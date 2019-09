Falcon and The Winter Soldier abordará la historia del Capitán América negro, dice Derek Kolstad

MADRID (SinEmbargo)._ Aunque Avengers: Endgame cerró una etapa, el futuro del Universo Marvel sigue lleno de incógnitas y las series que Disney prepara para su servicio de streaming serán una pieza fundamental en el futuro del UCM. Series que servirán no solo para ampliar personajes y tramas y para responder cuestiones que quedaron en el aire, sino que también reconfigurarán la plantilla de Vengadores.

Al final de Endgame, un viejo Steve Rogers le cede su escudo, y con ello la identidad de Capitán América, a su amigo Sam Wilson. Y éste será uno de los temas principales de la serie, tal y como ha explicado el guionista Derek Kolstad, que escribió John Wick y ahora escribe el guión de Falcon and The Winter Soldier.

En una sesión de preguntas a través de la cuenta de Twitter de Discussing Film se le pregunto al guionista si la serie abordaría la reacción del mundo al ver al primer “Capitán América negro”, y Kolstad reveló que la serie desarrollará este tema y cómo la sociedad se adapta al nuevo estandarte de América.

Derek Kolstad is taking over the DiscussingFilm twitter account in 10 MINUTES to answer as many of your questions as he can! https://t.co/1HD3xtQ3DN