Facundo se vuelve tendencia por su mensaje a AMLO: “Años que será Presidente quedarán marcados” (VIDEO)

En la videograbación que posteriormente difundió en redes sociales, el actor señaló que con esta medida, se ha afectado a quienes se han esforzado por conservar nuestra biodiversidad

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El conductor y comediante mexicano Facundo compartió un video dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que cuestiona la reducción presupuestal del 75 por ciento a la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp).

En la videograbación que posteriormente difundió en redes sociales, el actor señaló que con esta medida, se ha afectado a quienes se han esforzado por conservar nuestra biodiversidad.

“Hola, señor Presidente, ¿qué se siente darle en la madre al trabajo a tantas personas que se han partido la madre y han hecho su mejor esfuerzo por cuidar nuestro país. Si usted dice que es tan patriota, no entiendo por qué le está quitando el 75 por ciento del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas”, refutó Facundo.

Para los que no saben cuál es Facundo Bueno y cuál es Facundo malo, aquí el video: pic.twitter.com/322RfPdvgD — rikymoreno en casa (@rikymoreno) June 9, 2020

“¿A poco es tan necesario quitarle dinero a una Comisión que se dedica a cuidar lo más chingón que tenemos que es nuestra biodiversidad?”, cuestionó.

Asimismo, aseguró que el sexenio del Presidente López Obrador será recordado por afectar los recursos naturales del país.

“Usted , Presidente, va a estar quizás 80 años aquí en esta tierra, pero los seis años que esté de Presidente van a quedar marcados como el año que le dio en la madre a nuestra biodiversidad”, sentenció el conductor que actualmente trabaja en Televisión Azteca.

“Que feo, la neta, que sea tan importante tener dinero para seguir haciendo campaña y perpetrar en el poder una idea…”, cuncluyó.

El mensaje de Facundo obedece a que hace unos días, el Jefe del Ejecutivo federal anunció la reducción del 75 por ciento del presupuesto destinado para la Conanp.

El 5 de junio de 2000 surgió la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); misma fecha en que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Ese día celebró sus 20 años con un recorte del 75 por ciento al gasto operativo. Como su operación es en territorios con riqueza natural, impactará en los proyectos con las comunidades rurales indígenas en sus nueve oficinas regionales. A la larga, la falta de guardaparques y técnicos especializados puede desequilibrar el ecosistema y con ello se agravará la crisis climática y el riesgo de más pandemias, alertaron.

Además, se pierden 200 de los 260 trabajadores especializados del Proyecto Sinergia con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que apoyan en 72 áreas protegidas de 26 estados debido a la cancelación de presupuesto por 20 millones de pesos.

“Hay una relación muy estrecha entre el personal de la Conanp y ejidos o comunidades rurales que están dentro o son vecinos de las Áreas Naturales Protegidas. Se desarrollan varias actividades con ellos”, dijo Luis Fueyo Mc Donald, ex titular de la Conanp (2010-2015). “Si se da una desvinculación por el recorte al capítulo 2000 y 3000 del Presupuesto de la Federación, los proyectos se interrumpen y no se resuelven los problemas ambientales como el acceso al agua, el manejo de la basura o la polinización de la fauna silvestre como las abejas y murciélagos para no afectar la agricultura”.

En Tehuacán-Cuicatlán, al sureste del país, se impulsa la artesanía con palma que permite vivir a esa comunidad. En Chinantla, Oaxaca, una mujer contó que la Conanp la invitaba a ferias artesanales en la Ciudad de México y las apoyaron con máquinas de coser y telas, pero ya no se ha podido. “Como mujeres indígenas trabajadoras estamos totalmente en el olvido y malbaratamos nuestras prendas”, dijo. “Yo ya fui apoyada, pero hay otras compañeras atrás de mí que me gustaría que se les apoyara de igual manera. Es triste que ya no esté funcionando como antes y como debería de ser”.

Fueyo explicó que en la Conanp también desarrollan con las comunidades la conservación de la riqueza biológica del sitio, lo cual en muchos casos es crítico para mantener servicios ambientales. Si en un área que padece de agua no se incluye deforestación, el padecimiento se agudiza. También hay trabajos con agrosilvicultura para armonizar la producción agrícola con el cuidado de los bosques y se impulsa la educación ambiental tanto para niños como adultos.

Pero sin gasolina para trasladarse, los proyectos se paralizan.

-Con información de Dulce Olvera.