticas, decía Ortega y Gasset, por los diálogos fecundos abiertos a todo conocimiento”. Qué bella manera de honrar a la verdad y a la amistad en torno a una mesa. Fomentemos las tertulias, la TV y los celulares las amenazan, las reuniones son insustituibles.

La ejecución de la música exige perfección

En la música de cámara, llamada así porque caben en una sala amplia o cámara, entre dos a 15 músicos, la perfección de la ejecución es imperiosa porque cualquier mínimo error lo nota cualquiera. Los sonidos de una sinfónica pueden disimular algunos errores o la falta de forma o de inspiración del compositor, no así los cuartetos y demás grupos. Por la abstracción que requieren los cuartetos no es fácil aficionarse a ellos, los dos que mencioné arriba son irresistibles.

La experiencia de cuatro conciertos en cuatro iglesias

Del martes 28 al viernes 31 de mayo del 2019 hubo cuatro conciertos de cámara distintos en cuatro iglesias de Culiacán. Asistí a dos y me he llevado una agradable sorpresa; el programa, muy creativo incluyó desde el estilo clásico a compositores contemporáneos y algo de jazz. Iniciativa de los propios músicos de la OSSLA mostrando su talento. Así los conocemos más de cerca y la peculiaridad y sonoridad de sus instrumentos. Con el tiempo he ido descubierto la diferencia de tamaño del violín y de la viola, la diferencia entre el corno inglés y el francés, entre el clarinete y el oboe por la lengüeta y su sonido.

Dos magnos eventos sinfónicos próximos

Asista el jueves 6 de junio a las 20:00 horas a“El Concierto Azul” donde se tocará la grandiosa “Carmina Burana” del genio alemán Karl Orff, obra de altísimo impacto y muy gustada, sus corales son potentes y dramáticos, el uso del ritmo es notable y marca la obra; los cánticos muy simpáticos. Participan el Taller de Ópera y el Coro de Ópera de Sinaloa, la grandiosidad coral y sinfónica la hacen un evento magno. Lo recabado será para niños discapacitados.

Asimismo el jueves 13 me parece, la saga de Rajmánivov terminará con su obra más bella y popularizada gracias a la película “Pídele al tiempo que vuelva” con Cristopher Reeve (primer Superman) donde el genial compositor inglés John Barry, la inmortalizó con su bellísima música incluyendo el tema principal de “La rapsodia sobre un tema de Paganini” para piano y orquesta de Rajmáninov. Una obra de gran lirismo, que revela expresiones profundas y sublimes. Sergei fue fiel a sí mismo: un romántico empedernido en contra de corrientes artísticas muy distintas. Qué bueno que así fue. Nos regaló una música eterna directa al corazón. El pianista será un talento joven sinaloense que me dicen vendrá de Europa a tocarla. paulchavz@gmail.com