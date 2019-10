COLUMNA

FACTOR HUMANO: Una noche con preguntas

Paúl Chávez

La noche del jueves tuvo en común: la originalidad, la bitonalidad, la disonancia, la libertad musical y el reto a la audiencia para discernir el sentido musical de lo que oía. Tres obras de tres compositores con tres estilos muy distintos. Audaces, innovadores y únicos. Los primeros dos mexicanos contemporáneos presentes en la sala, y el tercero del país de los lagos, Finlandia.

Digerir la música contemporánea

Estamos a mi parecer muy familiarizados con la forma de composición tonal, compuesta alrededor de las variaciones armónicas de los tonos, un sistema predominante de la música europea desde el Siglo 16 al 19 y en la mayoría de las canciones que conocemos, muy encarnada en el subconsciente colectivo.

Los artistas antes y a partir del Siglo 20 buscaron nuevas formas de expresarse, así como lo hicieron con la luz los pintores, buscaron la belleza en la atonalidad y en la disonancia, Debussy, Scriabin, Ives, Stravinsky, Schönberg, Berg, entre otros marcaron nuevas pautas conjugando de otra manera los tonos de tal manera que suenan crispados, tensos: una nueva forma de lo bello al armonizar estos sonidos. Algunos nuevos estilos no incluyen la melodía, solo fluye el sonido como efecto sonoro.

Cuesta digerirlos por la tradición a pesar de que muchas nuevas formas se han añadido desde entonces, las cuales hemos venido escuchando inadvertidamente por décadas en las películas. Oírlos en una sala de conciertos es distinto, es la única manera de familiarizarnos, abriéndole espacios. Aunque hay un sentido interno que siente lo bello notándolo enseguida, condicionado. Hay que repetir la obra hasta captarla y sentirla por su novedad. Por ejemplo al escuchar a Stravinsky la primera vez no la soporté cinco minutos, la segunda apenas la mitad del acetato y años después la aprecié y me encantó aunque prefiero a los clásicos.

El concierto

Abrió Eduardo Soto Millán 1956, con “En la pregunta está la respuesta” (1994), una obra original cuyo fundamento es la libertad expresiva, es una alegoría de Charles Ives “La pregunta sin respuesta” tocada aquí en la temporada anterior. Eduardo me comentó que su música está influida por el norteamericano, la obra empieza y mezcla sonidos electrónicos dominando un sonido potente en frecuencia baja que aparece como constante, “es la presencia de Dios que es la respuesta a la pregunta fundamental” las cuerdas fluyen primero tonalmente en un tema sencillo donde el sonido discurre después atonalmente, libremente, mezclando ruidos, un sonido de leves trompetas la asocia con la obra de Ives.

Le siguió Leonardo Coral con su “Concierto para Violín y Orquesta” (2013), una obra abstracta, muy original y estructurada, disonante, no adivinaría que fuese mexicana porque se sale totalmente de sus arquetipos musicales, “concebida en cinco movimientos que evocan arcaicos espacios temporales, misteriosos”. Leonardo es un compositor muy prolífico. Me decía “México es tan grande y tan diverso que no se le puede representar solo por unos compositores y estilos, los mariachis están bien, pero no lo son todo”. La obra es de gran complejidad que se requirió de un virtuoso en el violín: Cuauhtémoc Rivera la interpretó luciéndose.

Al final la “4ª Sinfonía de Jean Sibelius”. Compuesta cuando la Revolución Mexicana iniciaba, resultó muy audaz y moderna entonces. Sibelius acababa de tratar a Schönberg y a Stravisnky, dos magnos revolucionarios musicales que lo cambiaron todo y se estremeció, era como si le hubieran dicho, simulándolo claro, “¿Y tú, qué estás innovando y aportando Jean?”, Jean transformó su música, se cuece aparte, cautivó el alma “suomi” de tal manera que la “Obertura Finlandia” es como el himno nacional.

El galo con apellido polaco Gaetán Kuchta el director invitado dirigió con fluidez y naturalidad las tres obras, SIbelius es de sus especialidades, lo dirigió articuladamente, enfatizando las disonancias que Sibelius acababa de incluir innovando; al inicio escuchamos un sonido muy potente de los violoncelos que nos gustó y llamó mucho la atención. Su versión me sorprendió, por momentos pensé que no era Sibelius, sin embargo, al cotejarla con una grabación de Sir Thomas Beecham de 1937, uno de sus mejores intérpretes, fueron amigos, resultan muy parecidas. El final es seco, desconcertante, no parece el fin. Escuchen el final de su 5ª sinfonía y se sorprenderán más, con esa me cautivó.

La OSSLA esa noche sonó muy distinta a lo habitual, es muy bueno invitar a directores porque con su estilo exploran y enriquecen su sonido y estilo.

Conversando con Eduardo Soto aprendí que para captar la música contemporánea hay que deshacerse de los arquetipos donde uno quiere encajarla. La forma musical ha evolucionado tanto con muchos estilos, apelando más a la experiencia subjetiva. El arte abrió caminos insospechados en todas sus manifestaciones, sin reglas, desatando la imaginación del espectador.

Muy bien el Taos

Las canciones suelen tratar dos temas: amor y desamor. Afortunadamente escuché 18 canciones con 18 magníficos estudiantes del Bel Canto, nos conmovieron mucho “Estrellita”, “Mujer” y muchas más. El Taos (Taller de Ópera de Sinaloa) ha venido aportando calidad como otros talleres de canto a la música coral ¡Qué buen trabajo han hecho, felicidades! Merecen mucho más promoción por su calidad, les encantará oírlos individualmente.