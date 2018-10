EN GUASAVE

Falla de nuevo sueldo en Jumapag y paran labores, en Guasave

Suman cinco quincenas las que no han podido cobrar trabajadores activos y jubilados

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ De nuevo falló el pago de sueldo a los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave y los sindicalizados pararon labores.

En el tercer paro que hacen en dos semanas, Roberto Acosta Quevedo, secretario general de la organización, expuso que lo único que les han dicho es que no les pueden pagar porque las cuentas están bloqueadas por el SAT, y que están buscando la negociación.

"El asunto es que ahorita ya las dos quincenas que se prometieron quedan cortas, ya no se va a hablar en el mismo tenor en los próximos días", expresó.

"Esta es la tercera manifestación, el jueves 4 estaremos hablando de manera forman y de manera legal en esas pláticas de huelga que van a iniciar".

El 19 de septiembre el Sindicato de la Jumapag paró labores y la Alcaldesa Diana Armenta Armenta se comprometió a pagar dos quincenas para el viernes 21 de ese mismo mes, con la venta de los terrenos de la toma de agua, sin embargo, esa no se ha concretado y ya se sumó una quincena más sin que les paguen.

Para acrecentar la crisis del organismo, desde el martes de la semana pasada el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda, "congeló" las cuentas de la Jumapag por un adeudo de 18.8 millones de pesos del ISR no enterado en 2014.

El dirigente sindical manifestó que han estado en comunicación con Paula Elena Gil Sandoval, gerente de la Jumapag, quien le ha estado informando de la situación que prevalece, pero eso no viene a resolverles la problemática.

"Ya se incumplió, la Presidenta está hablando de que no ha vendido el terreno para abonarnos las dos quincenas, pero ya no se puede hablar en el mismo tenor, esto va subiendo de tono, vamos a estar el día 4 ya no buscando dos quincenas, sino todos los pendientes que hay con los trabajadores sindicalizados", expuso.

Acosta Quevedo indicó que entre las cinco quincenas que les deben a trabajadores activos y jubilados del sindicato suman aproximadamente 15 millones de pesos.